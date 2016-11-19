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Из чтения "Гарри Поттера" во Владивостоке сделали настоящее шоу (фото)

19 Ноября 2016, 10:32 | Владивосток

18 ноября в молодежной библиотеке «БУК» состоялся Конкурс чтецов, приуроченных сразу к двум событиям: выходам фильма «Фантастические твари и где они обитают» и пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя», русскоязычный релиз которой запланирован на 7 декабря 2016 года, пишет Деловая газета «Золотой Рог».


 

Автором мероприятия выступила Ольга Аристова, арт – директор библиотеки «БУК», но сама идея подана «Клубом любителей фантастики во Владивостоке». «Они обратились ко мне с предложением сделать событие, посвященное выходу долгожданной книги о волшебнике,» - объясняет Ольга: «Через пару минут я поняла, что конкурс чтецов идеально для этого подойдет. Также в этом есть и просветительский момент – мало знает, если, конечно, речь идет не о поклонниках «поттерианы», что новая книга о Гарри Поттере – это пьеса. О пьесах мало, кто говорит, мало, кто ими занимается. Думаю, публичное чтение способно этот жанр как-то реанимировать».

Вначале мероприятия ведущий провел тематическую викторину, по итогам которой определились первые победители. В качестве приза им достались фирменные значки - «библио-чайки».

После небольшой разминки участники конкурса перешли к самой сути мероприятия – разыгрыванию сценок из пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». Таким образом, конкурсантам нужно было обыграть один из двух предложенных отрывков. «Официально это произведение на русском язык еще не вышло, поэтому мы использовали любительский перевод,» - признается Ольга Аристова. Единственное, что требовалось от участников конкурса чтецов, - собрать команду. Возраст и род деятельности значения не имели. «Это же мероприятие не про театральное действие. Мы предлагаем людям развлечься на тему, которая всем близка и интересна,» - комментирует арт – директор библиотеки «БУК». Также дополнительным заданием для «поттероманов» стал конкурс «Зельеваренье», основанный на карточной игре.


 

Выигравшая команда, состоящая из четырех девушек, зачитала выбранный ими отрывок на оригинальном языке произведения – английском. Судьи такое исполнение поощрили билетами на фильм «Фантастические твари и где они обитают».

Юлия ИЛЬС, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гарри поттер  конкурс  роулинг  гермиона  чтец 



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