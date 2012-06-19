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«Звезды Приморья-2012» зажгут в День города
Один из крупнейших турниров Дальневосточного региона по спортивным бальным танцам «Звезды Приморья-2012» пройдет во Владивостоке в Дни города – 1 июля на паркете Fesco Hall более 200 лучших танцевальных пар со всей России будут соревноваться в мастерстве исполнения европейских и латиноамериканских танцев.
Этот турнир по уже более чем двадцатилетней традиции закрывает танцевальный сезон. О своем участии в турнире уже заявили пары со всего Дальневосточного региона.
Активно готовятся к турниру и приморские пары, среди которых действующие чемпионы Приморского края и Дальневосточного региона, финалисты всероссийских и международных конкурсов.
Между собой приморские пары соревнуются регулярно – в течение года в Приморье проходит около 20 конкурсов спортивного бального танца. Выезжают приморские спортсмены на всероссийские и международные соревнования. Но раз в год по традиции все из них собираются на приморской земле, чтобы завершить танцевальный сезон фестивалем «Звезды Приморья».
«Конкурсную часть фестиваля мы стараемся сделать максимально привлекательной для участников, - говорит вице-президент Федерации танцевального спорта Приморского края, президент фестиваля «Звезды Приморья», заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН. – Благодаря поддержке краевой администрации и собственным ресурсам организаторов - клубов «Созвездие улыбок» и TangoHouse - мы стараемся удержать высокий уровень фестиваля, приглашая статусную судейскую бригаду – конкурсные пары будут оценивать судьи первой, всероссийской и международной категории из разных городов России».
Конкурсная борьба обещает быть довольно острой во всех возрастных группах. Очень силен состав приморских танцоров в возрастных категориях «юниоры 2», «молодежь» и «взрослые». Именно эти группы танцоров вызывают наибольший интерес зрителей и болельщиков. Основную конкуренцию приморским танцорам, по оценкам экспертов, составят хабаровские пары – уровень подготовки спортсменов в столице федерального округа всегда был высоким. Так что конкурсная борьба обещает быть зрелищной, а итог турнира – непредсказуемым.
Конкурс состоится 1 июля в Fesco hall. Начало утреннего концерта в 9.30, дневного - в 14.30, вечернего - в 18.30.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».
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