Владивостокская библиотека имени Горького отметила юбилей

15 апреля 1887 года во Владивостоке открылась первая бесплатная библиотека-читальня – прообраз Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького.

За 125 лет существования библиотека прошла сложный, но интересный путь вместе со всей страной, городом Владивостоком. 17 апреля библиотека провела научные чтения в честь юбилея «Имя А. М. Горького в истории библиотеки и культурных процессах Приморского края».

«Золотой Рог».