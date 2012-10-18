Александр Арсененко: Во Владивостоке нет никакой внятной программы развития искусства

Приморский художник Александр Арсененко обеспокоен тем, что колоссальный слой современного искусства останется для наших потомков неизвестным, что в будущем придется ездить в Китай, чтобы полюбоваться приморскими шедеврами нашего времени. Во Владивостоке, по мнению художника, нет никакой внятной программы развития искусства.

...Его яркие и незабываемые картины будоражат воображение, заставляют зрителя окунуться в мир гармонии и красоты. Александр Арсененко – талантливый и выдающийся живописец, член Союза художников России, директор Фонда развития визуальных искусств «Мост». В активе художника более 40 различных выставок и артпроектов в России, Японии, Южной Корее. Когда рассматриваешь его работы, становится ясно - дело имеешь с настоящим мастером, способным воплотить на холсте самые гениальные идеи. Своими творениями он делится с нами – зрителями.

- В какой момент вы ощутили себя художником, по-настоящему увлеклись живописью? Какой путь вы прошли, чтобы стать тем, кем вы есть сейчас?

- Я начал рисовать раньше, чем говорить. По семейным байкам и преданиям, очень плохо говорил. Мама рассказывала, как я ее просил: «Дай очка и сделай вострим». Это означало «дай карандаш и подточи его». Я очень долго не мог в себе признать художника до тех пор, пока не начал профессионально учиться: сначала было военное училище, строительный техникум, армия, и вот только потом поступил в художественное училище на театральное отделение. До недавнего времени был главным художником-постановщиком театра ТОФ. Также сотрудничал с театром имени Горького, создал пять постановок в международном Чехов-центре в г. Южно-Сахалинске, ну и последнее – спектакль в театре кукол.

- То есть вы считаете, что профессиональное художественное образование необходимо для того, чтобы добиться больших результатов?

- Естественно, надо учиться, узнавать законы творчества, чтобы потом их нарушать.

- Знаю, вы занимаетесь преподавательской деятельностью, работаете с детьми. Как вы думаете, возможно ли научить человека творчеству?

- Научить нельзя, самое главное - не испортить. В каждом человеке изначально заложен талант, все дети талантливы. Когда ребенок берет в руку кисть или карандаш, а перед ним бумага – он выражает себя непосредственно и индивидуально. Главное в обучении детей – это подчеркнуть, выявить эти драгоценные зерна, эти бриллианты, которые в них заложены. И зафиксировать, чтобы со временем это не ушло, а развивалось дальше уже на профессиональном уровне.

- Какие художники вам нравятся, у которых вы хотели бы что-либо перенять?

- Я стараюсь не перенимать, за годы плодотворной работы уже изобрел свой оригинальный почерк, который ни с кем не спутаешь. Но мы ведь не живем в безвоздушном пространстве, многие работы мне очень нравятся, и осознанно или нет, я воспринимаю их. Чем и интересно групповое обучение детишек, что вдобавок они учатся друг у друга. А взрослые – то же самое. Есть картины очень профессионально сделанные, есть техника уникальная, я снимаю шляпу перед талантами и профессионализмом таких художников. Но для меня критерий, как и для обыкновенного зрителя, таков: хотел бы я утром проснуться и увидеть эту картину? Есть произведения, созданные не только для удовольствия, но и философские, для размышления, как этот черный квадрат Малевича. Это все разные подходы и разные задачи у художника. Также как и у меня есть картины, которые я бы дома у себя не повесил потому, что там отображено и отчаяние, и боль. Я, как любой человек и переживаю, и радуюсь, и выражаю это все на холсте или бумаге.

- Такой философский вопрос: кто такие творцы и почему они творят? Вот вы зачем рисуете, только для собственного удовольствия или вы хотите своими работами что-то сказать людям, чтобы они восхищались ими, переживали?

- Конечно, я хочу что-то сказать, но когда я натягиваю холст, совсем не думаю о том, за сколько я продам эту работу или понравлюсь ли я этим людям. Хотя критерий этот прекрасно известен, я отдаю себе отчет, знаю, что пользуется спросом у покупателя. Но если идти по этой дорожке – на поводу у потенциального покупателя - это значит лишиться себя самого, своей индивидуальности. А следовать зову своего сердца – путь не самый простой и не самый короткий. Если художник сам в себя не верит, то он никогда не сможет поверить в искусство других людей.

- Где вы черпаете вдохновение для создания произведений? Как вы отдыхаете и проводите свободное время?

- Отдыхаю я, сидя или стоя за мольбертом, где-нибудь на природе. Недавно вернулся из Сучжоу - древней столицы Китая. Этому городу более 3000 лет. Ощущения не передать словами, когда видишь эти здания, камни, которым по 2200 лет, видишь потрясающие места, которые оберегают и сохраняют, сразу хочется выразить на холсте свои эмоции, потрясение такой красотой. В такие моменты ты забываешь, кто ты – русский или китаец, какое сейчас время, какой день на дворе – это масса впечатлений, восторг – вот это действительно можно назвать отдыхом и источником вдохновения. В целом, отдых и труд для художника - понятия неразделимые. Настоящий художник всегда в работе. Идет по улице и постоянно фиксирует прекрасные или ужасные моменты, сохраняет их в голове. Собирает все в копилку, а потом начинает выплескивать на холсте годами накопленную информацию, впечатления и эмоции. А вот что это – это может быть и красивая женщина, и интересный пейзаж. Или наоборот – какое-то потрясение в жизни художника отражается на холсте.

- Над какими проектами вы работаете сейчас, какие планы на будущее?

- В скором времени планирую участвовать в проектах, связанных с выставками в Китае. Это будут выставка графики, студенческая выставка, и меня туда пригласили в качестве члена жюри. Почему именно Китай? Ведь это страна, которая развивается не только в промышленном и техническом плане. Общество, которое развивается в одном направлении – оно как хромой человек. Вторая нога тоже должна развиваться. А здесь вторая нога – это культура. У нас выставки закрываются, в Китае – открываются. Возвращаясь из Сучжоу, я заехал в Харбин, и меня пригласили в одну потрясающую галерею, в которой собраны все сливки нашего приморского искусства, – Чеботарев, Рыбачук, Шебеко и другие. В одной галерее сотни работ, бриллианты приморской живописи – они все там. Их столько много, что хозяину пришлось потратить 200 миллионов юаней, чтобы купить новое большое помещение для произведений приморских художников.

- Во Владивостоке подходящая атмосфера для творчества в плане востребованности искусства?

- К сожалению, в Приморье возможностей показать свои работы людям становится все меньше. Закрываются выставки, галереи. Но художники писать не перестанут, а куда это все будет уходить – это уже не забота мастеров, а их печаль. Конечно, хотелось бы, чтобы работы нашли своих обладателей, своих зрителей, чтобы они где-то висели, пусть даже не в музеях, а в домах у людей. Но люди сейчас обеспокоены совсем другим, может быть потому, что нет оптимизма в достаточном количестве, поэтому люди пытаются создать себе подушку безопасности уже сегодня. Что уж греха таить, многие работают здесь, для того чтобы собрать свой капитал и уехать. Естественно, сюда вкладывать никто не будет. Тем более в такое не совсем понятное вложение, как приобретение произведений искусств. Хотя из века в век, это было очень удачное вложение капитала. Получится с приморским искусством то же, что и с французами, когда русские промышленники, вроде Морозовых, в свое время скупали работы Моне, Матисса. И получается, что французы сейчас приезжают в Россию, чтобы полюбоваться тем, что они в свое время не ценили.

- Какую из своих работ вы считаете наиболее удачной?

- Самому сложно оценивать, какая удачная, а какая нет. Нравится обычна та, которую еще не закончил, еще пишешь, ей «болеешь» и переживаешь больше всего. Я не говорю, что у меня все шедевры, есть более удачные, есть менее. Художник должен находиться постоянно в движении, развитии своего творчества.

- Что на данный момент вас очень волнует?

- Больше всего обеспокоен тем, что колоссальный слой современного искусства останется для наших потомков неизвестным, что им придется ездить в Китай, чтобы полюбоваться приморскими шедеврами нашего времени. Во Владивостоке нет никакой внятной программы развития искусства. Но я не пеняю в сторону государства, хотя оно должно об этом задумываться. Из того, что я видел в США и в Китае, этим занимаются люди. В Америке почти все музеи – общественные, а не государственные. Они существуют исключительно за счет пожертвований граждан. Ведь люди живут в прекрасной стране и мечтают дарить окружающим счастье и радость - они строят театры, галереи, музеи. А государство создает условия. В штате Нью-Мехико есть город Санта Фе – маленький, но с высоко развитой индустрией искусства. Здесь, при населении 60 тысяч человек, создано около 300 галерей и оперный театр. Архитектура в мексиканском стиле радует глаз. Разумеется, это привлекает туристов со всего мира, которые с удовольствием пополняют казну города и дают работу его жителям. Я увидел, как искусство кормит целый город. Людям создали условия, для того чтобы им было выгодно этот бизнес развивать, а этот бизнес, в свою очередь, подтягивает и другой. Так целая цепочка выстраивается.

- Что бы вы хотели пожелать жителям Приморского края?

- Я хочу призвать людей к активной жизненной позиции. Чтобы они чаще заявляли о своем желании видеть искусство в городе, ценили таланты творцов Приморья. Ведь у нас есть свои выдающиеся художники и скульпторы, однако сюда приезжают неизвестные люди и выставляют свои «шедевры». А ведь это все делается с молчаливого согласия жителей. Во Владивостоке есть очень талантливые творческие люди, и нужно помогать развиваться, в первую очередь, именно им. Тогда мы будем гордиться своими земляками. А взамен они будут нас радовать своими яркими работами, дарить положительные эмоции, приносить счастье.

Беседовала Алина Бабенко.