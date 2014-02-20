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В Пушкинском театре Владивостока пройдет вечер гитарной музыки
20 Февраля 2014, 14:05 | Владивосток
Вечер гитарной музыки, посвященный 45-летию музыканта, Владимира Валерьевича Попова, преподавателя гитарной студии «Элита» пройдет в Пушкинском театре 22 февраля в 17.00.
В концерте примут участие ученики студии, дипломанты, дипломанты региональных и международных фестивалей, а так же известные музыканты и поэты: Черкасова Татьяна, Анатолий Рязанов, Красников Дмитрий, Ускова Анна, Ивкин Данил, Суханов Иван, Карасев Михаил, Корченко Виктория и другие.
В программе прозвучат известные классические, эстрадные и авторские произведения. Ведет программу – Аэлита Степанова. Тел. Для справок: 222-98-50; 258-82-47
Автор: По материалам пресс-служб
Теги: гитара пушкинский театр
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