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Рыбы-лягушки в Приморском океанариуме обзавелись потомством(ФОТО)

17 Июля 2017, 11:00 | Владивосток

 В искусственных условиях рыбы-лягушки практически не нерестятся. В океанариумах мира такие случаи не отмечены.  Хотя они охотно содержат этих гидробионтов: выглядят рыбы необычно.

 «Появление мальков -  не просто большая редкость,- рассказывает  специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Екатерина Сницкая. - Для нас это еще и невероятно удачное стечение обстоятельств. В Научно-адаптационном корпусе содержатся три рыбы-лягушки. Что среди них есть самец, выяснилось, когда он оплодотворил отложенную самкой икру. Отличительные признаки пола у рыб-лягушек научно не доказаны».    

Ихтиологи сделали все возможное, чтобы развитие икры не прервалось. И, конечно, деятельное участие в этом принял новоиспеченный папа. В  природе после нереста самка погибает, а самец остается охранять икру. Своей присоской он прикрепляется к камню с кладкой и в течение нескольких недель отгоняет от нее рыб, морских ежей и звезд. В нашем случае самец поступил так же, хотя врагов в его аквариуме, конечно, нет. Более того, отложившая икру самка осталась жива, отлично себя чувствует и активно питается.

Отнерестилась рыба-лягушка в середине апреля. Полтора месяца развивалась икра, затем пять-шесть дней  - личинки, из которых появились мальки.  За неделю они успели подрасти до пяти миллиметров.  Теперь  их хвостики можно разглядеть и без макросъемки.  Сейчас уже ясно, что основная часть мальков разовьется во взрослых рыб.

Малышей кормят артемией (планктоном). У мальков хороший аппетит.  Чуть позже им введут еще и сухой корм. Сейчас ихтиологи разрабатывают рацион кормления. Что касается взрослых особей, в океанариуме их кормят рыбой, креветками и гребешком.

«Очень мало научной литературы о рыбах-лягушках, хотя они очень интересны, - говорит Екатерина Сницкая. - Наверное, потому-что это не промысловый вид. Плюс проблемы с размножением в неволе. Мы нашли единственную статью японских ученых, которые тоже смогли вывести мальков, экспериментировали с температурами, но выращивать их не стали. Очень надеемся восполнить этот пробел».

В главном корпусе океанариума тоже живут две рыбы-лягушки. Найти их можно в экспозиции «Дальневосточные моря». Одну из этих рыб подарил океанариуму местный рыбак.   

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: океанариум  нерест  остров русский  рыбы  владивосток 
             



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