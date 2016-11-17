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В библиотеке Владивостока было "Громче, чем The Beatles"

17 Ноября 2016, 15:18 | Владивосток

16 ноября в стенах библиотеки прошла встреча «Громче, чем The Beatles». Лектором выступил Петр Полещук, журналист и ведущий рубрики ТОГОСАМОГОРАДИО (ДВФУ) SOUNDCHECK, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Петр рассказал слушателям о переломном моменте в мире музыки Англии и Америки, когда на смену поп – исполнителей, пришли панки и хиппи. В частности, речь шла о таких музыкантов, как The Velvet Underground, The Stooges, The Doors и David Bowie.Лекция сопровождалась не только монголом Петра, но и музыкальным видеорядом.

В конце беседы Петр Полещук разыграл среди тех, кто задавал вопросы, билет на фильм «Зигги Стардаст и пауки с Марса».

Юлия ИЛЬС, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: beatles  англия  культура  США 



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