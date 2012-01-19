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Во Владивостоке галерея PORTMAY открывает Рождественский вернисаж
ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря, ZRPRESS. 16 декабря во Владивостоке в галерее PORTMAY (ул. Алеутская, 23а) состоится открытие Рождественского вернисажа «Снежная бабочка».
На нем будут собраны работы более 30 художников, примечательно, что некоторые авторы впервые представят свои картины на суд общественности.
На вернисаже можно будет увидеть картины различных приморских авторов. В частности, будут представлены полотна Владимира Олейникова, Евгения Пихтовникова, Михаила Фролова, Маши Холмогорой, Виталия Медведева, Александра Шалагина, Александра Арсененко, Лили Зинатулиной, Владимира Погребняка и многих других представителей творческой элиты края.
«Среди участников вернисажа есть авторы, которые впервые выставляются в галерее. Например, холсты Александра Селиванова притягивают внимание уже на расстоянии, настолько они цельные и по композиции, и по цветовой гармонии. А две акварели Татьяны Матюхиной с цветами, напоминающие раскрытые крылья бабочки, воплощают сам переливающийся сказочный дух Рождества», – поделился своими впечатлениями Александр Лобычев, арт-директор галереи PORTMAY.
Также Александр Лобычев отметил, что праздничное волшебство и сказку можно будет наблюдать на каждой представленной художественной работе. «Проникая в самую сердцевину праздника, неминуемо окажешься в мире художественных метафор и абстрактных образов, наделенных между тем живописной красотой и эмоциональной силой», – добавил арт-директор галереи.
«Для Владивостока Рождественский вернисаж во многом стал традиционным, но из-за того, что художники очень трепетно относятся к этой выставке, она ни на секунду не потеряла своего неповторимого духа. Открывая вернисаж, мы уверены, что он вызовет сильные чувства в каждом из нас и подарит рождественское настроение всем гостям выставки», – рассказала Ирина Кравченко, генеральный директор галереи PORTMAY.
Галерея работает без выходных с 10.00 до 19.00
Адрес: Владивосток, ул. Алеутская, 23а
www.portmay.ru
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