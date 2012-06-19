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Афиша Владивостока
КОНЦЕРТЫ
Приморская филармония (ул. Светланская, 15)
Пятница, 22 июня - 18:30.
Концерт «Оперный Променад».
Цена билетов 300, 500 рублей.
Суббота, 23 июня - 18:30.
Концерт Тихоокеанского симфонического оркестра.
Воскресенье, 24 июня - 18:30.
Концерт новой звезды французской эстрады певицы MADJO.
Цена билетов 300, 500 и 700 рублей.
Понедельник, 25 июня - 18:30.
Джазовый концерт Мартина ПЬЕЦУХА (саксофон) и Ригана РАЙЗУКА (фортепиано) - оба США.
Цена билетов 800-1500 рублей.
Телефон кассы: 226-40-22.
СПЕКТАКЛИ
Приморский краевой театр имени М. Горького (ул. Светланская, 49)
Гастроли Хабаровского Краевого Музыкального Театра:
Вторник, 19 июня - 18:30.
Оперетта Ференца ЛЕГАРА в двух действиях «Веселая вдова».
Среда, 20 июня - 18:30.
Оперетта Имре КАЛЬМАНА в трех действиях «Сильва».
Пятница, 22 июня - 18:30.
Концерт «И хорошее настроение».
Тел. билетной кассы: 222-01-36.
«Золотой Рог».
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