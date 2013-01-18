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Чехов вышел в футляре и с иллюстрациями
Тихоокеанское издательство «Рубеж» выпустило в свет подарочный двухтомник в футляре: А. П. ЧЕХОВ «Остров Сахалин» и В. М. ДОРОШЕВИЧ «Сахалин. Каторга». Это первые иллюстрированные издания знаковых для региона произведений не только в России, но и в мире.
Двухтомник посвящен 65-летию образования Сахалинской области. Презентация красочного издания состоялась в Сахалинском художественном музее в конце декабря, под занавес юбилейного года.
«Семьдесят полосных иллюстраций к Чехову и Дорошевичу сделал за несколько месяцев один автор – известный живописец Владимир СТАРОВОЙТОВ, родившийся на Сахалине и живущий ныне во Владивостоке, - рассказывает Александр КОЛЕСОВ, генеральный директор издательства «Рубеж» (г. Владивосток). – Знающие люди поймут, насколько огромен объем работы, на которую мы сподвигли нашего друга-художника… Попутно надо отметить, что книга Дорошевича «Сахалин. Каторга» впервые за более чем сто лет публикуется без купюр, по изданию 1903 г. Всю издательскую работу по этому проекту, порой казавшуюся просто неподъемной, мы сделали вовремя. Но на второй стадии производственного процесса в дело вступает типография, а наши полиграфисты, к сожалению, свою работу не всегда выполняют качественно и в срок. Поэтому мы были вынуждены «менять коней на переправе» и размещать заказ на печать двухтомника за рубежом - в одной из лучших китайских типографий».
Добавим, что к юбилею образования Сахалинской области «Рубеж» выпустил еще информационное иллюстрированное издание «Сахалинский альманах», представляющее всю культуру региона, а также трехтомное альбомное издание «Сахалин и Курильские острова. Время больших перемен», за которое издательство получило три диплома всероссийских конкурсов.
Елена ВОЛКОВА, газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото www.ljplus.ru/.
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