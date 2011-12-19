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Галерея PORTMAY и дизайнер-флорист Светлана Пастухова дарят Владивостоку новогоднее настроение

19 Декабря 2011, 17:31 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря, ZRPRESS. Во Владивостоке 21 декабря в галерее PORTMAY начинает работу выставка известного декоратора и дизайнера-флориста Светланы Пастуховой. По словам организаторов, экспозиция подарит всем посетителям непередаваемое ощущение наступающего Нового года.

Красота зимних праздников и радостное ожидание волшебной новогодней ночи ежегодно вдохновляет Светлану Пастухову на создание оригинальных композиций с использованием живого материала, различных украшений и аксессуаров. Подобные творения способны украсить любое помещение и создать праздничное настроение.

По словам самой Светланы, декорирование и флористика не имеют ограничений для фантазии, поэтому стандартные решения композиций – это всего лишь стартовая точка для реализации оригинальных идей. «Надеюсь, что посетители выставки найдут для себя вдохновение в моих работах и если захотят, то смогут воплотить их в жизнь», – добавила дизайнер.

«Как часто можно услышать от окружающих, что даже 31 декабря они не могут прочувствовать новогоднее настроение. Поймать это неуловимое чувство в ежедневной суете сложно, и именно работы Светланы Пастуховой могут пробудить этот внутренний трепет в сердце каждого человека», – рассказала Ирина Кравченко, директор галереи PORTMAY.

В биографии именитого декоратора и дизайнера-флориста – участие в многочисленных конкурсах и выставках, среди которых: совместная выставка с корейской компанией Rozerpia, фестиваль флористики, икебаны и ландшафтного дизайна «Цветы Сахалина», а также проведение ежегодных флористических показов «Сезоны».

«Работы Светланы Пастуховой со всей уверенностью можно назвать настоящими произведениями искусства. Считаю, что Светлана – одна из самых талантливых специалистов в этой области, в своих работах она сочетает любовь к природе, безграничную творческую фантазию и вдохновение, а также безупречное чувство стиля и вкуса», – добавила Ирина Кравченко.

Галерея работает без выходных с 10.00 до 19.00

Адрес: Владивосток, ул. Алеутская, 23а

Телефоны: (423) 2302-493, 2302-494

www.portmay.ru

Автор: По сообщениям пресс-служб
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