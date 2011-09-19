"Меридианы Тихого": "Брачные игры" Марка Бонневиля

14 сентября в 16.0 во Владивостоке в Приморской краевой картинной галерее (Партизанский пр-т, 12) состоится открытие фотовыставки «Брачные игры». Автор проекта гость кинофестиваля «Меридианы Тихого» французский фотограф Марк Бонневиль. Выставка является частью программы 7-й Владивостокской биеннале визуальных искусств.

С 2007 года Марк Бонневиль в Москве снимает девушек в момент, когда они хотят понравиться мужчинам и парней, которые пытаются понравиться женщинам.

«Идея выставки родилась как только меня пригласили участвовать в Биеннале во Владивостоке. Я специально съездил в Геленджик, чтобы доснять то, чего у меня не было, то есть то, чем обычно подобные истории заканчиваются, - говорит Марк Бонневиль. - Я получаю большее удовольствие снимать не типичных колоритных людей, чем обычных привлекательных девушек и парней, потому что последние, как правило, похожи друг на друга».

Для широкой публики выставка будет показана впервые, после Владивостока выставка отправится в Ростов-на-Дону и Москву.

После открытия выставки пройдет показ мультимедиа проекта RUSSLAND 1.4

15-16 сентября Марк Бонневиль проведет в Академии Фотографии единственный мастер-класс «Жанровая фотография»

Подробности о пребывании Марка Бонневиля во Владивостоке - на сайте Академии Фотографии www.photoacademy.ru.

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