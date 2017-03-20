Во Владивостоке устроили революцию (фото)

15 марта в галереи «Арка» (ул.Светланская, 5) открыла свои двери вторая персональная выставка Маши Ламзиной под названием «Пижамная революция», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Говорить со зрителем Маша Ламзина решила на своем языке – художественном, где отдельное слово – это особый символ, суть которого ясна каждому. Не нужно быть экспертом современного искусства, чтобы понять ключевую мысль выставки. Никаких стереотипов! С легкой руки художницы обычный текстиль, он здесь главный экспонат, превращается в предмет искусства. Таким образом, в центре зала разместились две инсталляции – две огромные пижамы. Но разговор здесь пойдет вовсе не о сновидениях. Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» встретился с Машей Ламзиной и задал ей несколько вопросов.

- Нельзя не заметить, что Ваши работы полны символизма. Порой даже провокационного. Что подтолкнуло Вас на этот шаг?

Маша Ламзина: Например, тема смерти и тема размножения – это все то, что содержит жизнь. Без этого никуда. И когда мы пытаемся умолчать об этом, а что-то даже табуировать, то в конечном итоге это может реализоваться в определенные проблемы. Потому что мы этого не проговариваем. Мы закрываем это в себе. А жизнь нужно воспринимать во всей ее полноте. Таким образом, работая с провокационными символами, зритель может понять свои чувства и эмоции. Я бы хотела, чтобы он учился через искусство принимать этот мир во всем его многообразии. Воспринимать с какой-то легкостью даже.

Я никого не хотела обидеть, задеть своей выставкой. Естественно, для кого-то мои работы могут показаться неуместными. Но в этих символах нет ничего оскорбительного. Если человек испытывает негативные эмоции, глядя на это, то он, в первую очередь, должен понять, что вызвало у него эти чувства. Проанализировать. Может его кто-то испугал или обидел? Я хочу, чтобы он расширил свое миропонимание. Что подобные вещи – это часть жизни. Смерть? Почему бы и не поговорить об этом?

- Говоря о названии, почему «пижамная» и почему «революция»?

Маша Ламзина: Это юмористический подтекст. Сначала я сделала вот такие большие инсталляции из текстиля, напоминающие большую пижаму, футболки с длинными рукавами, штаны… И все это в пастельно – голубых тонах. А революция… Что такое революция? Это что-то несущее стремительные перемены. Может моя выставка и не является сенсационной для мира арта в целом, но я считаю, что она революционна для арта во Владивостоке. Потому что сами по себе текстильные инсталляции у нас в диковинку. Да, и вся эта гигантская одежда… Это новое обыгрывание выставочного пространства. Также я работаю с трафаретным отбеливанием – это техника, которую я сама изобрела.

Фаллические символы, черепа – это моя попытка поговорить на тему того, что искусство должно меняться. Оно ведь живет само по себе. Есть и всегда будут художники, которые обязательно придумают нечто новое. И совсем не обязательно, чтобы зритель все это воспринял. Здесь не стоит задача, чтобы тебя полюбили или, наоборот, возненавидели. Революция, как раз, и дает свободу таким вещам. Если тебе что-то близко, то не надо этого стесняться, нужно экспериментировать. Быть дерзким и смелыми.

- По образованию Вы – дизайнер. Можно ли говорить, что мода - неотъемлемая часть вашего творчества?

Маша Ламзина: Я училась во ВГУЭСе, на кафедре дизайна. Но все эти графические изображения на принтах – это те навыки, которые я развивала с детства. Родители меня отдали в художественную школу просто потому, что я любила рисовать. А потом я увлеклась модой. Участвовала в конкурсах «Пигмалион», которые проходили во ВГУЭСе. Но тогда это было на уровне хобби. И в какой-то момент, когда я уже работала в рекламе, поняла, что мода переросла в страсть. Начались эксперименты с тканями, участие в различных международных конкурсах. Да, какая-то часть меня является дизайнером, но в душе я все равно художник. Но и моду тоже воспринимаю как искусство. Приятно, что мои клиенты, которые покупают у меня одежду, тоже относятся к этому как к объекту искусства. Они понимают, что носят обычную вещь, но вот принт – он в одном экземпляре, который никогда не повториться. А это уже личный взгляд художника на одежду.

Что касается выставки, то мне нравится такой формат работы, потому что одежда здесь уже не то, чем кажется. Она теряет свою утилитарность. И мы уже не можем надеть это на себя, мы отстраняемся. Одежда становится формой. В моей выставке одежда даже символизирует человека. Зритель хоть и видит только фигуру, скрепленную из тканей, но все равно понимает, что вот это, например, женщина, а это – мужчина. Мне было интересно поиграть формами, которые, так или иначе, нам всем близки для восприятия. Потому что все же носят одежду, выбирают ее, модничают даже.

- В анонсе к выставке сказано, что образы, которые Вы используете в своих работах, «тесно связаны с поп культурой и культурой Востока». Эти два течения могут как-то охарактеризовать Вас?

Маша Ламзина: Я не делаю это специально, не преследую творческую или профессиональную цель. Просто мне это близко, мне это нравится. Я, как художник, всегда стараюсь быть честной сама с собой. Прежде всего, опираюсь на свою эстетику. Уже потом происходят какие-то параллели. Когда я демонстрирую свои работы, зритель начинает анализировать. «Вот это частично похоже на японский текстиль, а вот это на этнический декор малых народностей!» Да, наверно, это как-то пересекается со мной. Это влияет на меня, даже если изначально визуально делаю что-то другое.

А если говорить о поп – культуре, то да, меня это тоже всегда интересовало. Потому что трафаретная живопись вышла из уличного street art. С одной стороны, я люблю классическую живопись, хороший рисунок. Меня это вдохновляет. Но в то же время я понимаю, что искусство намного шире. Особенно в наше время, в век технологий.

Лично я люблю рисовать, люблю делать коллажи, но понимаю, что вот, например, работать с тканью у меня получается лучше. Ярче. Мне так проще себя выражать. И пока мне есть, что сказать в этом направлении, я буду дальше развиваться.

Юлия ИЛЬС.