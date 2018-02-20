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Режиссер фильма "Лед" даст мастер-класс во Владивостоке

20 Февраля 2018, 16:45 | Владивосток

Кинокомиссия Приморского края совместно с городской молодежной библиотекой «Бук» организует мастер-класс российского режиссера Олега Трофима. Его дебютный художественный фильм «Лед» вышел на экраны страны 14 февраля. Режиссер фильма-рекордсмена уже приехал во Владивосток. Мастер-класс открыт для всех желающих и пройдет завтра, 21 февраля, в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 270-00-51). Начало в 19:00, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Олег Трофим с командой приехал во Владивосток, чтобы выбрать натуру для съемок своего нового проекта – многосерийного художественного фильма для телеканала ТВ3. На мастер-классе режиссер расскажет о работе с актерами и командой, поделится приемами и методами режиссёрской работы.

Кроме того, на мастер-классе можно будет пообщаться с Денисом Фирстовым, оператором-постановщиком, обладателем приза «За лучшую операторскую работу» за фильм «Коллектор» на кинофестивале Кинотавр, и Артуром Мирзояном, художником-постановщиком фильмов «Тайна Печати дракона: путешествие в Китай», «Защитники» и «Вий 3D».

Мастер-класс по съемке дебютного кино является частью образовательной программы Кинокомиссии Приморского края для кинематографистов Владивостока и Приморья. В 2017 году ею уже был проведен цикл мастер-классов российских и зарубежных профессионалов в области кино. В этом году организация продолжает привлекать специалистов киноиндустрии в свою программу. Также в планах Кинокомиссии на 2018 год – открытие Киношколы для обучения специалистов ассистентского состава, которые всегда востребованы на съемочных площадках российских и иностранных проектов. 

Досье "Золотого Рога"

Фильм «Лёд» стал первым полнометражным фильмом режиссера Олега Трофима. Ранее он снял несколько десятков музыкальных клипов и рекламных роликов для крупных мировых брендов, тесно сотрудничал с «Black Star inc», «Кастой» и другими музыкантами. Трижды был номинирован на престижную премию Berlin Music Video Awards за режиссуру и монтаж.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: владивосток  фильм  кино 



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