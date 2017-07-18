Снятый в Приморье фильм выходит в широкий прокат в сентябре

Премьера приключенческой комедии, съемки которой проходили во Владивостоке два года назад при поддержке администрации Приморья и краевой Кинокомиссии, состоится во всех кинотеатрах страны 14 сентября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Лиза Арзамасова, Ян Цапник и другие популярные актеры.

По словам режиссера-постановщика и продюсера фильма Александра Андрющенко, в фильме будут показаны самые знаковые для Владивостока и всего Приморья места. Съемки проходили в самых живописных уголках края. Гости и жители Приморья смогут узнать на кадрах знаменитые мосты, бухту Патрокл, остров Русский. Ключевые сцены «Напарника» были отсняты в Медицинском центре ДВФУ, одном из самых передовых и технологичных в нашей стране.

«Наша задача – показать Владивосток как русский Сан-Франциско. Мы с первого взгляда влюбились в этот город – здесь очень приятная энергетика. Идея снять фильм во Владивостоке родилась, потому что нам хочется расширять территорию большого российского кино, снимать не только про Москву и Питер. На мой взгляд, Владивосток – один из самых недооцененных кинематографистами городов. Здесь пока не было снято ни одного фильма для широкой аудитории. И мы постарались задействовать в съемках самые узнаваемые места не только для жителей Приморья, но и для всех россиян», – отмечает он.

Как отметил директор департамента информационной политики Алексей Казаков, приморцы рассчитывают, что успех «Напарника» в прокате будет означать и успех в продвижении Владивостока и Приморского края.

«Если из тех миллионов зрителей, которые увидят фильм, хотя бы 10% захотят приехать во Владивосток и в перспективе станут его гостями, наши ожидания оправдаются», – подчеркнул руководитель ведомства.