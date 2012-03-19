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Во Владивостоке открылась выставка «Бумажная магия Востока»
ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. 17 марта во Владивостоке в Краевом центре народной культуры открылась выставка «Бумажная магия Востока», где представлены картины оригинальных и редких направлений корейского народного искусств - бумагокручения (он же квиллинг - из тонких бумажных полосок, свернутых в спираль, создаются различные фигуры), бумагопластики (вырезаются различные формы специальным ножом и создаются объемные композиции) и бумажной живописи (картины создаются кусочками тонкой, порой прозрачной бумаги, наклеиваемой руками мастера).
Посетители выставки, которая продлится до 15 апреля, могут не только полюбоваться бумажными картинами, но и сами попробовать себя в этом виде искусства. Ежедневно проводятся занятия для желающих овладеть техникой бумажного мастерства. Первое занятие проводится бесплатно, чтобы человек мог сначала попробовать, а уж потом решить подходит ли ему этот вид творчества.
«Бумажное мастерство требует терпения и старания, - говорит Баланюк Сун Ок, мастер международного класса по квиллингу, бумагопластике, оригами, бумажной живописи первой ступени, - иногда картины делаются по 7-9 месяцев. Поэтому человек должен любить это дело. Многие женщины могут из обычной офисной бумаги делать красивые вещи, а если им дать настоящую профессиональную бумагу, то они будут делать шедевры».
В Хабаровске центр бумажного творчества существует с 2005 года, ежегодные выставки и участие в различных мероприятиях принесли этому виду искусства огромную популярность. По Дальнему Востоку, а именно в Комсомольске-на-Aмуре, Ванино, Южно-Сахалинске, Благовещенске, открылись филиалы центра. Теперь свой филиал будет и во Владивостоке. Мастер с международным сертификатом Наталья Бородина будет проводить занятия и делиться опытом.
«У нас уже ведется запись желающих освоить бумажное искусство. Проявляют свои интерес и дети», - говорит Наталья Бородина.
Выставка изделий центра корейского бумажного творчества и мастер-классы для всех желающих проходит в зале Приморского краевого центра народной культуры по адресу: ул. Пушкинская, 25. Телефон для справок 226-10-78.
Aнастасия Белявская.
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