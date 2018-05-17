Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу

Традиционная выставка и продажа водомоторной техники, фестиваль водных видов спорта – и это только начало списка всех событий

Организаторы «подняли все паруса» и сообщают о полной готовности к X Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2018, которая пройдет 18-20 мая. Напомним, что в этом году мероприятие уже по традиции станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Выставка начинает работу в 10 утра, 18 мая, а уже в 13:00 состоится Официальное открытие мероприятия.

Все три дня посетителей и гостей выставки ждет обширная развлекательная программа, как для взрослых, так и для детей. Приезжать на мероприятие однозначно следует всей семьей, здесь каждый найдет себе занятие по интересам!

В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, каждый желающий, без специальной подготовки сможет принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров.

Уже известна окончательная программа Vladivostok Boat Show – 2018!

18мая

Время Мероприятие Место проведения 10-00 Начало работы выставки 10-00 – 18-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования морская часть яхт-клуба «Семь футов» 10-00 Старт регаты «Кубок Матросов» среди учащихся Дальневосточной парусной школы Бухта Федорова 12-00 – 16-00 Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата Детская площадка 13-00 Официальная церемония открытия выставки Сцена выставки 14-00 награждение участников регаты «Кубок Матросов» среди учащихся Дальневосточной парусной школы Сцена выставки 23-00 Official After Party "Vladivostok Boat Show X" ночной клуб SELFIE

19 мая

Время Мероприятие Место проведения 10-00 Начало работы выставки 10-00 – 18-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования Морская часть яхт-клуба «Семь футов» 11-00 Старт регаты «Молодые капитаны» бухта Федорова 12-00 Старт любительской гонки на sup-досках (организатор кайт-школа "Третья волна") Морская часть яхт-клуба "Семь Футов" 12-00 – 16-00 Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата Детская площадка 13-00 – 13-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом» участники: все желающие среди посетителей и участников выставки Сцена выставки 13-30 – 14-30 Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении Площадка перед сценой выставки 14-30 – 16-30 Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки сцена выставки, площадка перед сценой 16-30 – 17-00 Награждение участников любительской регаты «Гонка под Парусом» сцена выставки, площадка перед сценой 17-00 – 18-00 «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ» Площадка перед сценой выставки 18-00 – 18-30 Награждение участников любительской гонки на sup-досках Сцена выставки 23-00 Official After Party "Vladivostok Boat Show X" н/к SELFIE

20 мая

Время Мероприятие Место проведения 10-00 Начало работы выставки 10-00 – 17-00 Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования морская часть яхт-клуба «Семь футов» 11-00 – 12-00 Соревнования по гребле «Dragon Battle» морская часть яхт-клуба «Семь футов» 12-30 – 13-00 Награждение участников соревнований по гребле «DragonBattle» Сцена выставки 12-00 – 16-00 Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Детская площадка 13-00 – 13-30 Старт любительской регаты «Гонка под Парусом» участники: все желающие среди посетителей и участников выставки Сцена выставки 13-30 – 14-30 Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении Центральная площадка выставки 14-30 - 15-30 Розыгрыш подарочного сертификата от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle» Сцена выставки 15-30 – 16-00 Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны» Центральная площадка выставки 16-00 – 16-30 Награждение победителей конкурса детского рисунка «Сны о море» Центральная площадка выставки 16-30 – 17-00 Награждение победителей любительской регаты «Гонка под парусом» Сцена выставки 17-00 Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ» Площадка перед сценой выставки

Газета "Золотой Рог", Владивосток