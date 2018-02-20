Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Режиссер фильма "Лед" даст мастер-класс во Владивостоке
Кинокомиссия Приморского края совместно с городской молодежной библиотекой «Бук» организует мастер-класс российского режиссера Олега Трофима. Его дебютный художественный фильм «Лед» вышел на экраны страны 14 февраля. Режиссер фильма-рекордсмена уже приехал во Владивосток. Мастер-класс открыт для всех желающих и пройдет завтра, 21 февраля, в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 270-00-51). Начало в 19:00, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.
Олег Трофим с командой приехал во Владивосток, чтобы выбрать натуру для съемок своего нового проекта – многосерийного художественного фильма для телеканала ТВ3. На мастер-классе режиссер расскажет о работе с актерами и командой, поделится приемами и методами режиссёрской работы.
Кроме того, на мастер-классе можно будет пообщаться с Денисом Фирстовым, оператором-постановщиком, обладателем приза «За лучшую операторскую работу» за фильм «Коллектор» на кинофестивале Кинотавр, и Артуром Мирзояном, художником-постановщиком фильмов «Тайна Печати дракона: путешествие в Китай», «Защитники» и «Вий 3D».
Мастер-класс по съемке дебютного кино является частью образовательной программы Кинокомиссии Приморского края для кинематографистов Владивостока и Приморья. В 2017 году ею уже был проведен цикл мастер-классов российских и зарубежных профессионалов в области кино. В этом году организация продолжает привлекать специалистов киноиндустрии в свою программу. Также в планах Кинокомиссии на 2018 год – открытие Киношколы для обучения специалистов ассистентского состава, которые всегда востребованы на съемочных площадках российских и иностранных проектов.
Досье "Золотого Рога"
Фильм «Лёд» стал первым полнометражным фильмом режиссера Олега Трофима. Ранее он снял несколько десятков музыкальных клипов и рекламных роликов для крупных мировых брендов, тесно сотрудничал с «Black Star inc», «Кастой» и другими музыкантами. Трижды был номинирован на престижную премию Berlin Music Video Awards за режиссуру и монтаж.
Новости тематики
- Режиссер фильма "Лед" даст мастер-класс во Владивостоке
- Владивостокский цирк стал прозрачным
- На фестивале во Владивостоке приз за лучший короткий метр получила "Шалава" из Австралии
- Самого читающего жителя Владивостока отправят к вампирам
- Татьяна Заболотная: "Приморский Эрмитаж укрепит культурную связь стран АТР"
- Филиал Эрмитажа во Владивостоке подготовят москвичи
- Во Владивостоке стартует фестиваль детского кино "Веселая ларга"
- Илья Лагутенко поделился с Владивостоком своим антиквариатом
- Супруга губернатора Приморья покажет внутренний мир русской женщины
- Председатель жюри "Меридианов Тихого": Зрителю скармливается очень много некачественного кино вместе с поп-корном
Новости раздела
- Режиссер фильма "Лед" даст мастер-класс во Владивостоке
- Памятник Штирлицу появился во Владивостоке
- Во Владивостоке можно увидеть шедевры из Третьяковки
- Владивостокский цирк стал прозрачным
- Мариам МЕРАБОВА покорила Владивосток джазовыми импровизациями
- Российский Дед Мороз уже приехал во Владивосток
- Андеграунд 80-х приехал во Владивосток в виде выставки
- Популярным кавээнщикам нашлась работа во Владивостоке
- Закрытие байкерского сезона во Владивостоке пройдет на территории ДВФУ
- Пока владивостокцы спорили о "Матильде", на экранах вовсю пропагандировали "европейские" ценности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На о. Русском хотят ввести прямое президентское правление
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- В Приморье сменился руководитель одного из ключевых органов власти
- Жителей Приморья и гостей 10 дней будут кормить культовым блюдом
- Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология
- Приморье, Хабаровский край и Сахалин объединит горнолыжный тур "Снег Востока"
- Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ
- Южане нацелились на порт в Приморье
- Строители ТЦ "Счастье" в Хабаровске намерены "биться до последнего"
- Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке?