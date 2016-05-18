Во Владивостоке покажут японское кино

Генеральное консульство Японии во Владивостоке совместно с Музейно-выставочным комплексом ВГУЭС проведет в столице Приморья показ японских фильмов. Кинопоказ состоится в рамках фотовыставки «Тохоку: природа, люди, жизнь», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Программа кинопоказа:

27 мая (пт.) 17:00 «Девушки из Фукусимы, танцующие хулу» 16+

3 июня (пт.) 17:00 «РОККУ - Остров моей собаки» 12+

14 июня (пт.) 17:00 «Quartet!» 12+

Место проведения:

Музейно -выставочный комплекс ВГУЭС

Адрес: ул. Гоголя, 41

Вход свободный. Все фильмы будут предоставлены на японском языке с субтитрами на русском языке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.