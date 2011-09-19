"Меридианы Тихого": Значительные подробности неслучайных конкурсных авторов

12 сентября во Владивостоке в пресс-центре Pacific Meridian в кинотеатре «Океан» состоялась пресс-конференция участников конкурсной программы 9-го Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого", которая объединила в себе Россию, Японию, Таиланд, Австралию и США.

Пообщаться с приморскими журналистами пришли режиссеры Михаил Местецкий (конкурсный фильм - «Незначительные подробности случайного эпизода», Россия), Пимпака Товира ("Мой отец", Таиланд), Люси Гэффи («Любовная песня Искры Пруфрок»), актриса Хако Ошима («Красный цветок Луны», Япония) и оператор Дэвид Блад («Пионер», США).

Участники конкурсной программы рассказали об истории своих фильмов, поделились интересными фактами со съёмочных площадок и весело шутили, отвечая на вопросы журналистов.

- Вопрос к Пимпака Товира, насколько конфликты, отраженные в фильме, реальны в настоящей жизни Таиланда?

- История сюжета исключительна и в то же время типична для Таиланда. Она воспроизведена по рассказу, написанному в нашей стране еще 40 лет назад.

- А каково быть женщиной-режиссёром в Таиланде? Ведь вы первая революционная женщина-режиссёр!

- На самом деле есть и другие, я не единственная на этом поприще в нашей стране. Начала в 2000 году, когда кино в Таиланде уже вышло на мировой уровень. Но мне трудно в Таиланде не только как режиссёру, но и как женщине. Я, можно сказать, выросла в кинотеатре. Смотрела кино с детских лет. Потом сняла свой первый коммерческий фильм и поняла – мне это не подходит. Решила заниматься любительским кино. Но, не смотря на всё это, я остаюсь простым зрителем и до сих пор люблю смотреть кино.

- Вопрос к Люси Гэффи: расскажите, как вы подбирали актрису для своего фильма?

- Эта актриса русская, она переехала в Австралию после того, как влюбилась в австралийца. Знаете, в Австралии трудно найти актрису с акцентом. Она была на седьмом месяце беременности во время съёмок, и нам приходилось это тщательно скрывать на площадке. Мне предлагали найти другую актрису на эту роль, но я настояла.

- Для героини («Любовная песня Искры Пруфрок») эта искра, влюблённость, воспринимается как последний шанс или как нечто другое?

- Очень интересный вопрос (смеётся). Эта история показывает, что каждый человек в своей жизни сталкивается с событиями, которые может воспринимать как шанс. Возможно, последний.

Досье: Люси Гэффи, сценарист и режиссер, чьи работы не раз были отмечены различными наградами. Работает в кино более пяти лет. Принимала участие в создании короткометражных, документальных фильмов, проектов крупной формы, телевизионных рекламных роликов. В 2009 году окончила Австралийскую школу телевидения и радио по специальности «Режиссура».

- Вопрос Дэвиду Бладу: в вашем фильме «Пионер» главный герой – ребёнок, которому рассказывают сказку. Трудно ли было снимать его?

- Нет! Ребёнку четыре года, он хороший. Просто надо было создать декорации, и сделать так, чтобы с ним никто другой не разговаривал. Он просто слушал, а мы вели съёмку.

Досье: Дэвид Блад, оператор, актер, режиссер, фотограф. В возрасте 12 лет Дэвид начал играть с восьмимиллиметровой видеокамерой отца. Его не интересовали традиционные полнометражные фильмы с соседскими детьми в главной роли. Дэвид предпочитал делать кадры движения – падение с качели, прыжки на скейтборде с камерой в руке. Он всегда пытался найти своё видение, создать новое решение, отойти от условностей. Блад работал над самыми разными фильмами – от мультимиллионных коммерческих проектов до независимых короткометражек. Его единственная режиссерская работа «Headless At The Fair» (1998).

- Вопрос к Йоко Ошима: расскажите о месте, в котором происходили съёмки фильма «Красный цветок Луны». Его красота просто потрясает!

- Съёмки картины проводились в районе раскопок древнейшей столицы Японии – городе Асука. Здесь почти ничего не изменилось за много лет, мы старались не тревожить население во время съёмок.

- А японская женщина на площадке – какая она? Трудно себе представить такую женщину, кричащую «экшн!»

- У нас не было так, чтобы режиссёр говорила: «То не так, это не так». Это неправильно. Никому не говорили напрямую, лишь делали намёки на ошибки. И актёр сам понимал, в чём он не прав.

- Какие эмоции вы испытали, когда зрители аплодировали 15 минут?

- Мы впервые принимали участие в фестивале и очень переживали. Но потом было безумно приятно, когда люди на улицах подходили и говорили, что им понравилось кино. Это потрясающие эмоции.

Досье: Йоко Ошима, японская актриса. Дебютировала в 2004 году в коротокометражке «Shadow» в роли самой себя. Другие работы: «Boku wa ichinichi de dame ni naru» (2005), «Watachi no naka no Eichmann» (2006), «Topless» (Toppuresu) (2008), «История Неба» (2010).

- Вопрос Михаилу Местецкому: можно ли в двух словах рассказать о чем фильм?

- Вы знаете, фильм «Незначительные подробности случайного эпизода» получился прозрачный по своему «мэссэджу». В нём заложена простая мысль: жизнь движется, даже когда кажется, что всё стоит на месте.

- А это место, где происходит действие, оно есть на самом деле или это всё компьютерная графика?

- Всё просто. Это место – торжество кинематографа. Это всё – федеральная железная дорога. Мы на ней и «рисовали» поезда. А место с морем в фильме – это въезд в Крым, и вся эта картина потом ещё долго делалась вручную и отшлифовывалась. Вот как-то так.

Досье: Михаил Местецкий, сценарист, режиссер. Родился в 1980 году. В 2003 году окончил филологический факультет РГГУ, а в 2006-м — высшие курсы сценаристов и режиссеров. Публиковался как прозаик в журналах. Лауреат ряда российских кинофестивалей.

ДОСЬЕ «ЗР»: Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. Это единственный фестиваль, специализирующийся на фильмах стран Тихоокеанского побережья. «Меридианы Тихого» - это прежде всего конкурс кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана. Кинофорум проводится по инициативе губернатора Сергея Дарькина и администрации Приморского края при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владивостока.

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