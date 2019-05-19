Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Литературный десант высадился на борту гвардейского крейсера "Варяг"
Ведущие российские писатели оценили мощь главного калибра флагмана ТОФ
Мощный десант из российских писателей, участвующих в фестивале «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР) во Владивостоке, высадился в воскресенье на борту флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейского ракетного крейсера «Варяг».
Мэтры литературного цеха не только воочую убедились в мощи российского флота, но и в ходе встречи с экпипажем крейсера вспомнили о своем армейском опыте. Так, современный писатель и педагог Андрей ГЕЛАСИМОВ признался что всегда мечтал закончить военное училище, но в самый последний момент не прошел по здоровью. Как и исполнительный директор и соучредитель фестиваля ЛиТР Вячеслав КОНОВАЛОВ, грезивший карьерой военного летчика.
В ходе встречи с экипажем писатели спонтанно решили собрать подборку своих лучших произведений и подарить ее библиотеке «Варяга». Таким образом, моряки смогут подробнее ознакомиться с творчеством Андрея Геласимова, Андрея РУБАНОВА, Сергея ЛУКЬЯНЕНКО, Сергея ШАРГУНОВА, Михаила ТАРКОВСКОГО, Василия АВЧЕНКО и др.
Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба «КультБригада» (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО «Ростелеком». Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — авиакомпания «Россия». Официальный поставщик воды – Slavda Group.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ТАСС
Новости тематики
- Литературный десант высадился на борту гвардейского крейсера "Варяг"
- У жителей Владивостока есть шанс прикоснуться к ушедшей эпохе
- Владивосток собирает подписи под обращением к новому мэру
- АртСкандал: Городний о своем отсутствии на рабочем месте обязан сообщать руководству
- Новым побратимом Владивостока стала родина Соловья-разбойника
- Путин поддержал идею создания из Владивостокской крепости музея-заповедника
- Лагутенко обещает возродить V-ROX во Владивостоке
- Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока", приуроченный к Восточному экономическому форуму, пройдет во Владивостоке
- "Меридианы Тихого" представят во Владивостоке лучшие российские фильмы сезона
- В Находке планируют открыть филиал театра Горького
Новости раздела
- Литературный десант высадился на борту гвардейского крейсера "Варяг"
- Во Владивостоке открывается литературный фестиваль международного уровня
- У жителей Владивостока есть шанс прикоснуться к ушедшей эпохе
- Владивосток собирает подписи под обращением к новому мэру
- АртСкандал: Городний о своем отсутствии на рабочем месте обязан сообщать руководству
- Элитный художник выставляется во владивостокском магазине
- Новым побратимом Владивостока стала родина Соловья-разбойника
- Путин поддержал идею создания из Владивостокской крепости музея-заповедника
- Лагутенко обещает возродить V-ROX во Владивостоке
- Во Владивостоке ожидается премьера документального спектакля "Ларисса"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- ЕГЭ превратили в казнь
- Суд разрешил таранить "обочечников"
- Роман Абрамович хорошо заработал в Приморье
- Приморскому городу предрекли скорое исчезновение
- В России могут усложнить процедуру развода
- Во Владивостоке построят новый надземный пешеходный переход
- Компания с оборотом $45 млрд поможет вывести о.Русский на передовую финансовых технологий
- Раб Сулеев
- Новый туристический центр и клубничная ферма создаются на Камчатке
- Во Владивостоке ограничат движение транспорта