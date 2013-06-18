ДВФУ оплатит проезд к месту учебы абитуриентам, набравшим высокий балл ЕГЭ

С началом приемной кампании в Дальневосточном федеральном университете стартует конкурс для будущих студентов-первокурсников, набравших высокий балл ЕГЭ. Такие абитуриенты при условии зачисления на места, финансируемые из федерального бюджета, поощряются повышенной стипендией в первом семестре и оплатой проезда к месту учебы. Приемная кампания 2013 года начнется 20 июня.

По условиям в конкурсе «высокобалльников» могут принять участие выпускники, поступившие в ДВФУ в 2013 году и имеющие высокий балл ЕГЭ. Установлен и суммарный балл Единого государственного экзамена. По словам заместителя председателя Приемной комиссии ДВФУ Андрея Шушина, как и в прошлом году, «высокобалльником» может считаться тот абитуриент, кто по результатам трех вступительных экзаменов наберет более 200 баллов.

Таким ребятам будет оплачен проезд к месту учебы от места жительства из-за пределов Приморского края. Кроме того, при условии зачисления на места, финансируемые из средств федерального бюджета, в первом семестре они будут получать повышенную стипендию. В этом учебном году ее размер увеличится до 4500 рублей в месяц, сообщает пресс-служба ДВФУ.

В ДВФУ уже третий год поощряют абитуриентов, набравших высокие баллы. В прошлом году университет стал одним из лидеров по количеству привлеченных выпускников школ из других регионов страны. Свои документы на поступление в крупнейший дальневосточный вуз подали 1800 абитуриентов из 56 субъектов Российской Федерации.

ZRPRESS.ru, Владивосток.