Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Меридианы Тихого": Артемий Троицкий приехал во Владивосток с полным чемоданом
12 сентября во Владивостоке в галерее "Арка" состоялось открытие выставки картин из коллекции Артемия Троицкого под названием "Все дальше на восток" (Чемоданная выставка), которая проходит в рамках 9-го Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого".
Как сообщает VIFF-daily, счастливчиков, пришедших пораньше, Артемий провел по галерее и рассказал историю каждой картины. Эту коллекцию он собрал во время гастрольных туров по американским университетам, где просвещал местную молодежь на темы русской музыки, шоу-бизнеса и масс-медиа.
Досье: Артемий Троицкий родился в 1955 году в Ярославле. Искусствовед, рок-журналист, музыкальный критик, один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР. С 1991 до 1994 года - главный редактор музыкальной редакции Российского телевидения. В 1995 году - основатель и главный редактор русской версии журнала Playboy. В середине 2000-х организовал несколько музыкальных лейблов - «Прибой», Zenith, на которых выпускается малоизвестная в России музыка. С 2001 года читает лекции в Государственном университете управления, ведет мастер-класс по музыкальной журналистике на журфаке МГУ. Один из ведущих в России специалистов по джазу, року и современной музыке. Автор книг по истории рок-музыки «Назад в СССР» (1991 год, переиздана в 2007-м) и «Тусовка. Что случилось с советским андеграундом» (1990 год), В 2009 году издал аудиокнигу «Back in the USSR». Подлинная история рока в России». Музыкальный обозреватель газеты Moscow Times. С 1997 года является автором и ведущим программы «FM Достоевский», выходившей на радиостанциях «Европа Плюс», «Радио 101» и «Эхо Москвы». C 2001 года является сторонником WWF.
Вся коллекция насчитывает порядка десятков арт-объектов "известных", "местных" и "уличных" художников. Ограничивающих факторов на приобретение картин у Артемия было только два: бюджет и размер, позволяющий вместить произведение в чемодан. Последним фактором и объясняется подназвание выставки. Все работы отличаются энергичностью, фантазийностью, юмором и будут интересны людям всех возрастов и профессий. Спешите видеть! Венсан Перес, Ингеборга Дапкунайте, Лесли Вудхэд, Александр Гордон и другие именитые гости Владивостока успели это сделать в день открытия!
ДОСЬЕ «ЗР»: Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. Это единственный фестиваль, специализирующийся на фильмах стран Тихоокеанского побережья. «Меридианы Тихого» - это прежде всего конкурс кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана. Кинофорум проводится по инициативе губернатора Сергея Дарькина и администрации Приморского края при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владивостока.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
"Меридианы Тихого": кинотуры по Приморью продолжил Александр Пятков"Меридианы Тихого": расставаться всегда грустно
"Меридианы Тихого": Дарья Адыева встретилась сгероем «Спрута» Микеле Плачидо
"Меридианы Тихого": команда Сергея Дарькина играет лучше профессиональных актеров
Лайза Минелли: Я думаю, мы бы хорошо смотрелись с Сергеем Степанченко
"Меридианы Тихого": Артемий Троицкий приехал во Владивосток с полным чемоданом
Ингеборга Дапкунайте: Во время "Меридианов Тихого" у меня появилась идея...
"Меридианы Тихого": на открытие - Минелли, Шувалов и шаман Василий Иванович
«Меридианы Тихого» покажут «новый киноязык»
"Меридианы Тихого": Сделано во Владивостоке. С любовью
Кто из знаменитостей выйдет первым на звездную дорожку "Меридианов Тихого" во Владивостоке?
Сергей СТЕПАНЧЕНКО: Наш кинофестиваль сохраняет и переносит из года в год дух большой семьи
Новости тематики
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
- Во Владивостоке устроили "The Драму"
- Квартирная выставка объединила художников
- Памятник Штирлицу появился во Владивостоке
- Во Владивостоке можно увидеть шедевры из Третьяковки
- Мариам МЕРАБОВА покорила Владивосток джазовыми импровизациями
- Популярным кавээнщикам нашлась работа во Владивостоке
Новости раздела
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа