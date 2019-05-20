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Во Владивостоке радикально решили проблему парковок (фото)

20 Мая 2019, 08:11 | Владивосток

Всероссийская акция ночь-музеев прошла не зря

Всероссийская акция ночь-музеев прошла во Владивостоке 18 мая. Площадки участвующие в акции соревновались в оригинальности инсталляций и творческом подходе. Например, одна из экспозиций ЦСИ «Заря», которая была посвящена проблемным точкам города, наглядно решила проблему парковок в столице Приморья подвесив автомобиль специальными тросами к балкону многоэтажного жилого дома.


 

Как рассказал оператор инсталляции, проект был задуман как акт помощи чиновникам, которые данную проблему решать не хотят. И, так как банальные способы решения проблемы, такие как строительство многоуровневых парковок по какой-то причине городу не подходят, была предложена альтернатива в виде специальной системы тросов, которые подымают автомобиль прямо к балкону автовладельца.


 

Также в данной экспозиций были наглядно представлены и другие насущные вопросы для города — удобство городской среды для пешеходов и выезд автомобилей с риском для жизни на лед акватории Амуского залива на подледную рыбалку.


 

Стоит отметить, что творческая резиденция ЦСИ «Заря» в этом году выбрала максимально не форматный способ участия в акции. Для того, чтобы пройти к экспозициям, нужно было сначала преодолеть зал с летающими качелями и молодыми людьми в смирительных рубашках танцующих безумные танцы под звуки африканских барабанов.


 

Проход к каждой экспозиции был занавешен черной тканью, что придавало таинственности. Кроме познавательных и поучающих стендов гости акции могли также поиграть в настольную игру «В Утопии», благодаря которой можно по заверениям создателей, попасть в воображаемую вселенную.


 

Также в рамках акции проводился безвозмездный аукцион, на который можно было принести ненужную вещь и забрать домой что-то полезное.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Ночь музеев  музей  площадка  парковка 



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