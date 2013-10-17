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Специальные автобусы доставят гостей на открытие Театра оперы и балета во Владивостоке

17 Октября 2013, 17:15 | Владивосток

Для гостей, приглашенных на открытие Театра оперы и балета, организуют специальное автобусное движение.

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, 18 октября для доставки гостей на церемонию открытия и гала-концерта оперных звезд будет организован специальный маршрут.

Автобусы начнут отходить от центральной площади Владивостока в 17:00. Автобусы будут предоставлены в достаточном количестве и будут отправляться по мере наполняемости.

В обратном направлении автобусы начнут отходить от Театра оперы и балета в 21:00.

Напомним, Владимир Миклушевский подчеркнул, что необходимо детально проработать вопрос с общественным транспортом, который доставит гостей из центра Владивостока до Театра оперы и балета.

«На линию должны выйти дополнительные автобусы, которые доставят зрителей в театр», - заявил Губернатор.

Отметим, на церемонию открытия и гала-концерт оперных звезд, посвящённый 75-летию Приморского края, приглашены около 3 тысяч человек. Гостями театра станут почетные жители Владивостока и края, ветераны, представители творческой интеллигенции, руководители учреждений культуры и другие общественные деятели.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы администрации края.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: транспорт  культура  праздники  автобусы  театр оперы и балета  дороги владивостока 






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Комментарии

  • Псевдоним22:43, 17.10.2013#

    где находится этот театр назовите адрес

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