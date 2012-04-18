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Владивостокская библиотека имени Горького отметила юбилей
18 Апреля 2012, 14:52 | Владивосток
15 апреля 1887 года во Владивостоке открылась первая бесплатная библиотека-читальня – прообраз Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького.
За 125 лет существования библиотека прошла сложный, но интересный путь вместе со всей страной, городом Владивостоком. 17 апреля библиотека провела научные чтения в честь юбилея «Имя А. М. Горького в истории библиотеки и культурных процессах Приморского края».
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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