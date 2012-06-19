Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Молодежь Владивостока получит премии за талант
Талантливая молодежь Владивостока получит премии от главы города. Вознаграждение за труд и творчество в размере 10 тыс. рублей Игорь ПУШКАРЕВ вручит 200 премиантам.
Дважды в год талантливая молодежь Владивостока получает от главы города Игоря Пушкарева денежные премии в размере 10 тысяч рублей. В среду, 27 июня, очередные 200 премиантов получат достойное вознаграждение за свой труд и творчество.
В этом году поступило 336 пакетов документов кандидатов на присуждение премии. Отобраны 200 самых талантливых парней и девушек Владивостока, среди которых активисты молодежных общественных объединений, бойцы студенческих отрядов, победители городских, краевых и всероссийских конкурсов, активные участники культурной, спортивной и общественной жизни Владивостока.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Высоцкий звучал во Владивостоке 50 раз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- На Спортивной набережной Владивостока состоится фестиваль "Парус", посвященный творчеству Владимира Высоцкого
- Экс-мэр Владивостока сожалеет, что город остался без рока
- В День воинской славы России фестиваль детского творчества "Добрая волна" выберет победителей 5-го отборочного тура во Владивостоке
- Игорь Пушкарёв вспомнил Владимира Высоцкого
- Владивосток догоняет Москву по этому уникальному показателю
- Во Владивосток из Эрмитажа привезли всего одну голову
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
Новости раздела
- Чуркинские па-де-де
- Высоцкий звучал во Владивостоке 50 раз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- На Спортивной набережной Владивостока состоится фестиваль "Парус", посвященный творчеству Владимира Высоцкого
- Экс-мэр Владивостока сожалеет, что город остался без рока
- В День воинской славы России фестиваль детского творчества "Добрая волна" выберет победителей 5-го отборочного тура во Владивостоке
- Игорь Пушкарёв вспомнил Владимира Высоцкого
- Владивосток догоняет Москву по этому уникальному показателю
- Во Владивосток из Эрмитажа привезли всего одну голову
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке