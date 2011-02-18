Portmay откроет «Очень маленькие картины» больших приморских художников

25 февраля в галерее PORTMAY начнет работу коллективная выставка миниатюр «Очень маленькие картины», в которой принимают участие 10 приморских художников.

На вопрос об отличительных художественных чертах миниатюры не так-то легко ответить. Но, прежде всего, миниатюра – это картина в ее традиционном восприятии, то есть законченное, состоявшееся и в содержательном, и в формальном смысле произведение небольших размеров. А вот в жанровом отношении она может быть и сюжетной работой, и портретом, и натюрмортом, и интерьером, и пейзажем… И, наконец, самое, пожалуй, трудно достижимое, сокровенное и притягательное в миниатюре – это ее эстетическая самостоятельность, цельность и способность при минимальных размерах вместить многое.

Следует отметить, что эта экспозиция миниатюр вовсе не собрание образцов некоего канона, а творческий эксперимент, мастерская авторов, вынесенная к зрителю. Именно сам процесс поиска, когда каждый художник пытается лично для себя определить, как же он понимает искусство миниатюры, увлекает необыкновенно, заставляет вновь и вновь всматриваться в эти маленькие произведения.

Волшебные стаи миниатюрных картин разлетаются из мастерской Лидии Козьминой вот уже, наверное, лет пятнадцать. Ее работы одновременно и традиционны, и совершенно индивидуальны, мгновенно узнаваемы, настолько выразительна ее живописная манера, своеобразны и поэтичны сюжеты работ. Лидия чувствует тайну миниатюры кончиками пальцев, знает ее особенности и секреты, у нее каждая деталь композиции уместна и красиво подана, каждый мазок на счету и любуется сам собой.

Надо сказать, что миниатюра и в творчестве современных приморских художников неизбежно тяготеет к традиции. И в первую очередь это касается библейских мотивов и античной мифологии. Так миниатюры Олега Подскочина, написанные в привычной для него классической коричнево-золотой гамме, таинственной и мерцающей, посвящены античным образам – это несколько работ «Оракул и три его музы» и «Прощание Гектора с Андромахой». В этом же ряду и библейские сюжеты Александра Арсененко – «Неопалимая купина» и «Бегство в Египет», где знаменитые в мировом искусстве ветхозаветные эпизоды решаются автором в драматической повествовательной манере, которая усиливается за счет колорита.

Совсем иначе – с иронией и озорным юмором – решает, например, античный сюжет о похищении Европы Маша Холмогорова. Ее миниатюра, тонко прописанная острой кисточкой, воссоздает не условный мифологический пейзаж, а скорее, берег острова Попова, откуда бык и собирается умчать рыжеволосую красавицу, что сидит на его спине и в ожидании похищения кокетливо подводит глаза. Миниатюры Анны Щеголевой в основном тоже созданы на островную, захватившую ее тему. Они изобретательны по сюжету и композиции, наполнены яркими персонажами и характерными приметами островного быта. В миниатюрах Анны – удивительный сплав самой обыденной реальности и поэзии, причем все это озарено доброй улыбкой.

Натюрморты и пейзажи Сергея Форостовского, художника с приморскими корнями, живущего ныне в Красноярске, отмечены живым чувством натуры, способностью приблизить к зрителю кусочек действительности и превратить его в отдельное поэтичное произведение. Но, пожалуй, самым сильным лирическим настроением отличаются миниатюры Людмилы Убираевой. В жанровом смысле их вполне можно назвать пленэрными – это скользящий отпечаток мгновенного впечатления, вибрирующего света и легких теней.

А вот работы Евгения Макеева – это, скорее, изобразительные метафоры, знаки, пусть даже и вполне конкретные по содержанию, будь это откровенно не канонические Адам и Ева, рыбы или иллюстрации к изречениям Конфуция. И в этом художественное своеобразие его миниатюр, когда изящество рисунка, почти небрежного в своей уверенности, элегантность в раскладке цвета, сочетаются с игровым сюжетом. И когда все это соединяется и воплощается на квадратике холста или бумаги, перед нами предстает маленькое графическое стихотворение, что-то вроде японского хайку.

Выставка, как уже отмечалось, необычная, поэтому и появление чистой абстракции стало на ней возможным, благодаря работам Валерия Шапранова. И еще один эксперимент в жанре миниатюры – это фотографии Михаила Павина. Островные и индустриальные пейзажи, просто деревья, сжатые до нескольких сантиметров изображения, вдруг, если пристально в них вглядеться, предстают каким-то инопланетным ландшафтом. И возникает, справедливое, в общем-то, сомнение: так ли уж хорошо мы видим, знаем и понимаем открытый нашему взору мир, или, обладая даже стопроцентным зрением, мы бредем по жизни, словно слепцы из картины Брейгеля? Может быть, искусство миниатюры как раз и существовало веками для того, чтобы мы могли однажды действительно прозреть и новыми, чудесными глазами посмотреть вокруг.