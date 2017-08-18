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Во Владивостоке объявили полную программу Международного Кинофестиваля "Меридианы Тихого"

18 Августа 2017, 13:16 | Владивосток

Дирекция Международного Кинофестиваля "Меридианы Тихого" объявляет полную программу юбилейного, пятнадцатого, форума, который пройдет во Владивостоке при поддержке Администрации Приморского края с 9 по 15 сентября 2017 года. В программе кинофестиваля будут представлены более 170 фильмов. Конкурсная программа кинофестиваля составлена из десяти полнометражных и десяти короткометражных лент, созданных молодыми режиссерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во внеконкурсных секциях фестиваля будут представлены самые яркие фильмы текущего сезона, в том числе обладатели высших наград крупнейших смотров мира - кинофестивалей в Канне, Берлине, Венеции и Локарно.

Большинство фильмов программы "Меридианов Тихого" впервые будут показаны в России.  В рамках смотра состоится тридцать шесть азиатских и десять мировых премьер.

 

OPENING FILM / ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ

THAWED CARP, dir. Vladimir Kott (Russia) / КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ, реж. Владимир Котт (Россия)
COP BABY, dir. Alexander Andryuschenko (Russia) / НАПАРНИК, реж. Александр Андрющенко (Россия)
 

COMPETITION (FEATURE) / КОНКУРС (ПОЛНЫЙ МЕТР)


COLUMBUS, dir. Kogonada (USA) / КОЛУМБУС, реж. Когонада (СШA)

SO LONG ENTHUSIASM, dir. Vladimir Durán (Argentina, Colombia) / ПРОЩАЙ ЭНТУЗИАЗМ, реж. Владимир Дюран (Аргентина, Колумбия)

SINGING IN GRAVEYARDS, dir. Bradley Liew (Malaysia, Philippines) / ПЕСНИ НА КЛАДБИЩЕ, реж. Бредли Лью (Малайзия, Филиппины)

BLANK 13, dir. Takumi Saitoh (Japan) / 13 ЛЕТ ПУСТОТЫ, реж. Такуми Сайто (Япония)

RALANG ROAD, dir. Karma Takap (India) / ДОРОГА НА РАЛАНГ, реж. Карма Такапа (Индия)
CLOSENESS, dir. Kantemir Balagov (Russia) / ТЕСНОТA, реж. Кантемир Балагов (Россия)
AEROTROPOLIS, dir. Jheng-Neng LI / АЭРОТРОПОЛИС, реж. Джен-Нэн Ли (Тайвань, Китай)
REY, dir. Niles Atallah (Chile, France) / КОРОЛЬ, реж. Найлз Аталла (Чили, Франция)

A YANGTZE LANDSCAPE, dir. Xu Xin (China) / ПЕЙЗАЖИ ЯНЦЗЫ, реж. Сюй Синь (Китай)

FREE AND EASY, Jun Geng (Honkong) / ЛЕГКО И ПРОСТО, Цзюнь Ген (Гонконг)

 

COMPETITION (SHORT) / КОНКУРС (КОРОТКИЙ МЕТР)


FAUSTO IN THE DARK, dir. Israel Ahumada (Mexico) / ФАУСТО В ТЕМНОТЕ, реж. Израэль Аумада (Мексика)
FORESTRY, dir. Tsuta Tetsuichiro (Japan) / ЛЕСХОЗ, реж. Цута Тецуичиро (Япония)

SELVA, dir. Sofia Quirós Ubeda (Costa Rica, Argentina, Chile) / СЕЛЬВА, реж. София Кирос Убеда (Коста-Рика, Аргентина, Чили)
LITTLE TRAIN, dir. Tamara Dondurey (Russia)  / МАЛЕНЬКИЙ ПОЕЗД, реж. Тамара Дондурей (Россия)

ONE AND MANY, dir. Jonas Bak (Cambodia, UK) / ОДИН И МНОГО реж. Джонас Бак (Камбоджа, Великобритания)
STORGE, dir. Katya Selenkina (Russia) / STORGE, реж. Катя Селенкина (Россия)
LIKE THE FIRST TIME, dir. Yennifer Uribe Alzate (Colombia) / КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ, реж. Йеннифер Урибе Альсате (Колумбия)
1 KILOGRAM, dir. Park Young-ju (Republic of Korea) / 1 КИЛОГРАММ, реж.  Парк Ён-джу (Республика Корея)

SLAPPER, dir. Luci Schroder (Australia) / ШАЛАВА, реж. Люси Шродер (Австралия)

NON CASTUS, dir. Andrea Castillo (Chile) / NON CASTUS, реж. Андреа Кастильо (Чили)

 

PANORAMA / ПАНОРАМА


THE SQUARE, dir. Ruben Östlund (Sweden, Germany, France, Denmark) / КВАДРАТ, реж. Рубен Эстлунд (Швеция, Германия, Франция, Дания)
ON BODY AND SOUL, dir. Ildikó Enyedi (Hungary) / О ТЕЛЕ И ДУШЕ, реж. Ильдико Эньеди (Венгрия)

THE OTHER SIDE OF HOPE, dir. Aki Kaurismäki (Finland, Germany) / ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ, реж. Аки Каурисмяки (Финляндия, Германия)
JEANNETTE, THE CHILDHOOD OF JOAN OF ARC, dir. Bruno Dumont (France) / ЖАННЕТТ, ДЕТСТВО ЖАННЫ Д'АРК, реж. Брюно Дюмон (Франция)

9 FINGERS, dir. F.J. Ossang (France, Portugal) / ДЕВЯТЬ ПАЛЬЦЕВ, реж. Ф. Ж. Оссанг (Франция, Португалия)
DUET, dir. Navid Danesh (Iran) / ДУЭТ, реж. Навид Данеш (Иран)

MY HINDU FRIEND, dir. Hector Babenco (Brazil) / МОЙ ИНДИЙСКИЙ ДРУГ, реж. Эктор Бабенко (Бразилия)

WESTERN, dir. Valeska Grisebach (Germany, Bulgaria, Austria) / ВЕСТЕРН, реж. Валеска Гризебах (Германия, Австрия, Болгария)

FOUR DAYS IN FRANCE, dir. Jérôme Reybaud (France) / ЧЕТЫРЕ ДНЯ ВО ФРАНЦИИ, реж. Жером Рейбо (Франция )
TATARA SAMURAI, dir. Nishikori Yoshinari (Japan) / САМУРАЙ ТАТАРА, реж. Ёсинари Нисикори (Япония)

 

RUSSIAN CINEMA / КИНО РОССИИ


ARRHYTHMIA, dir. Boris Khlebnikov (Russia) / АРИТМИЯ, реж. Борис Хлебников (Россия)
ROCK, dir. Ivan Shakhnazarov (Russia) / РОК, реж. Иван Шахназаров (Россия)
ICE HOLE, dir. Andrei Silvestrov (Russia) / ПРОРУБЬ, реж. Андрей Сильвестров (Россия)
SELLA TURCICA, dir. Yusup Razykov (Russia) / ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО, реж. Юсуп Разыков (Россия)
ALL WILL END SOON, dir. Alexei Rybin (Russia) / СКОРО ВСЕ КОНЧИТСЯ, реж. Алексей Рыбин (Россия)
HOW VICTOR “THE GARLIC” TOOK ALEXEY “THE STUD” TO THE NURSING HOME, dir. Alexander Hant (Russia) / КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ, реж. Александр Хант (Россия)

THE WHITE NIGHTS, dir. Tatyana Voronetskaya, Andrey Bogatyrev (Russia) / БЕЛЫЕ НОЧИ, реж. Татьяна Воронецкая, Андрей Богатырёв (Россия)
LIGHT UP, dir. Kirill Pletnev (Russia) / ЖГИ, реж. Кирилл Плетнев  (Россия)
HOSTAGES, dir. Rezo Gigineishvili (Russia, Georgia, Poland) / ЗАЛОЖНИКИ, реж. Резо Гигинеишвили (Россия, Грузия, Польша)
THREE SISTERS, dir. Yuri Grymov (Russia) / ТРИ СЕСТРЫ, реж. Юрий Грымов (Россия)
DEAREST AND NEAREST, dir. Ksenia Zueva (Russia) / БЛИЗКИЕ, реж. Ксения Зуева (Россия)

 

IN FOCUS: DIRECTOR HONG SANGSOO / В ФОКУСЕ: РЕЖИССЕР ХОН САН СУ

ON THE BEACH AT NIGHT ALONE, dir. Hong Sangsoo (Republic of Korea, Germany) / НА ПЛЯЖЕ НОЧЬЮ ОДНА, реж. Хон Сан Су (Республика Корея, Германия)

THE DAY AFTER, dir. Hong Sangsoo (Republic of Korea) / НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, реж. Хон Сан Су (Республика Корея)

CLAIRE’S CAMERA, dir. Hong Sangsoo (Republic of Korea, France) / КАМЕРА КЛЭР, реж. Хон Сан Су (Республика Корея, Франция)

 

IN FOCUS: NORTH KOREA / В ФОКУСЕ: КНДР

 

THE STORY OF OUR HOME, dir. Ri Yun Ho, Ha Yong Ki (North Korea) / ИСТОРИЯ НАШЕГО ДОМА, реж. Ли Юнхо, Ха Ёнкиль (КНДР)

A DIPLOMA OF GRADUATION, dir. Kim Chon Ung (North Korea) / АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ, реж. Ким Чхон Ун (КНДР)

VISIT TO KAESONG, THE PLACE OF GINSENG, dir. Ri Chang Min (North Korea) / ГОРОД КЭСОН, ГДЕ БЫЛИ В ПОИСКАХ ЖЕНЬШЕНЯ, реж. Ли Чхан Мин (КНДР)

 

MOVING FORWARD / ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД


AUGUST, dir. Omer Fast (Germany)/ АВГУСТ, реж. Омер Фаст (Германия )
FAJR, dir. Lois Patiño(Morocco, Spain) / ФАДЖР, реж. Луис Патиньо (Испания, Морокко)
SARA WINCHESTER dir. and Bonello (France) / САРА ВИНЧЕСТЕР, реж. Бертран Бонелло (Франция)
DONKEY'S HEAD, dir. Pedro Bastos (Portugal)/ ОСЛИНАЯ ГОЛОВА / реж. Педро Бастос   (Португалия)
CAST OFF, dir. Yael Bartana (Israel, Netherlands) / ОСВОБОЖДЕНИЕ, еж. Яэль Бартана (Израиль, Нидерланды)
TETRAGRAMMATON, dir. Klim Kozinsky  (Russia, Ukraine, Israel) / TETRAGRAMMATON, реж. Клим Козинский (Россия, Украина, Израиль)

EL MAR LA MAR, dir. Joshua Bonnetta, J.P.Sniadecki (USA)/ EL MAR LA MAR, реж.  Джошуа Боннетта, Дж.П. Снядецкий (США)

DRUM, dir. Keywan Karimi (France, Iran) / БИТ, реж. Кейван Карими (Франция, Иран)

SOMNILOUIES, dir. Verena Paravel, Lucien Castaing-Taylor (France, UK, USA) / РАЗГОВОРЫ ВО СНЕ, реж. Вирина Паравел, Люсьен Кастен-Тэйлор (Франция, Великобритания, США)

POSTCARDS FROM THE VERGE, dir. Sebastian Mez (Germany) / ОТКРЫТКИ С ЛИНИИ ПЕРЕМИРИЯ, реж. Себастьян Мец (Германия)

NOTHING FACTORY, dir. Pedro Pinho (Portugal) / Фабрика, реж. Педро Пиньо (Португалия)

 

DOCUMENTARY SCREEN. IMAGES OF TODAY / ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН. ОБРАЗЫ СОВРЕМЕННОСТИ

LIBERA NOS, dir. Federica Di Giacomo (Italy)/ И ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО, реж. Федерика Ди Джакомо (Италия)

CITY OF SUN, dir. Rati Oneli (Georgia, United States, Qatar, Netherlands) / ГОРОД СОЛНЦА, реж. Рати Онели ( Грузия, США, Катар, Нидерланды)
ПЕРЕПИСКА / Португалия / Rita Azevedo Gomes
FROM A YEAR OF NON-EVENTS , dir. Ann Carolin Renninger, René Frölk (Germany) / НИЧЕМ НЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ГОД, реж. Энн Каролин Реннингер, Рене Фрёлке (Германия)

THE SHELTER, dir. Abbas Sendi (Iran) / ПРИБЕЖИЩЕ, реж. Аббас Сенди (Иран)
WAITING FOR THE SUN, dir. Kaspar Astrup Schröder (Denmark, China)/ В ОЖИДАНИИ СОЛНЦА, реж. Каспар Аструп Шрёдер (Дания, Китай)
MACHINES, dir. Rahul Jain (India, Germany, Finland) / МАШИНЫ, реж. Рахул Джайн (Индия, Германия, Финляндия)

A SKIN SO SOFT, dir. Denis Cote (Canada) / ТАКАЯ НЕЖНАЯ КОЖА, реж. Дэни Котэ (Канада)
MRS. FANG, dir. WANG Bing (Hong Kong, France, Germany) / МИССИС ФАН, реж. Ван Бин (Гонконг, Франция, Германия)

 

DOCUMENTARY SCREEN. RUSSIAN / ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН. РУССКОЕ

RUSSIA AS A PHANTASMA, dir. Andrey Silvestrov, Daniil Zinchenko (Russia) / РOCCИЯ КАК СОН, реж. Андрей Сильвестров, Даниил Зинченко (Россия)

RUSSIAN TOUR, dir. Mikhail Bushkov (Russia) / РУССКИЙ ТУР, реж. Михаил Бушков (Россия)

24 SNOW, dir. Mikhail Barynin (Russia) / 24 СНЕГА, реж. Михаил Барынин (Россия)

DONNA LUCIA, dir. Olesya Khoroshikh (Russia) / ДОННА ЛЮЧИЯ, реж. Олеся Хороших (Россия)

AMERICAN DREAM, dir. Andrey Ananin (Russia) / АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА, реж. Андрей Ананин (Россия)

PAPER STARS, dir. Inna Omelchenko (Russia) / БУМАЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ, реж. Инна Омельченко (Россия)

UPDATE/DELETE, dir. Alexei Ilyin, Grigori Kalinin (Russia) / UPDATE/DELETE, реж. Алексей Ильин, Григорий Калинин (Россия)

 

DOCUMENTARY SCREEN. YEAR OF ECOLOGY / ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН. ГОД ЭКОЛОГИИ

SEA TOMORROW, dir. Katerina Suvorova (Kazakhstan, Germany) / ЗАВТРА МОРЕ, реж. Катерина Суворова (Казахстан, Германия)

PLASTIC CHINA, dir. Jiu-liang Wang (China) / ПЛАСТИКОВЫЙ КИТАЙ, реж. Цзе-лян Ван (Китай)

SAFARI, dir. Ulrich Seidl (Austria) / САФАРИ, реж. Ульрих Зайдль (Австрия)

STILL LIFE, dir. Maud Alpi (France) / НАТЮРМОРТ, реж. Мод Альпи (Франция)

THE LAKE, dir. Daria Blokhina (Russia) / ОЗЕРО, реж. Дарья Блохина (Россия)

DREAM BOX, dir. Jeroen Van der Stock (Japan, Belgium) / ГДЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ, реж. Ерун Ван дер Сток (Япония, Бельгия)

 

FAMILY TIME / СЕМЕЙНЫЙ СЕАНС
TWO IRENES, dir. Fabio Meira (Brazil) / ДВЕ ИРЭН, реж. Фабио Мейра (Бразилия)
JANUARY, dir. Darío Mascambroni (Argentina) / ЯНВАРЬ, реж. Дарио Маскамброни (Аргентина)
SOMETHING WRONG WITH PARENTS, dir. Taisia Igumentseva (Russia) / ЧТО-ТО НЕ ТАК С РОДИТЕЛЯМИ, реж. Таисия Игуменцева (Россия)
YANA+YANKO, dir. Natalya Merkulova  (Russia) / ЯНА+ЯНКO, реж. Наталья Меркулова (Россия)
BAD LUCKY GOAT, dir. Samir Oliveros (Colombia) / КОЗЁЛ НЕВЕЗЕНИЯ, реж. Самир Оливейрос (Колумбия)

AFTER MIDNIGHT / ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
AMANT DOUBLE, dir. Francois Ozon (France) / ДВУЛИЧНЫЙ ЛЮБОВНИК, реж. Франсуа Озон (Франция)
KFC, dir. Lê Bình Giang (Vietnam) / KFC, реж. Ле Бин Жанг (Вьетнам)
RAGE, dir. Lee Sang-Il (Japan) / ЯРОСТЬ, реж. Ли Сан-иль (Япония)
SHELLEY, dir. Ali Abbasi (Denmark, Sweden) / ШЕЛЛИ, реж. Али Аббаси (Дания, Швеция)
DEAD LUCKY, dir. Vadim Valiullin (Россия) / МЕРТВЫМ ПОВЕЗЛО, реж. Вадим Валлиулин (Россия)
CASA ROCHELLE, dir. Camila José Donoso (Mexico, Chile) / CASA ROCHELLE, реж. Камила Хосе Доносо (Мексика, Чили)

RETROSPECTIVES. ANDREI KONCHALOVSKY / РЕТРОСПЕКТИВЫ. АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ
THE FIRST TEACHER, dir. Andrei Konchalovsky (USSR) / ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ, реж. Андрей Кончаловский (СССР)
THE STORY OF ASYA KLYACHINA,WHO LOVED BUT NEVER MARRIED, dir. Andrei Konchalovsky (USSR) / ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ, реж. Андрей Кончаловский (СССР)
NEST OF THE GENTRY, dir. Andrei Konchalovsky (USSR) / ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО, реж. Андрей Кончаловский (СССР)
UNCLE VANYA, dir. Andrei Konchalovsky (USSR) / ДЯДЯ ВАНЯ, реж. Андрей Кончаловский (СССР)
ROMANCE OF THE LOVERS, dir. Andrei Konchalovsky (USSR) / РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ, реж. Андрей Кончаловский (СССР)
SIBIRIADA, dir. Andrei Konchalovsky (USSR) / СИБИРИАДА, реж. Андрей Кончаловский (СССР)
RYABA MY CHICKEN, dir. Andrei Konchalovsky (Россия, Франция) / КУРОЧКА РЯБА, реж. Андрей Кончаловский (Россия, Франция)
THE POSTMAN'S WHITE NIGHTS, dir. Andrei Konchalovsky (Russia) / БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА ТРЯПИЦЫНА, реж. Андрей Кончаловский (Россия)

RETROSPECTIVES. CHRIS MARKER / РЕТРОСПЕКТИВЫ. КРИС МАРКЕР
LEVEL FIVE, dir. Chris Marker (France) / УРОВЕНЬ 5, реж. Крис Маркер (Франция)
JUNKOPIA, dir. John Chapman,Chris Marker, Frank Simeone (France) / JUNKOPIA, реж. Джон Чэпмен, Крис Маркер, Фрэнк Симеоне (Франция)
LA JETEE, dir. Chris Marker (France) / ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА, реж. Крис Маркер (Франция)
SUNDAY IN PEKING, dir. Chris Marker (France) / ВОСКРЕСЕНЬЕ В ПЕКИНЕ, реж. Крис Маркер (Франция) 
THREE CHEERS FOR THE WHALE, dir. Chris Marker, Mario Ruspoli (France) / ДА ЗДРАВСТВУЕТ КИТ, реж. Крис Маркер, Марио Располи (Франция)
LETTER FROM SIBERIA, dir. Chris Marker (France) / ПИСЬМО ИЗ СИБИРИ, реж. Крис Маркер (Франция)
SUNLESS, dir. Chris Marker (France) / БЕЗ СОЛНЦА, реж. Крис Маркер (Франция)

RETROSPECTIVES. CHINESE MUSICAL / РЕТРОСПЕКТИВЫ. КИТАЙСКИЙ МЮЗИКЛ
LIANG SHANBO AND ZHU YINGTAI, dir. Sang Hu (China) / ЛЯН ШАНЬБО И ЧЖУ ИНТАЙ, реж. Сан Ху (Китай)
FIVE GOLDEN FLOWERS, dir. Wang Jiayi (China) / ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ ЦВЕТКОВ ПЯТЬ, реж. Ван Цзяи (Китай)
THE THIRD SISTER LIU, dir. Su Li (China) / ТРЕТЬЯ СЕСТРА ЛЮ, реж. Су Ли (Китай)
ASHMA, dir. Liu Qiong (China) / АШИМА, реж. Лю Цюн (Китай)

RETROSPECTIVES. ANDRZEJ WAJDA / РЕТРОСПЕКТИВЫ. АНДЖЕЙ ВАЙДА
WALESA: MAN OF HOPE, dir. Andrzej Wajda (Poland) / ВАЛЕНСА, реж. Анджей Вайда (Польша)
THE PROMISED LAND, dir. Andrzej Wajda (Poland) / ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ, реж. Анджей Вайда (Польша)
MAN OF MARBLE, dir. Andrzej Wajda (Poland) / ЧЕЛОВЕК ИЗ МРАМОРА, реж. Анджей Вайда (Польша)
KORCZA, dir. Andrzej Wajda (Poland, Germany, UK) / КОРЧАК, реж. Анджей Вайда (Польша, Германия, Великобритания)
AFTERIMAGE, dir. Andrzej Wajda (Poland) / ПОСЛЕОБРАЗЫ ПОСЛЕОБРАЗЫ, реж. Анджей Вайда (Польша)

SCHOOL. PRO / ШКОЛА. ПРОФИ
DAVID LYNCH: THE ART LIFE, dir. Jon Nguyen, Olivia Neergaard-Holm, Rick Barnes (USA, Denmark) / ДЭВИД ЛИНЧ: ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ, реж. Джон Нгуйен, Оливия Неергаард-Холм, Рик Барнс (США, Дания)
CINEMA, MANOEL DE OLIVEIRA, dir. João Botelho (Portugal) / КИНО, МАНУЭЛ ДЕ ОЛИВЕЙРО И Я, реж. Жуан Ботелью (Португалия)
CINEMA NOVO, dir. Eryk Rocha (Brazil) / СИНЕМА НУВО, реж. Эрик Роша (Бразилия)
CHRIS OLSEN – THE BOY WHO CRIED, dir. Mark Rappaport (USA, France) / КРИС ОЛСЕН - МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ПЛАКАЛ, реж. Марк Раппапорт (США, Франция)
TATI VS BRESSON: THE GAG, dir. Mark Rappaport (USA, France) / ТАТИ ПРОТИВ БРЕССОНА: ИГРА ЗВУКА, реж. Марк Раппапорт (США, Франция)
THE EMPTY SCREEN, dir. Mark Rappaport (USA, France) / ПУСТОЙ ЭКРАНПУСТОЙ ЭКРАН, реж. Марк Раппапорт (США, Франция)

MADE IN VLADIVOSTOK / СДЕЛАНО ВО ВЛАДИВОСТОКE
THE WAY TO GOD, dir. Eola Pak, Maria Stremina (Russia) / ПУТЬ К БОГУ, реж. Эола Пак, Мария Стремина (Россия)
EQUATION WITH UNKNOWNS, dir. Grigori Saenko (Russia) / УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ, реж. Георгий Саенко (Россия)
IVANYTCH, dir. Sergei Borovkov (Russia) / ИВАНЫЧ, реж. Сергей Боровков (Россия)
TWO, dir. Evgenii Zaozernykh (Russia) / ДВОЕ, реж. Евгений Заозерных (Россия)


EMPTINESS, dir. Denis Miroshnichenko (Russia) / ПУСТОТЫ, реж. Денис Мирошниченко (Россия)
THE GOOF, dir. Daniil Goncharov (Russia) / КИНОЛЯП, реж. Даниил Гончаров (Россия)
THE LAST FLOOR, dir. Dmitryi Shevcov (Russia) / ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ, реж. Дмитрий Шевцов (Россия)
THE SHEPARD, dir. Sergei Borovkov (Russia) / ПАСТУХ, реж. Сергей Боровков (Россия)

 

IN THE OPEN. SHORT FILMS. FAVORITES / ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА. КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. ФАВОРИТЫ
SMALL TOWN, dir. Diogo Costa Amarante (Portugal) / МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД, реж. Диогу Кошта Амаранте (Португалия)
NOT YET, dir. Arian Vazirdaftari (Iran) / ЕЩЕ НЕТ, реж. Ариан Вазирдафтари (Иран)
SAKHISONA, dir. Prantik Basu (India) / САКХИСОНА, реж. Прантик Басу (Индия)
A GENTLE NIGHT, dir. Qiu Yang (China) / ДОБРАЯ НОЧЬ, реж. Цю Ян (Китай)

IN THE OPEN. SHORT FILMS. WITS / ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА. КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. ШУТНИКИ
RHAPSODY, dir. Constance Meyer (France) / РАПСОДИЯ, реж. Констанс Мейер (Франция)
THE SPA, dir. Will Goodfellow (Australia) / ДЖАКУЗИ, реж. Уилл Гудфеллоу (Австралия)
A SWEDISH CLASSIC, dir. Måns Berthas (Sweden) / ШВЕДСКАЯ КЛАССИКА, реж. Манс Бертас (Швеция)
PUNCHLINE, dir. Christophe M. Saber (Switzerland) / КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА, реж. Кристоф М. Сабер (Швейцария)
CRABS IN A BUCKET, dir. Eduardo Salgado (Puerto Rico) / ПАУКИ В БАНКЕ, реж. Эдуардо Сальгадо-Мартинес (Пуэрто Рико)
FACE TO FACE, dir. Hugo Franҫois (France) / ЛИЦОМ К ЛИЦУ, реж. Юго Франсуа (Франция)

IN THE OPEN. SHORT FILMS. REALISTS / ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА. КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. РЕАЛИСТЫ
MILK, dir. Daria Vlasova (Russia, Lithuania) / МОЛОКО, реж. Дарья Власова (Россия, Литва)
THE SMOKE, dir. Ivan Plechev (Russia) / ДЫМ, реж. Иван Плечев (Россия)
WHAT RUSSIAN FORESTS ARE RUSTLING ABOUT, dir. Sergey Pedan (Russia) / О ЧЕМ ШУМИТ РУССКИЙ ЛЕС, реж. Сергей Педан (Россия)
THE BIRD SINGS WITH ITS FINGERS, dir. Mila Fakhurdinova (Russia, Kazakhstan) / ПТИЦА ПОЕТ ПАЛЬЦАМИ, реж. Мила Фахурдинова (Россия, Казахстан)
HEAT, dir. Alexey Chudinov (Russia) / ЗНОЙ, реж. Алексей Чудинов (Россия)

IN THE OPEN. SHORT FILMS. OBSERVERS / ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА. КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. НАБЛЮДАТЕЛИ
GARDEN PARTY, dir. Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro (France) / ВЕЧЕРИНКА В САДУ, реж. Флориан Бабикиан, Винсент Баю, Виктор Клэр, Теофиль Дюфрен, Габриэль Грапперон, Лукас Наварро (Франция)
SIROCCO, dir. Romain Garcia, Kevin Tarpinian, Thomas Lopez-Massy, Avril Hug, Lauren Madec (France) / СИРОККО, реж. Ромейн Гарсия, Кевин Тарпиньян, Томас Лопес-Масси, Аврил Хаг, Лорен Мадек (Франция)
GOKUROSAMA, dir. Aurore Gal, Clémentine Frère, Yukiko Meignien, Anna Mertz, Robin Migliorelli, Romain Salvini (France) / ГОКУРOСАМА, реж. Аврора Галь, Клементин Фрер, Юкико Мейгньен, Анна Мерц, Робин Миглиорелли, Ромейн Салвини (Франция)
MR. NIGHT HAD A DAY OFF, dir. Ignas Meiluunas (Lithuania) / МИСТЕР НОЧЬ МЕНЯЕТ ДЕНЬ, реж. Игнас Мейлуунас (Литва)
TESLA, dir. Matthew Rankin (Canada) / ТЕСЛА, реж. Мэтью Ранкин (Канада)
AENIGMA, dir. Aris Fatouros, Antonis Ntoussias (Greece) / ЭНИГМА, реж. Арис Фатурос, Антонис Нтоссиас (Греция)
OVERLOOK, dir. Pink Twins (Finland) / ОВЕРЛУК, дуэт «Pink Twins» (Финляндия)
BIRDLIME, dir. Evan DeRushie (Canada) / ПТИЧИЙ КЛЕЙ, реж. Эван ДеРуши (Канада)
FLESH, dir. Carlos Gómez Salamanca (Colombia) / ПЛОТЬ, реж. Карлос Гомес Саламанка (Колумбия)

IN THE OPEN. SHORT FILMS. OPTIMISTS / ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА. КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. ОПТИМИСТЫ
WASTELAND, dir. Latifa Said (France, Portugal) / ПУСТОТА, реж. Латифа Саид (Португалия, Франция)
JULIE (15), dir. Bjørn Sortland, Mats Andersen (Norway) / ЖЮЛИ (15 ЛЕТ), реж. Бьорн Сортленд, Матс Андерсен (Норвегия)
NATALIE, dir. Mikey Murray (UK) / НАТАЛИ, реж. Майки Мюррей (Великобритания)
CURVE, dir. Tim Egan (Australia) / ИЗГИБ, реж. Тим Иган (Австралия)
BRUTES ARE AFRAID OF SILENCE, dir. Étienne Boulanger (Canada) / ТВАРИ БОЯТСЯ ТИШИНЫ, реж. Этьен Буланжер (Канада)
YOUNG LADY, dir. Simão Cayatte (Portugal) / МОЛОДАЯ, реж. Симао Кайет (Португалия)
PENUMBRIA, dir. Eduardo Brito (Portugal) / ПЕНУМБРИЯ, реж. Эдуарду Бриту (Португалия)

IN THE OPEN. SHORT FILMS. FREAKS / ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА. КОРОТКОМЕТРАЖНОЕ КИНО. ЧУДАКИ
THE REALM OF DEEPEST KNOWING, dir. Seunghee Kim South (Republic of Korea) / РЕАЛЬНОСТЬ ГЛУБОКОГО ПОЗНАНИЯ, реж. Сынхи Ким (Республика Корея)
GRANDPA WALRUS, dir. Lucrèce Andreae (France) / ДЕДУШКА МОРЖ, реж. Лукреция Андреа (Франция)
IT WOULD PISS ME OFF TO DIE SO YOOOOOUNG..., dir. Filipe Abranches (Portugal) / МЕНЯ СИЛЬНО ВЗБЕСИТ, ЕСЛИ Я УМРУ ТАКИМ МОЛОДЫМ, реж. Филипе Абранчес (Португалия)
FRAGMENTS, dir. José Miguel Ribeiro (Portugal) / ФРАГМЕНТЫ, реж. Жозе Мигель Рибейру (Португалия)
END OF THE LINE, dir. António Pinto, Paulo D’Alva (Portugal) / КОНЕЦ ПУТИ, реж. Антониу Пинту, Паулу Д'Альва (Португалия)

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: фильмы  кино  программа  Меридианы Тихого  премьера  владивосток  кинофестиваль 



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