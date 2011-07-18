Студент ДВФУ Тихон Макаров получит грант от Росмолодежи и «Главкино» для съемок первого полнометражного фильма

Творчество молодого приморского режиссера было оценено по достоинству на прошедшем Всероссийском молодежном форуме «Селигер»

Студент Дальневосточного федерального университета Тихон Макаров, ставший известным благодаря участию во внеконкурсной программе Каннского фестиваля Short film corner с картиной «Отдел культуры», в сентябре приступит к работе над первым полнометражным фильмом. Закончить режиссер планирует в феврале будущего года.

О том, что уже в этом году он сможет снять первый полнометражный фильм, Тихон узнал на Всероссийском молодежном форуме «Селигер», куда был приглашен в качестве ведущего собственного мастер-класса для молодых кинематографистов в смене «Артпарад». В направлении «кино» участвовали ребята от 18 до 30 лет, причем совершенно разного творческого уровня – и те, кто только написал свой первый сценарий или готовит первый проект, и те, кто уже не первый год в кинематографе, успешно сотрудничают с разными телеканалами. С мастер-классами выступали известный актер Сергей Жигунов, директор «Главкино» Илья Бачурин, преподаватели из ВГИКа и многие другие деятели отечественного кино.

- Свой мастер-класс я построил на личном опыте работы с фильмом «Отдел культуры» и участия в кинофестивалях в Каннах и в «Меридианах Тихого». Я был неприятно удивлен тем, что Россия в этом году была представлена в Каннском фестивале всего тремя работами, и ни один из них не участвовал в конкурсной программе. Но, думаю, что это отнюдь не связано с низким уровнем российского кино, а, скорее, с тем, что даже те люди, которые были моем мастер-классе, ничего не знают о возможности участия в Каннах. Кроме того, несмотря на международный статус кинофестиваля «Меридианы Тихого», мне пришлось рассказывать о нем коллегам из других регионов России. Я разрекламировал для них проект «Кинопроба», который открыл мне дорогу в большое кино. Думаю, что и их это очень заинтересует, да и география работ молодых кинематографистов на «Меридианах» тоже существенно расширится, - рассказал Тихон Макаров.

По итогам участия в «Селигере» творческая деятельность студента ДВФУ Тихона Макарова была оценена директором «Главкино» Ильей Бачуриным, который считает, что лучшие работы кинематографиста из Владивостока еще впереди. И уже в ближайшее время юный режиссер получит грант для первого полнометражного фильма.

- Я планирую снять фильм в жанре экзистенциальной драмы. Для первого большого кино в качестве сценария я взял свой собственный рассказ, так как пока не решаюсь брать за основу чужие работы. Но, думаю, с опытом смогу это сделать. Моя история – о психологах, которые работают на телефоне горячей линии. Сюжет разворачивается вокруг семейной трагедии одного из них, о выборе способа решения личных проблем. Герой выбирает вариант, при котором он забывает всё плохое. Но это же приводит к тому, что память исчезает полностью, и человек теряет всё, в том числе и себя… Одну из главных ролей сыграет известный во Владивостоке актер театра ТОФ Иван Гарден, - говорит Тихон.

Кстати, во время «Селигера» Тихон Макаров стал одним из 40 участников форума, которых пригласили на встречу с президентом России Дмитрием Медведевым. По словам студента ДВФУ, глава государства назвал его одной из будущих надежд российского кино.

Кроме того, Тихон Макаров объявляет открытый кастинг для актеров своего будущего фильма. Желающие принять в нем участие могут отправить заявку, краткую информацию о себе и фото на адрес режиссера - makarovtikhon@gmail.com. Дополнительная информация о дате и месте проведения кастинга будет размещена на сайте ДВФУ позже.