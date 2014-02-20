В Пушкинском театре Владивостока пройдет вечер гитарной музыки

Вечер гитарной музыки, посвященный 45-летию музыканта, Владимира Валерьевича Попова, преподавателя гитарной студии «Элита» пройдет в Пушкинском театре 22 февраля в 17.00.

В концерте примут участие ученики студии, дипломанты, дипломанты региональных и международных фестивалей, а так же известные музыканты и поэты: Черкасова Татьяна, Анатолий Рязанов, Красников Дмитрий, Ускова Анна, Ивкин Данил, Суханов Иван, Карасев Михаил, Корченко Виктория и другие.

В программе прозвучат известные классические, эстрадные и авторские произведения. Ведет программу – Аэлита Степанова. Тел. Для справок: 222-98-50; 258-82-47

ZRPRESS.RU, Владивосток.