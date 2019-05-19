Литературный десант высадился на борту гвардейского крейсера "Варяг"

Ведущие российские писатели оценили мощь главного калибра флагмана ТОФ

Мощный десант из российских писателей, участвующих в фестивале «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР) во Владивостоке, высадился в воскресенье на борту флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

Мэтры литературного цеха не только воочую убедились в мощи российского флота, но и в ходе встречи с экпипажем крейсера вспомнили о своем армейском опыте. Так, современный писатель и педагог Андрей ГЕЛАСИМОВ признался что всегда мечтал закончить военное училище, но в самый последний момент не прошел по здоровью. Как и исполнительный директор и соучредитель фестиваля ЛиТР Вячеслав КОНОВАЛОВ, грезивший карьерой военного летчика.

В ходе встречи с экипажем писатели спонтанно решили собрать подборку своих лучших произведений и подарить ее библиотеке «Варяга». Таким образом, моряки смогут подробнее ознакомиться с творчеством Андрея Геласимова, Андрея РУБАНОВА, Сергея ЛУКЬЯНЕНКО, Сергея ШАРГУНОВА, Михаила ТАРКОВСКОГО, Василия АВЧЕНКО и др.

Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба «КультБригада» (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО «Ростелеком». Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — авиакомпания «Россия». Официальный поставщик воды – Slavda Group.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС

