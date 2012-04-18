Владивостокскому кинотеатру «Чайка» почистят перышки

Полуразрушенный фасад знаменитого кинотеатра «Чайка» во Владивостоке к саммиту АТЭС будет выглядеть как новенький.

Таково условие подрядного договора. Сам же кинотеатр откроется только в декабре 2013 года в формате детского игрового центра. Красивый фасад надо сделать к саммиту, к 31 июня. Гендиректор компании-инвестора подтвердил, что решение «строить дом с фасада – это условие договора, которое продиктовано «сверху» в связи с саммитом», - сообщил генеральный директор ООО «Чайка» Руслан БОРОДАВКИН.

"Золотой Рог".