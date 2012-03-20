Во Владивостоке открывается выставка Елены Афанасьевой

Завтра, 21 марта, во Владивостоке в Музее им. Арсеньева открывается выставка известного советского художника-иллюстратора Елены Афанасьевой. С ее творчеством знакомы все, чье детство прошло в СССР – она оформляла журналы «Мурзилка» и «Костер», книги известных детских писателей, учебники, диафильмы.

...Мы проходим через зал музея, где ведется монтаж новой экспозиции. Музейный комплекс активно меняет облик, так что следы ведущихся работ здесь порой встречаются. Помимо обновления экспозиций с привлечением новых технических средств, регулярно обновляются и выставки.

Осторожно, не испачкайтесь…

…Куратор выставки Юрий Волкогонов разворачивает лицом уже установленную под стекло картину. С пожелтевшего листа глядит мужчина с волевым подбородком – портрет генерала Новикова, командира танковой дивизии, художница Елена Афанасьева нарисовала во время войны. На других портретах колхозники и милиционеры, артисты и писатели, много детей. Умение передать скупыми штрихами характер человека – наверное, самая симпатичная черта ее творчества.

Елена Афанасьева родилась 19 апреля 1900 года в Брест-Литовске, в семье офицера. В гимназию маленькая Лена пошла в Чите, окончила – в Харбине. В 1918 году - приехала во Владивосток, по приглашению своей тети - Ванды-Марии Курищенко. В нашем городе она прожила самый интересный отрезок его истории – с 1918 по 1923 годы.

Рисовать Лена начала еще в Харбине, под руководством художника Яругского (Эруга). А во Владивостоке, уже кистью зарабатывала себе на жизнь – устроилась преподавать рисование в школе, где директрисой была тетя Ванда-Мария.

Одновременно девушка оттачивала свое мастерство. Благо учиться было у кого: от ужасов Гражданской войны, в относительно мирный Владивосток бежало множество художников, писателей, артистов. Первые уроки Елена брала у известного художника-графика Гавриила Комарова и архитектора Михаила Афанасьева. А в 1919 году по их рекомендации поступила в студию, открытую художником Василием Баталовым. Во Владивостоке тех лет кипела бурная творческая жизнь, центром которой стало кафе «Балаганчик». В 1919 году здесь проходил конкурс портретного наброска, в жюри которого были люди, фамилии которых знала вся Россия: С. Третьяков, Н. Асеев, Г. Комаров. Первую премию, за женский портрет-набросок получила 19-летняя Елена Афанасьева. Она стала единственной женщиной, принятой на равных в чисто мужскую творческую компанию…

«Она не попала на Мон-Мартр…»

Огорчение искусствоведа Юрия Волкогонова понятно: художника формирует среда, а Мон-Мартр – настоящая Мекка мастеров изобразительного искусства. Тем не менее, жаловаться на отсутствие питающей талант среды во Владивостоке начала 20-х годов не приходится. Знакомство со знаменитым футуристом Давидом Бурлюком, художниками и поэтами – завсегдатаями «Балаганчика» позволили Елене не только вырасти творчески, но и улучшить процесс преподавания изобразительного искусства в ряде школ Владивостока. Результатом стало направление губкома РКП(б) на обучение во ВХУТЕМАС…

В те годы во ВХУТЕМАСе кипел творческий поиск, амбициозная молодежь отрабатывала новые художественные приемы и стили, а преподаватели – новые методики обучения. Здесь учили художники К. Малевич и В. Кандинский, ученый и философ П. Флоренский и многие другие, чьи имена золотом вписаны в историю России. Елена Афанасьева поступила во ВХУТЕМАС в 1923 году…

«Елена Александровна, это все равно, что лошадь хороших кровей, запряженная в телегу…»

Нина Керчелаева, главный хранитель музея, в творчество Афанасьевой просто влюблена. И насчет «телеги» - есть своя правда. Художница с огромным творческим потенциалом была вынуждена кормить семью. Проще всего это было сделать иллюстратору. О книге Агнии Барто «Машенька», с рисунками Афанасьевой, говорили, что иллюстрации здесь превзошли стихи – высочайшая оценка!

Во время войны художница работала в эвакогоспитале, рисовала плакаты. После на смену портретам бойцов придут портреты артистов, дети соседей по коммунальной квартире, писатели и поэты, бытовые зарисовки… Начало коллекции работ Елены Афанасьевой в музее имени Арсеньева положила… Сама Елена Афанасьева. В 1985 году художница передала в столицу Приморского края оригиналы своих работ «Комсомолец Миша» и «Демобилизованный красноармеец Вахрушев». Постепенно коллекция разрасталась: картины, фотографии и фото-открытки, письма и воспоминания. Сегодня к выставке готовится почти две сотни картин. Готовящаяся экспозиция осветит все периоды долгой творческой жизни мастера. И все жанры, в которых работала Елена Александровна.

…Ираида Клименко – старший научный сотрудник музея, держит за раму автопортрет художницы. Советская власть не баловала дочь царского офицера. Свою первую мастерскую Елена Афанасьева получила в 60 лет. Первая персональная выставка состоялась, когда она уже разменяла девятый десяток. Елена Афанасьева осталась в памяти поколений детей своими книжными иллюстрациями, плакатами, диафильмами. Это – добрая память…

Тимур ГАЙНУТДИНОВ, специально для "Золотого Рога".

