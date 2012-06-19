Молодежь Владивостока получит премии за талант

Талантливая молодежь Владивостока получит премии от главы города. Вознаграждение за труд и творчество в размере 10 тыс. рублей Игорь ПУШКАРЕВ вручит 200 премиантам.

Дважды в год талантливая молодежь Владивостока получает от главы города Игоря Пушкарева денежные премии в размере 10 тысяч рублей. В среду, 27 июня, очередные 200 премиантов получат достойное вознаграждение за свой труд и творчество.

В этом году поступило 336 пакетов документов кандидатов на присуждение премии. Отобраны 200 самых талантливых парней и девушек Владивостока, среди которых активисты молодежных общественных объединений, бойцы студенческих отрядов, победители городских, краевых и всероссийских конкурсов, активные участники культурной, спортивной и общественной жизни Владивостока.

"Золотой Рог".