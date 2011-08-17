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Во Владивостоке соберется православная молодежь

17 Августа 2011, 20:33 | Владивосток

Дальневосточный слет православной молодежи пройдет в Приморье с 29 августа по 6 сентября.

Местом проведения слета выбрана бухта Горностай, сообщает пресс-служба Владивостокской епархии.

«Первоначально мы собирались пригласить гостей в живописные места отдыха на побережье реки Литовки, под Находкой. Но недавние ливни и вызванное ими наводнение скорректировали наши планы», - пояснил руководитель епархиального отдела по работе с молодежью игумен Никита (Зеленюк).

Торжества по поводу открытия слета ознаменуются совершением в понедельник, 29 августа, архиерейской Божественной литургии в Покровском кафедральном соборе. Начало в 9.00.

А ближе к полудню участники встречи отправятся к месту проведения мероприятия - в район бухты Горностай.

«Статус слета повысился от краевого до Дальневосточного: мы примем у себя инициативную православную молодежь из соседних территорий. В программе - различные семинары, тренинги; найдется время и для отдыха. Для проведения столь масштабной встречи, - отметил о. Никита, - нам даже понадобятся дополнительные помощники-добровольцы».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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