Во Владивостоке пройдет международный фестиваль документального кино "Человек и море"

Международный фестиваль телевизионных программ и документальных фильмов «Человек и море», похоже, прочно обосновался во Владивостоке. 30 июня 2012 года зал «Меридиан» киноконцертного комплекса «Океан» 4-й год подряд открывается для ценителей морской документалистики.

Организаторы фестиваля продолжают нумерацию, начатую еще в 1969 году, когда советские кинематографисты впервые собрались во Владивостоке под брендом «Человек и море», с тех пор это название прижилось в городе, несмотря на то что в проведении фестиваля бывали промежутки чуть ли не в десяток лет – фестиваль 2012 года имеет порядковый номер VIII.

Не изменив своего названия, фестиваль за более чем 40-летнюю историю существенно изменил свое содержание: в советское время и в 90-е годы он был, скорее, профессиональной встречей «для своих», предтечей кинофестиваля «Меридианы Тихого». Тогда во Владивосток приезжали именитые актеры, такие как БУЛДАКОВ, ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА и другие, но как раз к документальному кино и телевидению тогдашние звезды имели весьма опосредованное отношение. К конкурсным работам публика доступа не имела, кое-что выходило в эфир Владивостокской студии телевидения, а фестивальные вердикты выносились на палубах круизных теплоходов Дальневосточного морского пароходства.

Возобновленный в 2009 году фестиваль «Человек и море» повернулся лицом к горожанам, в первую очередь тем, кто действительно связал свою жизнь с морем и не равнодушен к тому, как современное телевидение исследует извечное противостояние человека и морской стихии. Так сформировался костяк уникального жюри, на суд которого режиссеры, операторы, репортеры, продюсеры безропотно отдают свои работы и принимают его решения как истину в последней инстанции. Ситуация, кстати сказать, для творческой публики нехарактерная. Потому что в состав жюри входят люди, чей авторитет в понимании морской тематики непререкаем: ледокольный капитан с мировой известностью Вадим АБОНОСИМОВ, почетные граждане города Владивостока, капитаны дальнего плавания Виктор МИСЬКОВ и Михаил РОБКАНОВ, вице-адмирал, председатель Владивостокского морского собрания Борис ПРИХОДЬКО. А творческие достоинства экранных произведений судит профессор Дальневосточной академии искусств и Дальневосточного федерального университета Галина ОСТРОВСКАЯ.

Но самое главное – телевизионный фестиваль вышел в кинозал, превратив таким образом заинтересованного в морской теме зрителя в партнера по творческому процессу, единомышленника, а нередко и наоборот – в яростного спорщика и противника. И, конечно, в зал приходят те, кто становится героями документального кино и телевизионных передач. В 2011 году такими героями были вожатые и ребята из Всероссийского детского центра «Океан», которые принимали пострадавших от разрушительного землетрясения в китайской провинции Сычуань своих сверстников, а телекомпания из Пекина CCTV представила на фестиваль 5-серийный документальный фильм «Любовь – это «Океан», мой дом…». В 2009 году за самими собой на экране наблюдали курсанты парусника «Паллада» – об их кругосветном походе рассказали журналисты и операторы московского телеканала ТВ7 и Приморского телевидения. В прошлом году на экран кинозала «Меридиан» пришла смертельная волна японского цунами, эти шокирующие съемки теледокументалисты японской корпорации NHK попросили снять с конкурса, оставить только для показа в кинозале: победа в какой-либо номинации означала бы для них бонусы на трагедии своего народа.

Конечно же, в фестивальной программе есть время и для профессионального общения: на VII международном телефестивале были телевизионщики из Японии, Китая, Вьетнама, Санкт-Петербурга, Якутии, Магадана. Федеральный спутниковый канал «Страна» делегировал во Владивосток отборщиков документальной продукции, создаваемой на Дальнем Востоке с тем, чтобы на месте заключить с авторами договоры о прокате фильмов уже для общероссийской аудитории.

В 2012 году программа показа документальных работ в кинозале «Меридиан» обещает быть насыщенной. В течение целого дня 30 июня, с утра до вечера, заинтересованный зритель сможет увидеть работы по целому ряду тем актуальной морской тематики: здесь и азиатско-тихоокеанское сотрудничество, которое никак невозможно без моря, и ледовая блокада американского города Ном, и угроза акул в Приморье, а также взгляд на истребление акул в Мировом океане. Телевизионщики, конечно, не обойдут стороной и восстановление Японии после цунами, и свершение вековой мечты Владивостока – обзавестись мостами через бухту Золотой Рог и на остров Русский. Уникальные виды уходящего Владивостока, снятые военными французскими кинооператорами в 1919 году, впервые из архивов будут во Владивостоке на большом экране. Уже выразил свое желание приехать во Владивосток чешский документалист с мировым именем Филипп РЕМУНДА: его провокационные работы заставляют ежиться политиков, а обычным людям с недоумением смотреть на себя со стороны. Часть одного из таких фильмов «Эпохальное путешествие пана Трижски в Россию» Ремунда снимал осенью 2010 года на острове Русском, и, возможно, в кинозале кое-кто из зрителей увидит себя глазами пана Трижски.

Важно и то, что фестиваль превращает зрителей в участников конкурсной программы: определение победителей и лауреатов пройдет в 3 этапа – сначала голосование в Интернете на сайте www.ptr-vlad.ru по всем заявленным работам с 15 по 30 июня, в день открытия фестиваля каждый зритель получит бюллетень, где отметит понравившиеся работы, и уже по этим зрительским подсказкам и симпатиям авторитетное жюри назовет самых лучших. И это будет не узкая цеховая оценка, а действительно народный вердикт.

И поэтому творческие работники телекомпаний и студий документального кино будут с особой тщательностью отбирать то, что представят на этот очень пристрастный суд.

Словом, будет что посмотреть…

Владимир РОЗАНОВ, «Дальневосточный капитал».