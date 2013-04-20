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Средняя цена билета в Театр оперы и балета во Владивостоке составит 800 рублей
Самый дорогой билет на концерты и постановки в Приморский театр оперы и балета, который откроется во Владивостоке осенью этого года, будет стоить около 2 тыс. рублей, самый дешевый - порядка 300 рублей.
"У театра будет гибкая ценовая политика. Она зависит от времени года, от репертуара и других факторов. Это будут доступные цены. Любой житель Владивостока сможет позволить себе посещение театра без ущерба для своего бюджета", - сообщил журналистам генеральный директор театра Владимир НЕПОРОЖНИЙ.
На открытии театра ожидается два гала-концерта. Первыми будут поставлены опера "Евгений Онегин" и балет "Лебединое озеро".
По словам Непорожнего, уже сформировано 90% административного состава работников, параллельно ведется работа по подбору технического персонала.
Уже объявлен конкурс на должности в оркестр и в балетную труппу. Смотры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Свое желание работать в театре уже выразили артисты из Германии, Японии и… Колумбии.
Начало репетиционного процесса и творческой работы намечено на июнь 2013 года.
Приморский театр оперы и балета начали возводить во Владивостоке в рамках подготовки города к сентябрьскому саммиту АТЭС-2012. По поручению председателя правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА, он должен быть введен в эксплуатацию в срок до 1 июня 2013 года. По проекту в театре будет два зала - на 300 и 1500 мест. Художественным руководителем нового театра стал российский дирижер Антон ЛУБЧЕНКО. Возглавит балетную труппу народный артист Республики Татарстан, солист Будапештского балета Айдар АХМЕТОВ.
Олег КЛИМЕНКО.
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Ну-ну. . . . . . . . . Посмотрим, какая там заполняемость зала будет!