"Меридианы Тихого": Артемий Троицкий приехал во Владивосток с полным чемоданом

12 сентября во Владивостоке в галерее "Арка" состоялось открытие выставки картин из коллекции Артемия Троицкого под названием "Все дальше на восток" (Чемоданная выставка), которая проходит в рамках 9-го Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого".

Как сообщает VIFF-daily, счастливчиков, пришедших пораньше, Артемий провел по галерее и рассказал историю каждой картины. Эту коллекцию он собрал во время гастрольных туров по американским университетам, где просвещал местную молодежь на темы русской музыки, шоу-бизнеса и масс-медиа.

Досье: Артемий Троицкий родился в 1955 году в Ярославле. Искусствовед, рок-журналист, музыкальный критик, один из первых пропагандистов рок-музыки в СССР. С 1991 до 1994 года - главный редактор музыкальной редакции Российского телевидения. В 1995 году - основатель и главный редактор русской версии журнала Playboy. В середине 2000-х организовал несколько музыкальных лейблов - «Прибой», Zenith, на которых выпускается малоизвестная в России музыка. С 2001 года читает лекции в Государственном университете управления, ведет мастер-класс по музыкальной журналистике на журфаке МГУ. Один из ведущих в России специалистов по джазу, року и современной музыке. Автор книг по истории рок-музыки «Назад в СССР» (1991 год, переиздана в 2007-м) и «Тусовка. Что случилось с советским андеграундом» (1990 год), В 2009 году издал аудиокнигу «Back in the USSR». Подлинная история рока в России». Музыкальный обозреватель газеты Moscow Times. С 1997 года является автором и ведущим программы «FM Достоевский», выходившей на радиостанциях «Европа Плюс», «Радио 101» и «Эхо Москвы». C 2001 года является сторонником WWF.

Вся коллекция насчитывает порядка десятков арт-объектов "известных", "местных" и "уличных" художников. Ограничивающих факторов на приобретение картин у Артемия было только два: бюджет и размер, позволяющий вместить произведение в чемодан. Последним фактором и объясняется подназвание выставки. Все работы отличаются энергичностью, фантазийностью, юмором и будут интересны людям всех возрастов и профессий. Спешите видеть! Венсан Перес, Ингеборга Дапкунайте, Лесли Вудхэд, Александр Гордон и другие именитые гости Владивостока успели это сделать в день открытия!

ДОСЬЕ «ЗР»: Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. Это единственный фестиваль, специализирующийся на фильмах стран Тихоокеанского побережья. «Меридианы Тихого» - это прежде всего конкурс кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана. Кинофорум проводится по инициативе губернатора Сергея Дарькина и администрации Приморского края при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владивостока.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

"Меридианы Тихого": кинотуры по Приморью продолжил Александр Пятков

"Меридианы Тихого": Дарья Адыева встретилась сгероем «Спрута» Микеле Плачидо

"Меридианы Тихого": команда Сергея Дарькина играет лучше профессиональных актеров

Лайза Минелли: Я думаю, мы бы хорошо смотрелись с Сергеем Степанченко

"Меридианы Тихого": Артемий Троицкий приехал во Владивосток с полным чемоданом

Ингеборга Дапкунайте: Во время "Меридианов Тихого" у меня появилась идея...

"Меридианы Тихого": на открытие - Минелли, Шувалов и шаман Василий Иванович

«Меридианы Тихого» покажут «новый киноязык»

"Меридианы Тихого": Сделано во Владивостоке. С любовью

Кто из знаменитостей выйдет первым на звездную дорожку "Меридианов Тихого" во Владивостоке?

Сергей СТЕПАНЧЕНКО: Наш кинофестиваль сохраняет и переносит из года в год дух большой семьи

Российские актеры начали кинотуры по Приморью