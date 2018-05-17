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Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
Традиционная выставка и продажа водомоторной техники, фестиваль водных видов спорта – и это только начало списка всех событий
Организаторы «подняли все паруса» и сообщают о полной готовности к X Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2018, которая пройдет 18-20 мая. Напомним, что в этом году мероприятие уже по традиции станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
Выставка начинает работу в 10 утра, 18 мая, а уже в 13:00 состоится Официальное открытие мероприятия.
Все три дня посетителей и гостей выставки ждет обширная развлекательная программа, как для взрослых, так и для детей. Приезжать на мероприятие однозначно следует всей семьей, здесь каждый найдет себе занятие по интересам!
В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, каждый желающий, без специальной подготовки сможет принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров.
Уже известна окончательная программа Vladivostok Boat Show – 2018!
18мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 18-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
10-00
|
Старт регаты «Кубок Матросов»
среди учащихся Дальневосточной парусной школы
|
Бухта Федорова
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата
|
Детская площадка
|
13-00
|
Официальная церемония открытия выставки
|
Сцена выставки
|
14-00
|
награждение участников регаты «Кубок Матросов»
среди учащихся Дальневосточной парусной школы
|
Сцена выставки
|
23-00
|
Official After Party "Vladivostok Boat Show X"
|
ночной клуб SELFIE
19 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 18-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
Морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
11-00
|
Старт регаты «Молодые капитаны»
|
бухта Федорова
|
12-00
|
Старт любительской гонки на sup-досках (организатор кайт-школа "Третья волна")
|
Морская часть яхт-клуба "Семь Футов"
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата
|
Детская площадка
|
13-00 – 13-30
|
Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
|
Сцена выставки
|
13-30 – 14-30
|
Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении
|
Площадка перед сценой выставки
|
14-30 – 16-30
|
Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки
|
сцена выставки, площадка перед сценой
|
16-30 – 17-00
|
Награждение участников любительской регаты «Гонка под Парусом»
|
сцена выставки, площадка перед сценой
|
17-00 – 18-00
|
«Сальса Вечеринка»
от танцевального центра «ЭТАЖИ»
|
Площадка перед сценой выставки
|
18-00 – 18-30
|
Награждение участников любительской гонки на sup-досках
|
Сцена выставки
|
23-00
|
Official After Party "Vladivostok Boat Show X"
|
н/к SELFIE
20 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 17-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
11-00 – 12-00
|
Соревнования по гребле «Dragon Battle»
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
12-30 – 13-00
|
Награждение участников соревнований по гребле «DragonBattle»
|
Сцена выставки
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки!
|
Детская площадка
|
13-00 – 13-30
|
Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
участники: все желающие среди посетителей и участников выставки
|
Сцена выставки
|
13-30 – 14-30
|
Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении
|
Центральная площадка выставки
|
14-30 - 15-30
|
Розыгрыш подарочного сертификата от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»
|
Сцена выставки
|
15-30 – 16-00
|
Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»
|
Центральная площадка выставки
|
16-00 – 16-30
|
Награждение победителей конкурса детского рисунка
«Сны о море»
|
Центральная площадка выставки
|
16-30 – 17-00
|
Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Сцена выставки
|
17-00
|
Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ»
|
Площадка перед сценой выставки
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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