Закончен отбор волонтеров на IX Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого»

39 волонтеров отобраны для работы на IX Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого».

Как рассказали в оргкомитете кинофестиваля, всего в этом году на конкурс «Волонтер-2011» было подано около 100 заявок из Приморского и Хабаровского краев.

С каждым годом программа фестиваля становится всё обширнее, а это значит, что работы у волонтеров только прибавляется. В августе они пройдут серьезную подготовку - тренинги, семинары, экскурсии и мастер-классы.

Как отмечают организаторы кинофестиваля, работа на «Меридианам Тихого» сложная, но это уникальный опыт. Молодые парни и девушки могут увидеть изнутри, как проводится кинофестиваль, усовершенствовать навыки иностранных языков, найти друзей, воочию увидеть любимых актеров.