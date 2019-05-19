www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.63 р. 100 JPY: 58.95 р.
EUR: 72.25 р. 10 CNY: 93.49 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Литературный десант высадился на борту гвардейского крейсера "Варяг"

19 Мая 2019, 13:49 | Владивосток

Ведущие российские писатели оценили мощь главного калибра флагмана ТОФ

Мощный десант из российских писателей, участвующих в фестивале «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР) во Владивостоке, высадился в воскресенье на борту флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

Мэтры литературного цеха не только воочую убедились в мощи российского флота, но и в ходе встречи с экпипажем крейсера вспомнили о своем армейском опыте. Так, современный писатель и педагог Андрей ГЕЛАСИМОВ признался что всегда мечтал закончить военное училище, но в самый последний момент не прошел по здоровью. Как и исполнительный директор и соучредитель фестиваля ЛиТР Вячеслав КОНОВАЛОВ, грезивший карьерой военного летчика.

В ходе встречи с экипажем писатели спонтанно решили собрать подборку своих лучших произведений и подарить ее библиотеке «Варяга». Таким образом, моряки смогут подробнее ознакомиться с творчеством Андрея Геласимова, Андрея РУБАНОВА, Сергея ЛУКЬЯНЕНКО, Сергея ШАРГУНОВА, Михаила ТАРКОВСКОГО, Василия АВЧЕНКО и др.

Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба «КультБригада» (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО «Ростелеком». Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — авиакомпания «Россия». Официальный поставщик воды – Slavda Group.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС
 

Автор: Олег Клименко | Ольга Добролюбова
Теги: литература  крейсер  ТОФ  фестиваль  "Варяг 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru