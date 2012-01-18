Владивостокский театр без оперы и балета

С начала строительства театра оперы и балета на улице Фастовской в районе окончания мостового перехода через бухту Золотой Рог большее внимание уделялось техническим характеристикам проекта. И вот до сдачи в эксплуатацию остается чуть меньше года, а вопрос о кадрах по-прежнему не решен.

В двух залах современного театра оперы и балета, в строительстве которого используют только новейшие материалы и технологии, могут разместиться 300 и 1500 любителей классического искусства. Главное - театр повысит туристический потенциал Владивостока какмеждународного центра в АТР. Но нужен ли новый «дворец культуры» жителям города?

- Классическое искусство не пользуется большим спросом, - считает заместитель директора концертного комплекса FESCO-hall Денис ВРОДЛИВЕЦ. - Просто публика к этому не привыкла, но ее можно и нужно к этому приучить. Весь вопрос – кто этим будем заниматься? Как мне кажется, местных специалистов, которые могли бы руководить театром, создать труппу, у нас нет. Театр не выживет только за счет гастрольных артистов, это очень затратно и вряд ли окупаемо. Нужно создавать местную труппу, а для того, чтобы показать зрителю, к чему должны стремиться приморские артисты, нужно приглашать российских и иностранных солистов.

По мнению директора Хореографического училища ДВФУ Натальи ЧАБАНЮК, если удастся собрать всех талантливых выпускников училища в одну труппу, владивостокский театр ждет блестящее будущее. Пока большая часть воспитанников Хореографического училища начинает свою карьеру на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Перми, Улан-Уде, Новосибирска. Трудоустроиться в родном Владивостоке им мешает отсутствие сцены как таковой.

- Наши выпускники едут туда, где уже сложилась система, а значит, есть стабильность. Чтобы создать труппу для театра оперы и балета в нашем городе, нужно организовать комфортные условия для артистов: жилье, достойная зарплата, - рассказала Наталья Чабанюк. – Если все это будет создано, я думаю, наши приморские таланты вернутся на малую родину.

Выпускники Дальневосточной государственной академии искусств также известны по всему миру и России, но большая их часть трудоустраивается во Владивостоке. По словам декана музыкального факультета ДВГАИ Феликса КАЛЬМАНА, это связано не с обилием вакансий в морской столице, а с нежеланием работать в других городах России. Молодые музыканты становятся педагогами в музыкальных и общеобразовательных школах Владивостока. За строительством театра выпускники и студенты ДВГАИ следят с любопытством: создание местной труппы могло бы разрешить проблему трудоустройства.

- Строительство подобного объекта - это положительное явление, - отметил Феликс Кальман, - наши выпускники, возможно, будут обеспечены рабочими местами. Но кто будет театр финансировать? Опера и балет – одни из самых затратных видов искусства. Для театра такого уровня нужен огромный коллектив: оркестр, хор, обслуживающий персонал (декораторы, костюмеры, гримеры), которые могли бы работать посменно. Сама постановка оперного спектакля – дорогое удовольствие. На самоокупаемости ни один подобный театр в мире существовать полноценно не в состоянии.

Профессор Феликс Кальман подтвердил, что если пойдет речь о создании труппы, то участие академии в этом проекте будет значительное. Правда, для этого потребуются большие усилия, так как была потеряна база для театра оперы и балета. Раньше при Тихоокеанском симфоническом оркестре существовала студия классической оперы, ставились спектакли. Но, когда оркестр перевели в филармонию, студия была закрыта.

По словам Натальи Чабанюк, под большим вопросом остается существование не только училища, но и будущее приморского балета.

- Администрация Приморского края готова сейчас выделить деньги на реализацию программы по дополнительному образованию: в здании Хореографического училища ДВФУ будет организована школа на базе музыкального училища, куда смогут приходить все желающие для трехразовых занятий балетом. Но на самодеятельности мы труппу не создадим! - считает Наталья Чабанюк.

Кристина САМУТИНА, "Золотой Рог".