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Специальные автобусы доставят гостей на открытие Театра оперы и балета во Владивостоке
Для гостей, приглашенных на открытие Театра оперы и балета, организуют специальное автобусное движение.
Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, 18 октября для доставки гостей на церемонию открытия и гала-концерта оперных звезд будет организован специальный маршрут.
Автобусы начнут отходить от центральной площади Владивостока в 17:00. Автобусы будут предоставлены в достаточном количестве и будут отправляться по мере наполняемости.
В обратном направлении автобусы начнут отходить от Театра оперы и балета в 21:00.
Напомним, Владимир Миклушевский подчеркнул, что необходимо детально проработать вопрос с общественным транспортом, который доставит гостей из центра Владивостока до Театра оперы и балета.
«На линию должны выйти дополнительные автобусы, которые доставят зрителей в театр», - заявил Губернатор.
Отметим, на церемонию открытия и гала-концерт оперных звезд, посвящённый 75-летию Приморского края, приглашены около 3 тысяч человек. Гостями театра станут почетные жители Владивостока и края, ветераны, представители творческой интеллигенции, руководители учреждений культуры и другие общественные деятели.
Фото пресс-службы администрации края.
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