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Афиша Владивостока

19 Июня 2012, 10:36 | Владивосток

КОНЦЕРТЫ

Приморская филармония (ул. Светланская, 15)

Пятница, 22 июня - 18:30.

Концерт «Оперный Променад».

Цена билетов 300, 500 рублей.

Суббота, 23 июня - 18:30.

Концерт Тихоокеанского симфонического оркестра.

Воскресенье, 24 июня - 18:30.

Концерт новой звезды французской эстрады певицы MADJO.

Цена билетов 300, 500 и 700 рублей.

Понедельник, 25 июня - 18:30.

Джазовый концерт Мартина ПЬЕЦУХА (саксофон) и Ригана РАЙЗУКА (фортепиано) - оба США.

Цена билетов 800-1500 рублей.

Телефон кассы: 226-40-22.

СПЕКТАКЛИ

Приморский краевой театр имени М. Горького (ул. Светланская, 49)

Гастроли Хабаровского Краевого Музыкального Театра:

Вторник, 19 июня - 18:30.

Оперетта Ференца ЛЕГАРА в двух действиях «Веселая вдова».

Среда, 20 июня - 18:30.

Оперетта Имре КАЛЬМАНА в трех действиях «Сильва».

Пятница, 22 июня - 18:30.

Концерт «И хорошее настроение».

Тел. билетной кассы: 222-01-36.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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