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Во Владивосток из Эрмитажа привезли всего одну голову
Посетители Приморской картинной галереи недоумевают, искусствоведы – в восторге
В Приморской картинной галерее проходит выставка «Неистовый сын Зевса. Голова Ареса», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об истории этого мраморного бюста гиды и работники галереи рассказывают с упоением и профессионализмом, радуясь, что у них появилась возможность приобщить жителей Приморья к оригиналам античной культуры.
Уникальность экспоната неоспорима: скульптура Ареса была создана древнерисмким мастером II века нашей эры, и является копией несохранившейся бронзовой статуи, украшавшей Акрополь. Лишь голова этой скульптуры сохранилась и была найдена в Италии в XVII веке. После реставрации, в 1771 году, Голову Ареса привез в Россию создатель академии художеств Иван Шувалов. Сейчас экспонат входит в постоянную экспозицию Государственного Эрмитажа, а до 7 октября на него можно полюбоваться в Приморской картинной галерее.
Помимо самой скульптуры зал оформлен стендами с историческими сведениями, в нем есть уголок для маленьких посетителей музея, где они приобщаются к искусству в игровой форме. Специально для удобства посетителей рабочий день галереи по четвергам продлен до 21:00.
Но кроме искусствоведческих и организационных нюансов, у посетителей выставки нередко возникает вопрос: почему из Эрмитажа привезли одну только скульптуру? Заместитель директора галереи по научной работе Наталья ЛЕВДАНСКАЯ отвечает на него так: «Выставка одного шедевра – достаточно распространенный формат экспозиции. После ремонта Приморской картинной галереи зал, в котором сейчас выставляется мраморная голова Ареса из постоянной экспозиции Эрмитажа, был сразу определен для этого формата».
По словам искусствоведа, экономические причины подобных выставок, такие, как высокая стоимость страховки экспонатов, – немаловажны, но вторичны. Основная идея заключается в том, чтобы привезти достойную вещь с богатой и загадочной историей, давая зрителям возможность сфокусировать внимание на одном произведении искусства, через его судьбу приобщиться к целой эпохе в истории искусства. Так люди смогут рассмотреть экспонат с разных сторон, познакомиться с его провенансом, представить, какой путь он прошел, не отвлекаясь на другие экспонаты.
Приморская государственная картинная галерея при поддержке краевой администрации налаживает связи с Государственным Эрмитажем не впервые. Работы на выставку одного шедевра привозят во Владивосток из Санкт-Петербурга с 2016 года. Экспонаты относятся к разным видам искусства, но располагаются в одной хронологической последовательности, от эпохи к эпохе. Это представляется логичной формой взаимодействия музеев.
В дальнейшем планируется расширение этого взаимодействия. Согласно новой концепции, на месте старых корпусов ДВФУ, расположенных на сопке Орлиное Гнездо, будет создан новый музейный выставочный центр. На его территории будут располагаться филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и Музея Востока. Здание напротив ГУМа (ул. Светланская, 40), в котором ранее объявлялось открытие филиала Государственного Эрмитажа, теперь передано Приморской картинной галерее.
По мнению руководства Приморской галереи, расширение выставочных площадей – прекрасный шанс более широко показывать посетителям произведения из ее коллекции, превышающей восемь тысяч предметов. Наряду с коллекциями русского и западноевропейского искусства, в фондах хранятся работы живописцев, графиков, скульпторов и мастеров декоративного искусства советского периода, в том числе, и приморских. Некоторые из них никогда не выставлялись, хотя представляют большой интерес для любителей искусства. Этим работам будут посвящены отдельные экспозиции. Например, к восьмидесятилетию Приморского края готовится большая выставка, которая впервые так широко и разнообразно представит приморскую художественную сцену.
Клавдия ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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