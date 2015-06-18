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Очередной кинофестиваль "Меридианы Тихого", скорее всего, останется без звезд

18 Июня 2015, 18:26 | Владивосток

По бюджету популярного кинофорума стран АТР ударил кризис, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Бюджет фестиваля серьезно сокращен на 10 млн рублей и составляет теперь 40 млн рублей. Кризис", - сообщил журналистам гендиректор кинофестиваля Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ.

По его словам, будет меньше приглашенных гостей, сокращены некоторые приемы и количество приобретаемых фильмов.

"Наверное, в этом году будет не 200 артистов или участников, а 100, включая журналистов и прессу. Мы ведем переговоры с людьми, которых вы все знаете. Но я не могу озвучивать их имена. Мы ведем переговоры, может быть, с 8-10 представителями неевропейского, американского Голливудского кино - ждем ответы от них. Но на сегодняшний день у нас нет еще ответа на конкретный приезд той или иной звезды", - уточнил гендиректор фестиваля.

Ефим Звеняцкий подчеркнул, что команда кинофестиваля будет делать все возможное, чтобы сокращение финансирования не сказалось на его зрелищности и значимости.

"Ничто не остановит и не помешает тому значительному уровню проведения 13-го кинофестиваля, равно как и других", - заверил руководитель фестиваля.

13-й кинофестиваль пройдет во Владивостоке с 12 по 18 сентября. Площадками популярного кинофорума станут театр им. М.Горького и Приморский театр оперы и балета, кинотеатр "Океан", Azimuthotel-Владивосток, галерея "Арка", открытый кинотеатр на Спортивная набережной.

Президентом 13-го фестиваля "Меридианы Тихого" станет генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен ШАХНАЗАРОВ, председателем основного жюри - известный российский кинорежиссер, народный артист РФ Вадим АБДРАШИТОВ.

Мария КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко | Служба информации "ЗР"
Теги: "меридианы тихого"  кинофестиваль  Ефим Звеняцкий 



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Комментарии

  • Псевдоним20:47, 18.06.2015#

    По 50 Лямов прожирать за 3 дня кончилась халява, надоело смотреть на эти рожи типа от искусства типа известные , приезжают сюда пожрать побухать на халяву и не более!!! Фууу

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