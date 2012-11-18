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Один из старейших коммерческих брендов Владивостока - «Мастер» - отметил 25-летие

18 Ноября 2012, 15:30 | Владивосток

За четверть века маленький музыкальный кооператив «Мастер» превратился в широкую сеть магазинов и ателье, занявших в Приморье значительную нишу в своей отрасли.

Юбилей бренда в ресторане «Саммит» гостиницы «Владивосток» отметили не только работники, но и партнеры, прибывшие даже из соседних стран. Причем праздновали сразу три даты: 25; 55 и 75 лет. Первая цифра относится к самому бренду. А вот две вторые - к его основательнице Генриетте ЛАТУШКИНОЙ, отметившей к своим 75 годам 55-летие трудового стажа.

«Мне поручено передать юбиляру от мэра Игоря Сергеевича ПУШКАРЕВА лично и администрации Владивостока в целом «Благодарственное письмо». От «Ремесленной палаты Приморского края» позвольте вручить гобелен. А также пожелать ей за многолетний труд здоровья, любви и радости», - выступила на праздновании председатель правления НК «Ремесленная палата Приморского края» Татьяна ПИТЕЛЬ.

К слову, ее и юбиляра связывают 33 года неразрывной искренней дружбы.

«Мы знакомы с Генриеттой Николаевной с 1979 года, когда она только пришла к нам в объединение «Кварц» работать настройщиком музыкальных инструментов. Она первая во Владивостоке, в далеком 1987 году, создала кооператив, которому дала имя «Мастер», - рассказывает «ЗР» Татьяна Питель: «Генриетта очень трудолюбивый и ответственный человек. Одно то, что она пошла в предпринимательство - уже подвиг. Заметьте, она одна из немногих, кто сумел сохранить свой бизнес все эти годы. И хочу заверить, что Генриетта никогда ни от кого не ждала помощи. Всего добивалась сама. Ее отличают коммуникабельность и жизнерадостность. У нее многие партнеры стали друзьями! А ведь это большая редкость».

Генриетта Латушкина в свое время стала единственной в Приморье женщиной-настройщиком музыкальных инструментов. Причем не только пианино настраивала, но и общественной работой активно занималась на фабрике «Пианино» в Артеме. Ее избирали в Приморский краевой Совет народных депутатов. Она удостоена ордена «Знак Почета».

«Я даже с БРЕЖНЕВЫМ пила, когда он здесь, во Владивостоке, с президентом США ФОРДОМ встречался. А потом в неформальной обстановке и с нами, активистами, общался», - вспоминает Генриетта Латушкина.

Музыкальным инструментам она отдала более 30 лет своей жизни.

«Работы было много. Спрос на наши услуги был большой. И, когда стало развиваться кооперативное движение в стране, я решила, что нужно создать свое предприятие. Дело пошло. Впоследствии у меня в штате было 16 специалистов по самым разным инструментам, - с гордостью вспоминает Генриетта Латушкина. - А вот дочка Юля с детства увлекалась шитьем, получила профессию закройщика, и когда подросла, предложила создать собственное ателье. Но оказалось, что шить-то особо не из чего - выбор тканей был очень скудным. Поэтому вслед за ателье открыли магазин тканей».

Сейчас бренд «Мастер» уже ассоциируется с тканями, в поисках которых Генриетта Николаевна и ее коллектив колесят по всему миру. Однако она не забывает и об искусстве. Многие творческие коллективы благодарны ей за спонсорскую помощь в пошиве костюмов.

Генриетта Латушкина стала одной из немногих, кто сумел сохранить свой бизнес даже в лихие 90-е годы. Доводилось биться и с бандитами, и с чиновниками.

«Сама бандитам морды била, когда они пытались у меня помещение отобрать, - со смехом вспоминает Генриетта Николаевна. - С чиновниками судилась. Никогда и никому взяток не давала! Вот экс-мэр Владимир НИКОЛАЕВ поднял, чуть ли не в 10 раз, арендную плату, так я сразу в Арбитражный суд обратилась. И выиграла!»

Сейчас бренд «Мастер» объединяет целую сеть ателье и магазинов, которые славятся у партнеров и клиентов честностью и высоким профессиональным уровнем.

Олег КОСТИН.

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