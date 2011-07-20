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Закончен отбор волонтеров на IX Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого»
39 волонтеров отобраны для работы на IX Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого».
Как рассказали в оргкомитете кинофестиваля, всего в этом году на конкурс «Волонтер-2011» было подано около 100 заявок из Приморского и Хабаровского краев.
С каждым годом программа фестиваля становится всё обширнее, а это значит, что работы у волонтеров только прибавляется. В августе они пройдут серьезную подготовку - тренинги, семинары, экскурсии и мастер-классы.
Как отмечают организаторы кинофестиваля, работа на «Меридианам Тихого» сложная, но это уникальный опыт. Молодые парни и девушки могут увидеть изнутри, как проводится кинофестиваль, усовершенствовать навыки иностранных языков, найти друзей, воочию увидеть любимых актеров.
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