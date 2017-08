Во Владивостоке объявили полную программу Международного Кинофестиваля "Меридианы Тихого"

" " , , , 9 15 2017 . 170 . , - .

, - , , .

" " . .

OPENING FILM /

THAWED CARP, dir. Vladimir Kott (Russia) / , . ()

COP BABY, dir. Alexander Andryuschenko (Russia) / , . ()



COMPETITION (FEATURE) / ( )



COLUMBUS, dir. Kogonada (USA) / , . (A)

SO LONG ENTHUSIASM, dir. Vladimir Durán (Argentina, Colombia) / , . (, )

SINGING IN GRAVEYARDS, dir. Bradley Liew (Malaysia, Philippines) / , . (, )

BLANK 13, dir. Takumi Saitoh (Japan) / 13 , . ()

RALANG ROAD, dir. Karma Takap (India) / , . ()

CLOSENESS, dir. Kantemir Balagov (Russia) / A, . ()

AEROTROPOLIS, dir. Jheng-Neng LI / , . - (, )

REY, dir. Niles Atallah (Chile, France) / , . (, )

A YANGTZE LANDSCAPE, dir. Xu Xin (China) / , . ()

FREE AND EASY, Jun Geng (Honkong) / , ()

COMPETITION (SHORT) / ( )



FAUSTO IN THE DARK, dir. Israel Ahumada (Mexico) / , . ()

FORESTRY, dir. Tsuta Tetsuichiro (Japan) / , . ()

SELVA, dir. Sofia Quirós Ubeda (Costa Rica, Argentina, Chile) / , . (-, , )

LITTLE TRAIN, dir. Tamara Dondurey (Russia) / , . ()

ONE AND MANY, dir. Jonas Bak (Cambodia, UK) / . (, )

STORGE, dir. Katya Selenkina (Russia) / STORGE, . ()

LIKE THE FIRST TIME, dir. Yennifer Uribe Alzate (Colombia) / , . ()

1 KILOGRAM, dir. Park Young-ju (Republic of Korea) / 1 , . - ( )

SLAPPER, dir. Luci Schroder (Australia) / , . ()

NON CASTUS, dir. Andrea Castillo (Chile) / NON CASTUS, . ()

PANORAMA /



THE SQUARE, dir. Ruben Östlund (Sweden, Germany, France, Denmark) / , . (, , , )

ON BODY AND SOUL, dir. Ildikó Enyedi (Hungary) / , . ()

THE OTHER SIDE OF HOPE, dir. Aki Kaurismäki (Finland, Germany) / , . (, )

JEANNETTE, THE CHILDHOOD OF JOAN OF ARC, dir. Bruno Dumont (France) / , ', . ()

9 FINGERS, dir. F.J. Ossang (France, Portugal) / , . . . (, )

DUET, dir. Navid Danesh (Iran) / , . ()

MY HINDU FRIEND, dir. Hector Babenco (Brazil) / , . ()

WESTERN, dir. Valeska Grisebach (Germany, Bulgaria, Austria) / , . (, , )

FOUR DAYS IN FRANCE, dir. Jérôme Reybaud (France) / , . ( )

TATARA SAMURAI, dir. Nishikori Yoshinari (Japan) / , . ()

RUSSIAN CINEMA /



ARRHYTHMIA, dir. Boris Khlebnikov (Russia) / , . ()

ROCK, dir. Ivan Shakhnazarov (Russia) / , . ()

ICE HOLE, dir. Andrei Silvestrov (Russia) / , . ()

SELLA TURCICA, dir. Yusup Razykov (Russia) / , . ()

ALL WILL END SOON, dir. Alexei Rybin (Russia) / , . ()

HOW VICTOR “THE GARLIC” TOOK ALEXEY “THE STUD” TO THE NURSING HOME, dir. Alexander Hant (Russia) / ¨ ˨ , . ()

THE WHITE NIGHTS, dir. Tatyana Voronetskaya, Andrey Bogatyrev (Russia) / , . , ()

LIGHT UP, dir. Kirill Pletnev (Russia) / , . ()

HOSTAGES, dir. Rezo Gigineishvili (Russia, Georgia, Poland) / , . (, , )

THREE SISTERS, dir. Yuri Grymov (Russia) / , . ()

DEAREST AND NEAREST, dir. Ksenia Zueva (Russia) / , . ()

IN FOCUS: DIRECTOR HONG SANGSOO / :

ON THE BEACH AT NIGHT ALONE, dir. Hong Sangsoo (Republic of Korea, Germany) / , . ( , )

THE DAY AFTER, dir. Hong Sangsoo (Republic of Korea) / , . ( )

CLAIRE’S CAMERA, dir. Hong Sangsoo (Republic of Korea, France) / , . ( , )

IN FOCUS: NORTH KOREA / :

THE STORY OF OUR HOME, dir. Ri Yun Ho, Ha Yong Ki (North Korea) / , . , ()

A DIPLOMA OF GRADUATION, dir. Kim Chon Ung (North Korea) / , . ()

VISIT TO KAESONG, THE PLACE OF GINSENG, dir. Ri Chang Min (North Korea) / , , . ()

MOVING FORWARD / Ш



AUGUST, dir. Omer Fast (Germany)/ , . ( )

FAJR, dir. Lois Patiño(Morocco, Spain) / , . (, )

SARA WINCHESTER dir. and Bonello (France) / , . ()

DONKEY'S HEAD, dir. Pedro Bastos (Portugal)/ / . ()

CAST OFF, dir. Yael Bartana (Israel, Netherlands) / , . (, )

TETRAGRAMMATON, dir. Klim Kozinsky (Russia, Ukraine, Israel) / TETRAGRAMMATON, . (, , )

EL MAR LA MAR, dir. Joshua Bonnetta, J.P.Sniadecki (USA)/ EL MAR LA MAR, . , .. ()

DRUM, dir. Keywan Karimi (France, Iran) / , . (, )

SOMNILOUIES, dir. Verena Paravel, Lucien Castaing-Taylor (France, UK, USA) / , . , - (, , )

POSTCARDS FROM THE VERGE, dir. Sebastian Mez (Germany) / , . ()

NOTHING FACTORY, dir. Pedro Pinho (Portugal) / , . ()

DOCUMENTARY SCREEN. IMAGES OF TODAY / .

LIBERA NOS, dir. Federica Di Giacomo (Italy)/ , . ()

CITY OF SUN, dir. Rati Oneli (Georgia, United States, Qatar, Netherlands) / , . ( , , , )

/ / Rita Azevedo Gomes

FROM A YEAR OF NON-EVENTS , dir. Ann Carolin Renninger, René Frölk (Germany) / , . , ()

THE SHELTER, dir. Abbas Sendi (Iran) / , . ()

WAITING FOR THE SUN, dir. Kaspar Astrup Schröder (Denmark, China)/ , . (, )

MACHINES, dir. Rahul Jain (India, Germany, Finland) / , . (, , )

A SKIN SO SOFT, dir. Denis Cote (Canada) / , . ()

MRS. FANG, dir. WANG Bing (Hong Kong, France, Germany) / , . (, , )

DOCUMENTARY SCREEN. RUSSIAN / .

RUSSIA AS A PHANTASMA, dir. Andrey Silvestrov, Daniil Zinchenko (Russia) / OCC , . , ()

RUSSIAN TOUR, dir. Mikhail Bushkov (Russia) / , . ()

24 SNOW, dir. Mikhail Barynin (Russia) / 24 , . ()

DONNA LUCIA, dir. Olesya Khoroshikh (Russia) / , . ()

AMERICAN DREAM, dir. Andrey Ananin (Russia) / , . ()

PAPER STARS, dir. Inna Omelchenko (Russia) / , . ()

UPDATE/DELETE, dir. Alexei Ilyin, Grigori Kalinin (Russia) / UPDATE/DELETE, . , ()

DOCUMENTARY SCREEN. YEAR OF ECOLOGY / .

SEA TOMORROW, dir. Katerina Suvorova (Kazakhstan, Germany) / , . (, )

PLASTIC CHINA, dir. Jiu-liang Wang (China) / , . - ()

SAFARI, dir. Ulrich Seidl (Austria) / , . ()

STILL LIFE, dir. Maud Alpi (France) / , . ()

THE LAKE, dir. Daria Blokhina (Russia) / , . ()

DREAM BOX, dir. Jeroen Van der Stock (Japan, Belgium) / , . (, )

FAMILY TIME /

TWO IRENES, dir. Fabio Meira (Brazil) / , . ()

JANUARY, dir. Darío Mascambroni (Argentina) / , . ()

SOMETHING WRONG WITH PARENTS, dir. Taisia Igumentseva (Russia) / - , . ()

YANA+YANKO, dir. Natalya Merkulova (Russia) / +O, . ()

BAD LUCKY GOAT, dir. Samir Oliveros (Colombia) / Ǩ , . ()



AFTER MIDNIGHT /

AMANT DOUBLE, dir. Francois Ozon (France) / , . ()

KFC, dir. Lê Bình Giang (Vietnam) / KFC, . ()

RAGE, dir. Lee Sang-Il (Japan) / , . - ()

SHELLEY, dir. Ali Abbasi (Denmark, Sweden) / , . (, )

DEAD LUCKY, dir. Vadim Valiullin () / , . ()

CASA ROCHELLE, dir. Camila José Donoso (Mexico, Chile) / CASA ROCHELLE, . (, )

RETROSPECTIVES. ANDREI KONCHALOVSKY / .

THE FIRST TEACHER, dir. Andrei Konchalovsky (USSR) / , . ()

THE STORY OF ASYA KLYACHINA,WHO LOVED BUT NEVER MARRIED, dir. Andrei Konchalovsky (USSR) / , , , . ()

NEST OF THE GENTRY, dir. Andrei Konchalovsky (USSR) / , . ()

UNCLE VANYA, dir. Andrei Konchalovsky (USSR) / , . ()

ROMANCE OF THE LOVERS, dir. Andrei Konchalovsky (USSR) / , . ()

SIBIRIADA, dir. Andrei Konchalovsky (USSR) / , . ()

RYABA MY CHICKEN, dir. Andrei Konchalovsky (, ) / , . (, )

THE POSTMAN'S WHITE NIGHTS, dir. Andrei Konchalovsky (Russia) / , . ()

RETROSPECTIVES. CHRIS MARKER / .

LEVEL FIVE, dir. Chris Marker (France) / 5, . ()

JUNKOPIA, dir. John Chapman,Chris Marker, Frank Simeone (France) / JUNKOPIA, . , , ()

LA JETEE, dir. Chris Marker (France) / , . ()

SUNDAY IN PEKING, dir. Chris Marker (France) / , . ()

THREE CHEERS FOR THE WHALE, dir. Chris Marker, Mario Ruspoli (France) / , . , ()

LETTER FROM SIBERIA, dir. Chris Marker (France) / , . ()

SUNLESS, dir. Chris Marker (France) / , . ()

RETROSPECTIVES. CHINESE MUSICAL / .

LIANG SHANBO AND ZHU YINGTAI, dir. Sang Hu (China) / , . ()

FIVE GOLDEN FLOWERS, dir. Wang Jiayi (China) / , . ()

THE THIRD SISTER LIU, dir. Su Li (China) / , . ()

ASHMA, dir. Liu Qiong (China) / , . ()

RETROSPECTIVES. ANDRZEJ WAJDA / .

WALESA: MAN OF HOPE, dir. Andrzej Wajda (Poland) / , . ()

THE PROMISED LAND, dir. Andrzej Wajda (Poland) / , . ()

MAN OF MARBLE, dir. Andrzej Wajda (Poland) / , . ()

KORCZA, dir. Andrzej Wajda (Poland, Germany, UK) / , . (, , )

AFTERIMAGE, dir. Andrzej Wajda (Poland) / , . ()

SCHOOL. PRO / .

DAVID LYNCH: THE ART LIFE, dir. Jon Nguyen, Olivia Neergaard-Holm, Rick Barnes (USA, Denmark) / : , . , -, (, )

CINEMA, MANOEL DE OLIVEIRA, dir. João Botelho (Portugal) / , , . ()

CINEMA NOVO, dir. Eryk Rocha (Brazil) / , . ()

CHRIS OLSEN – THE BOY WHO CRIED, dir. Mark Rappaport (USA, France) / - , , . (, )

TATI VS BRESSON: THE GAG, dir. Mark Rappaport (USA, France) / : , . (, )

THE EMPTY SCREEN, dir. Mark Rappaport (USA, France) / , . (, )

MADE IN VLADIVOSTOK / E

THE WAY TO GOD, dir. Eola Pak, Maria Stremina (Russia) / , . , ()

EQUATION WITH UNKNOWNS, dir. Grigori Saenko (Russia) / , . ()

IVANYTCH, dir. Sergei Borovkov (Russia) / , . ()

TWO, dir. Evgenii Zaozernykh (Russia) / , . ()



EMPTINESS, dir. Denis Miroshnichenko (Russia) / , . ()

THE GOOF, dir. Daniil Goncharov (Russia) / , . ()

THE LAST FLOOR, dir. Dmitryi Shevcov (Russia) / , . ()

THE SHEPARD, dir. Sergei Borovkov (Russia) / , . ()

IN THE OPEN. SHORT FILMS. FAVORITES / . .

SMALL TOWN, dir. Diogo Costa Amarante (Portugal) / , . ()

NOT YET, dir. Arian Vazirdaftari (Iran) / , . ()

SAKHISONA, dir. Prantik Basu (India) / , . ()

A GENTLE NIGHT, dir. Qiu Yang (China) / , . ()



IN THE OPEN. SHORT FILMS. WITS / . .

RHAPSODY, dir. Constance Meyer (France) / , . ()

THE SPA, dir. Will Goodfellow (Australia) / , . ()

A SWEDISH CLASSIC, dir. Måns Berthas (Sweden) / , . ()

PUNCHLINE, dir. Christophe M. Saber (Switzerland) / , . . ()

CRABS IN A BUCKET, dir. Eduardo Salgado (Puerto Rico) / , . - ( )

FACE TO FACE, dir. Hugo Franҫois (France) / , . ()



IN THE OPEN. SHORT FILMS. REALISTS / . .

MILK, dir. Daria Vlasova (Russia, Lithuania) / , . (, )

THE SMOKE, dir. Ivan Plechev (Russia) / , . ()

WHAT RUSSIAN FORESTS ARE RUSTLING ABOUT, dir. Sergey Pedan (Russia) / , . ()

THE BIRD SINGS WITH ITS FINGERS, dir. Mila Fakhurdinova (Russia, Kazakhstan) / , . (, )

HEAT, dir. Alexey Chudinov (Russia) / , . ()



IN THE OPEN. SHORT FILMS. OBSERVERS / . .

GARDEN PARTY, dir. Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro (France) / , . , , , , , ()

SIROCCO, dir. Romain Garcia, Kevin Tarpinian, Thomas Lopez-Massy, Avril Hug, Lauren Madec (France) / , . , , -, , ()

GOKUROSAMA, dir. Aurore Gal, Clémentine Frère, Yukiko Meignien, Anna Mertz, Robin Migliorelli, Romain Salvini (France) / O, . , , , , , ()

MR. NIGHT HAD A DAY OFF, dir. Ignas Meiluunas (Lithuania) / , . ()

TESLA, dir. Matthew Rankin (Canada) / , . ()

AENIGMA, dir. Aris Fatouros, Antonis Ntoussias (Greece) / , . , ()

OVERLOOK, dir. Pink Twins (Finland) / , «Pink Twins» ()

BIRDLIME, dir. Evan DeRushie (Canada) / , . ()

FLESH, dir. Carlos Gómez Salamanca (Colombia) / , . ()



IN THE OPEN. SHORT FILMS. OPTIMISTS / . .

WASTELAND, dir. Latifa Said (France, Portugal) / , . (, )

JULIE (15), dir. Bjørn Sortland, Mats Andersen (Norway) / (15 ), . , ()

NATALIE, dir. Mikey Murray (UK) / , . ()

CURVE, dir. Tim Egan (Australia) / , . ()

BRUTES ARE AFRAID OF SILENCE, dir. Étienne Boulanger (Canada) / , . ()

YOUNG LADY, dir. Simão Cayatte (Portugal) / , . ()

PENUMBRIA, dir. Eduardo Brito (Portugal) / , . ()



IN THE OPEN. SHORT FILMS. FREAKS / . .

THE REALM OF DEEPEST KNOWING, dir. Seunghee Kim South (Republic of Korea) / , . ( )

GRANDPA WALRUS, dir. Lucrèce Andreae (France) / , . ()

IT WOULD PISS ME OFF TO DIE SO YOOOOOUNG..., dir. Filipe Abranches (Portugal) / , , . ()

FRAGMENTS, dir. José Miguel Ribeiro (Portugal) / , . ()

END OF THE LINE, dir. António Pinto, Paulo D’Alva (Portugal) / , . , ' ()

" ",