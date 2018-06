"Меридианы Тихого": Сделано во Владивостоке. С любовью

9-й Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого", который будет проходить во Владивостоке с 10 по 16 сентября, продолжает свои лучшие традиции. Программа "Сделано во Владивостоке", дебютировавшая в прошлом году, вновь представлена на кинофоруме.

Как рассказал на первой официальной пресс-конференции, состоявшейся 29 августа, Юрий Гончаров, программный директор кинофестиваля, "мы не ожидали, что программа "Сделано во Владивостоке", вызовет такой ажиотаж. В прошлом году она собрала полные залы. Эта программа – замечательная возможность реализоваться тем талантливым людям, которые здесь живут. И еще один момент… Среди тех, кто приезжает к нам, на кинофестиваль, очень много молодых кинематографистов. На них такое впечатление производит город, люди и всё, что здесь происходит, что они, даже не имея этого в планах, вдруг начинают снимать кино, здесь, во Владивостоке".

Стоит отметить, что в 2010 году приз оргкомитета фестиваля за успешный дебют получил фильм (участник программы "Сделано во Владивостоке") Юлии Соломоновой "Поэма о кораблях" (Ship Poem). В аннотации к нему было написано: "Это фильм-исповедь любимому городу, самому удивительному городу на свете, который невозможно забыть и в который всегда хочется вернуться...".

В подтверждение этих слов авторы четырех работ-исповедей, представленных в новой программе, снова возвращаются во Владивосток и не с пустыми руками.

Первым будет показан новый фильм Юлии Соломоновой "Зубы на полку" (Toothache, Россия, 2011 г.) об отношениях on-line.

Досье: Юлия Соломонова (Сола Монова). Режиссер, поэтесса. Родилась во Владивостоке в 1979 г., где получила высшее режиссерское, высшее экономическое образование и более семи лет работала на телевидении. В 2011 году закончила ВГИК, режиссерский факультет, мастерскую С. Соловьева. Этот фильм – дипломная работа.

Второй режиссер – москвич Андрей Харзеев. В 2005г. закончил Московскую Международную Киношколу. С 2007 года снял болеес 30 музыкальных видеоклипов для рэп-исполнителей. В настоящее время учится в Институте Современного Искусства (Москва) на 5-м курсе.

"Особенно хотелось бы рассказать о фильме, посвященному проекту "Волшебная флейта" о постановке оперы в Приморской краевой филармонии, о том, как это начиналось и как происходило. Это очень любопытная картина", - привлек внимание журналистов Юрий Гончаров, представляя работу Аники Майер "Из Моцарта нам что-нибудь - опера во Владивостоке" (Lost in Mozart - an opera in Vladivostok; Германия, Россия, 2011 г.), который будет показан 15 сентября.

Зрители - любители классической музыки и не только смогут "окунутся" в атмосферу творческого процесса русских и немецкий артистов - от первых репетиций до премьеры. В центре внимания "не только недопонимание, основанное на культурных различиях, трудности перевода, но и та непростая ситуация, в которой работают российские артисты".

Досье: Аника Майер получила специальность "культурология", степень магистра Европейского университета массовых коммуникаций, Потсдам. «Из Моцарта нам что-нибудь – опера во Владивостоке» - ее режиссерский дебют в кино. Сценарист фильма «У папы странный немецкий акцент». Член оргкомитетов нескольких кинофестивалей (Achtung в Берлине, «Дух Ислама», фестиваль короткометражного кино в Абердине). Продюсер различных проектов для немецкого телевидения, переводчик и редактор.

Название третьей киноленты говорит само за себя - "Владивосток. Город мечты" (Vladivostok dream; Мексика, Россия, 2011 г.). Режиссер Рикардо Сото за 15 минут расскажет о том, что "мечты – вот единственная правда для тех, кем мы называем себя. Владивосток остается внутри мечты".

Досье: Рикардо Сото родился в Мексике. Заканчивает курс режиссуры в Центре подготовки кинематографистов. В качестве учебного проекта, снял короткометражный фильм «Последние пассажиры», который принимал участие в нескольких кинофестивалях – «Меридианы Тихого» во Владивостоке, Plus Camerimage, фестивале в Сан-Паулу, фестивале «Брно 16» и др. В настоящее время готовится к съемкам своего первого полнометражного художественного фильма.

"Режиссер Джеймс Крессантис, был у нас в прошлом году, и снова вернулся. Он покажет свою очень серьезную ленту, посвященную теме ветеранов военных конфликтов", - говорит Юрий Гончаров, представляя фильм "Братья" (Brothers, Соединенные Штаты, 2011 г.).

Досье: Джеймс Крессантис - член Американского общества кинематографистов, режиссер и оператор, который создает художественные и телевизионные фильмы, музыкальные видео, рекламные ролики и документальное кино. Он был трижды номинирован на премию «Эмми», дважды – в номинации «Лучшая операторская работа телесериала или минифильма», а в 2010 г. – в номинации «Лучшая программа об искусстве». Крессантис также внес свой вклад в съемки оскароносного «Чикаго» (операторская работа). В свободное от съемок время Крессантис занимается изобразительным искусством – фотографией, живописью, смешанными формами и цифровыми коллажами. Он получил степень магистра искусств университета Южного Иллинойса в Карбондэйл и Американского Института Киноискусства в Лос-Анджелесе. Вместе со своей семьей живет в г. Топанга, Калифорния.

"То, что четыре таких разных фильма представлены в программе "Сделано во Владивостоке" нас очень радует. Мы ни в коем случае не станем отказываться от этой программы, мы сами будем снимать кино, я это серьезно совершенно говорю, я не шучу!" – заявил Юрий Гончаров на встрече с журналистами.

Остается добавить, что четыре фильма различного формата, созданные во Владивостоке, и разрешённые к показу в любой зрительской аудитории, желающие смогут посмотреть в кинозале гостиницы "Экватор" 11 и 15 сентября, чтобы взглянуть на наш город "чужими глазами" и "прочитать" кинопризнания в любви Владивостоку, которые разлетятся по всему миру с легкой руки молодых режиссеров. Кстати, и сегодня Владивосток - выдающаяся площадка для съемок! Вдохновит ли она на новые киноленты и в каком жанре, узнаем уже в 2012-м!



До встречи в кинозале!

Досье "ЗР": Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2011 году состоится во Владивостоке в девятый раз. Это единственный фестиваль, специализирующийся исключительно на фильмах стран Тихоокеанского побережья. «Меридианы Тихого» - это, прежде всего, конкурс полнометражного и короткометражного кино, в котором участвуют и дебютанты, и уже известные кинематографисты. Большая внеконкурсная программа, включает в себя: панораму современного кинематографа стран АТР за прошедший год, новое российское кино, а также ретроспективы всемирно известных режиссеров. Фестиваль дает возможность всем участникам этого праздника культуры и общения поделиться своим творчеством, опытом, идеями и творческими планами. В фестивале принимают участие более 30 стран Юго-Восточной Азии и Тихого Океана. Географические рамки стран-участников расширяются с каждым годом. В 9-м фестивале приняты заявки от кинематографистов из 40 стран. Кинофорум проводится по инициативе губернатора Сергея Дарькина и администрации Приморского края при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и администрации Владивостока.

