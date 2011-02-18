На месте Дальзавода построят музей

На территории «Дальзавода» и 178-го судоремонтного завода, как уже сообщал «ЗР», планируется создать музей, выставочный центр, а также прогулочную набережную. Здесь появится новое место отдыха горожан, гостей саммита АТЭС-2012 и участников других значимых международных мероприятий.

Губернатор Сергей ДАРЬКИН посетил ОАО «Дальзавод», где ознакомился с планом строительства музея Военно-морского Флота и культурно-выставочного центра и осмотрел территорию, на которой предполагается разместить объекты. Также ему был представлен макет музея и культурно-выставочного центра.

Как уточнили в пресс-службе администрации Приморья, инвестиционный проект развития центра Владивостока предусматривает перенос промышленных предприятий из исторического центра. Этот проект разработан в рамках комплекса мероприятий по развитию Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.