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"Меридианы Тихого": расставаться всегда грустно
16 сентября во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия 9-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», которая прошла под хоть и немногочисленные, но бурные аплодисменты…
Сергей Степанченко со своей семьей, Рок Бриннер и Лиза Арзамасова, Софья Аржаковская ("Миссис Мира – 2006") с супругом, Гарри и Александ Гордоны, Александр и Руслана Песковы, супруги Глеб Матвейчук и Анастасия Макеева, Марио Стравинский, Алексей Климушкин, он же Сильвестр Андреевич ("Универ"), супруги Фетисовы, Сергей Руденко и другие российские и зарубежные звёзды кино, а также спорта и политики, вышли на синюю ковровую дорожку, чтобы попрощаться с Владивостоком. Главным "сюрпризом" закрытия фестиваля стал несравненный комиссар Катании – Микеле Плачидо.
Перед началом церемонии закрытия ведущие напомнили всем пришедшим о прошлых кинофестивалях и фильме «Сатисфакция», получившем приз зрительских симпатий на 8-м МКФ «Меридианы Тихого», а также процитировали любимого во Владивостоке Евгения Гришковца. А губернаторский духовой оркестр разбавил скучное ожидание весёлой мелодией. Кстати, на закрытии кинофестиваля пришедших зрителей было в несколько раз меньше, чем на его открытии. Возможно, погода сыграла свою роль, а быть может, жители и гости приморской столицы, вспомнив нелегкую дорогу к кинотеатру "Океан" – через пробки и раскопки, решили остаться дома, чтобы посмотреть церемонию закрытия по телевизору.
Словом, владивостокцы, собравшиеся вокруг звездной дорожки, проводили фестиваль с грустью…Главное культурное событие года – "Меридианы Тихого" подошло к своему завершению. Также капельку грусти добавил и тот факт, что звёзд на ковровой дорожке оказалось значительно меньше, нежели на открытии. Собравшиеся желали ещё раз воочию увидеть Лайзу Минелли, Мишу Бартон, Венсана Переса и других знаменитостей мирового масштаба, но увы.
Первыми на ковровой дорожке по традиции прошли губернатор Приморского края Сергей Дарькин с супругой Ларисой Белобровой, за ними – президент кинофестиваля Сергей Степанченко со своей семьёй. Далее последовали участники конкурсной программы, российские и зарубежные звёзды, режиссеры, кинокритики. Собравшиеся встречали и провожали гостей фестиваля аплодисментами и радостными криками, фотографировали. Многим также удалось получить автографы своих кумиров.
Когда же звёзды кинофестиваля прошли в кинотеатр «Океан», и ведущие церемонии объявили об её окончании, отовсюду послышались разочарованные возгласы: «И что, всё?», «А где остальные знаменитости?»…
Звездная дорожка сияла около получаса, и разочарованные владивостокцы, кутавшиеся в шарфы и капюшоны от порывистого ветра, медленно и нехотя стали разбредаться кто куда. На этом и закончилось для большинства жителей приморской столицы 9-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Теперь лишь остаётся ждать следующего года и мечтать о том, что нам принесёт 10-й, юбилейный, кинофестиваль…
ДОСЬЕ «ЗР»: Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. Это единственный фестиваль, специализирующийся на фильмах стран Тихоокеанского побережья. «Меридианы Тихого» - это прежде всего конкурс кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана. Кинофорум проводится по инициативе губернатора Сергея Дарькина и администрации Приморского края при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владивостока.
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