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Во Владивостоке соберется православная молодежь
Дальневосточный слет православной молодежи пройдет в Приморье с 29 августа по 6 сентября.
Местом проведения слета выбрана бухта Горностай, сообщает пресс-служба Владивостокской епархии.
«Первоначально мы собирались пригласить гостей в живописные места отдыха на побережье реки Литовки, под Находкой. Но недавние ливни и вызванное ими наводнение скорректировали наши планы», - пояснил руководитель епархиального отдела по работе с молодежью игумен Никита (Зеленюк).
Торжества по поводу открытия слета ознаменуются совершением в понедельник, 29 августа, архиерейской Божественной литургии в Покровском кафедральном соборе. Начало в 9.00.
А ближе к полудню участники встречи отправятся к месту проведения мероприятия - в район бухты Горностай.
«Статус слета повысился от краевого до Дальневосточного: мы примем у себя инициативную православную молодежь из соседних территорий. В программе - различные семинары, тренинги; найдется время и для отдыха. Для проведения столь масштабной встречи, - отметил о. Никита, - нам даже понадобятся дополнительные помощники-добровольцы».
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