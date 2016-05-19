Владивосток на целую неделю стал центром моды, стиля и красоты в АТР

Грандиозное, ожидаемое шоу моды, стиля и красоты – Неделя моды (Pacific Style Week) – стартовала 16 апреля во Владивостоке на площадке ВГУЭС. В этом году Неделя моды проводится в рамках Тихоокеанского туристского форума, поскольку таких ярких и стильных мероприятий, которые могут привлечь российских и зарубежных туристов в Приморский край, проводится у нас крайне мало. В 10.00 в холле Зимнего сада ВГУЭС гости, сотрудники и студенты собрались на торжественное открытие мероприятия. Там же, в Зимнем саду, началась регистрация и жеребьёвка участников I Чемпионата ДВ по макияжу «Pacific breeze». Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева поприветствовала гостей, участников, партнёров и членов жюри конкурса:

– Мы долго готовились к этому мероприятию, оно для нас очень важное и долгожданное, оно действительно является жемчужиной тех мероприятий, которые проводятся во Владивостоке. В этом году мы впервые проводим Неделю моды в рамках Тихоокеанского туристского форума.PacificStyleWeek – это 600 модных нарядов, 150 моделей, 200 профессионалов, которые приехали показать своё искусство и мастерство. Мы увидим модели из Китая, Франции, Кореи, Японии, а также работы российских модельеров из Красноярска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Биробиджана и, конечно же, наших профессионалов из Владивостока. Мода – это стиль и образ жизни, и я считаю, что ВГУЭС – это не просто модный университет, это единственный университет на Дальнем Востоке, который готовит кадры для индустрии моды и красоты. Pacific Style Week– это событие даже не регионального, а всероссийского масштаба, и я уверена, оно будет ярким, красочным и запоминающимся.

Уже десятки лет Владивостокский государственный университет экономики и сервиса является лидером в регионе в подготовке специалистов в области индустрии моды и красоты – это дизайнеры всех направлений, модельеры, парикмахеры-стилисты, визажисты и даже фотографы. Неделя моды, которую проводит ВГУЭС, - это не только модные показы и конкурсы, но еще и практическая площадка, на которой молодые дизайнеры – студенты ВГУЭС, могут отточить свое мастерство, передать на суд зрителей и маститых мастеров свои работы и даже, вступить с ними в прямую конкуренцию в рамках конкурсных мероприятий. В целом, концепция PacificStyleWeekориентируется на опыт мировых Недель моды в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Москве. Основные задачи Недели моды – способствовать развитию индустрии моды на Дальнем Востоке, осуществлять промоушн молодых дизайнеров Дальнего Востока России и АТР, представлять лучшие образцы моды на подиуме, содействовать развитию на Дальнем Востоке образования в области индустрии моды и красоты.

Формат Недели моды предполагает проведение дизайнерских дефиле, традиционно собирающих журналистов, - это премиум показ коллекций модных приморских дизайнеров Fashion View, где моделями выступят известные люди Приморского края и Международный конкурс молодых дизайнеров «Пигмалион», конкурсов профессионального мастерства – это Первый чемпионат Дальнего Востока по макияжу и Конкурс парикмахерского искусства «Мастер стиль», а также многочисленных мастер-классов.

Стартовала Неделя моды с открытия I Чемпионата ДВ по макияжу «Pacific breeze». Организатор «Pacific breeze», генеральный директор имидж-консалтингового агентства «Большие возможности» Вера Клёва также поприветствовала всех участников и гостей мероприятия:

– Я рада приветствовать вас во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, дорогие друзья. Мы открываем концептуально новый проект в рамках «Недели моды» – IЧемпионат ДВ по макияжу «Pacificbreeze». Это площадка, где соберутся профессионалы своего дела и продемонстрируют значимость визажного искусства, а также свой талант и свое мастерство. Мы проведём целый ряд мастер-классов на самые различные темы по искусству визажа, которые начнутся уже сегодня с 12.00.

После вступительной части мероприятия открылись площадки мастер-классов от настоящих профессионалов в сфере моды, стиля и красоты: мастер-класс Веры Клёва «Внешность как ресурс успеха или Vapmaking: Инновационные пути подхода к выполнению визажных технологий», «Работа со смешанными текстурами» от Яны Мороз, Консультация Ирины Наумовой «Принципы продвижения и продаж профессиональных услуг на визажном рынке», Юридическая консультация директора Правового холдинга «Профиль-Владивосток» Ольги Маковецкой «Авторские права и пути выстраивания взаимоотношений специалиста визажных услуг с партнёрами», Мастер класс приглашенного хедлайнера Юлии Власовой (г. Санкт-Петербург) «Креативный макияж и специальные эффекты», а также авторский курс приглашённого хедлайнера конкурса парикмахерского искусства «Мастер-Стиль» Натальи Оропай (г. Санкт-Петербург).

О мастер-классах, конкурсах и некоторых особенностях работы в сфере моды и красоты рассказала Вера Клёва:

– Сегодня в рамках международного проекта PacificStyleWeekмы имеем замечательную возможность организовать новый проект – I Чемпионат ДВ по макияжу «Pacificbreeze». Это новая знаковая площадка для специалистов визажного искусства. Очень примечательно, что он проходит здесь, во ВГУЭС, в рамках Недели моды, и я думаю, что это станет хорошей традицией. Наши мастер-классы – это площадка для обмена опытом и повышения квалификации как маститых специалистов, так и молодых ребят, обучающихся во ВГУЭС. Наши гуру визажа – это Яна Мороз и Юлия Власова, которая проводит мастер-класс по боди-арту. Я работаю в области эстетического макияжа и психологии макияжа, а также пишу книгу по этой теме.

Я считаю, что ВГУЭС – это лучшая в городе площадка для таких мероприятий, как Неделя моды, потому что здесь готовят специалистов в области моды, стиля и визажа, для которых такие мероприятия, безусловно, являются возможностью набраться профессионального опыта, познакомиться с работой маститых мастеров и еще раз убедиться в правильности своего выбора профессии.

Коваль Евгения, студентка ВГУЭС, обучающаяся на парикмахера в Профессиональной школе индустрии моды и красоты, поделилась впечатлениями от мастер-класса Натальи Оропай:

– Я с детства мечтала быть парикмахером, и поэтому я пришла учиться во ВГУЭС, в Школу индустрии моды и красоты, где я могу получить наиболее качественные и актуальные знания и навыки в этой сфере. Конечно, бывает, что не все получается, но я стараюсь, я получаю опыт, и постепенно то, что раньше не получалось, начинает получаться лучше всего. Мне очень нравится учиться, и я очень рада, что у нас есть возможность посетить мастер-класс такого талантливого человека, Профессионала с большой буквы, как Наталья Оропай. Она очень интересно рассказывает и показывает – в зале присутствуют модели, которым она прямо на наших глазах делает сногсшибательные причёски. Всё, что я сегодня услышала и увидела, является для меня новым, необычным, интересным. Каждый из нас выбирает свой путь успеха, и не секрет, что без развития в себе яркой профессиональной уникальности, невозможно достичь гармонии.

Неделя моды продлится до 22 мая. Зрителей ждет много интересных и зрелищных мероприятий, показов модных коллекций, мастер-классов и конкурсов, знакомства с модными стилистами, fashion-критиками и другими экспертами индустрии моды со всей России и из стран АТР.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.