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Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу

17 Мая 2018, 13:46 | Владивосток

Традиционная выставка и продажа водомоторной техники, фестиваль водных видов спорта  – и это только начало списка всех событий

Организаторы «подняли все паруса» и сообщают о полной готовности к X Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2018, которая пройдет 18-20 мая. Напомним, что в этом году мероприятие уже по традиции станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Выставка начинает работу в 10 утра, 18 мая, а уже в 13:00 состоится Официальное открытие мероприятия.

Все три дня посетителей и гостей выставки ждет обширная развлекательная программа, как для взрослых, так и для детей. Приезжать на мероприятие однозначно следует всей семьей, здесь каждый найдет себе занятие по интересам!

В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, каждый желающий, без специальной подготовки сможет принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров.

Уже известна окончательная программа Vladivostok Boat Show – 2018!

18мая

Время

Мероприятие

Место проведения

10-00

Начало работы выставки

 

10-00 – 18-00

Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования

морская часть яхт-клуба «Семь футов»

10-00

Старт регаты  «Кубок Матросов»

 среди учащихся Дальневосточной парусной школы

Бухта Федорова

12-00 – 16-00

Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата

Детская площадка

13-00

Официальная церемония открытия выставки

Сцена выставки

14-00

награждение участников регаты «Кубок Матросов»

 среди учащихся Дальневосточной парусной школы

Сцена выставки

23-00

Official After Party "Vladivostok Boat Show X"

ночной клуб SELFIE

 

19 мая 

Время

Мероприятие

Место проведения

10-00

Начало работы выставки

 

10-00 – 18-00

Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования

Морская часть яхт-клуба «Семь футов»

11-00

Старт регаты «Молодые капитаны»

бухта Федорова

12-00

Старт любительской гонки на sup-досках (организатор кайт-школа "Третья волна")

Морская часть яхт-клуба "Семь Футов"

12-00 – 16-00

Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки! Розыгрыш подарочного сертификата

Детская площадка

13-00 – 13-30

Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»

участники: все желающие среди посетителей и участников выставки

Сцена выставки

13-30 – 14-30

Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении

Площадка перед сценой выставки

14-30 – 16-30

Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки

сцена выставки, площадка перед сценой

16-30 – 17-00

Награждение участников любительской регаты «Гонка под Парусом»

сцена выставки, площадка перед сценой

17-00 – 18-00

«Сальса Вечеринка»

от танцевального центра «ЭТАЖИ»

Площадка перед сценой выставки

18-00 – 18-30

Награждение участников любительской гонки на sup-досках

Сцена выставки

23-00

Official After Party "Vladivostok Boat Show X"

 н/к SELFIE

 

20 мая 

Время

Мероприятие

Место проведения

10-00

Начало работы выставки

 

10-00 – 17-00

Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования

морская часть яхт-клуба «Семь футов»

11-00 – 12-00

Соревнования по гребле «Dragon Battle»

морская часть яхт-клуба «Семь футов»

12-30 – 13-00

Награждение участников соревнований по гребле «DragonBattle»

Сцена выставки

12-00 – 16-00

Развлекательная программа для детей от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»: персонажи из любимых мультфильмов, фотосессии, шоу мыльных пузырей, аквагрим, конкурсы и подарки!

Детская площадка

13-00 – 13-30

Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»

участники: все желающие среди посетителей и участников выставки

Сцена выставки

13-30 – 14-30

Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении

Центральная площадка выставки

14-30 - 15-30

Розыгрыш подарочного сертификата от мастерской детских праздников «PartyStyle» и Дома детских праздников «ШкодаStyle»

Сцена выставки

15-30 – 16-00

Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»

Центральная площадка выставки

16-00 – 16-30

Награждение победителей конкурса детского рисунка

 «Сны о море»

Центральная площадка выставки

16-30 – 17-00

Награждение победителей любительской регаты

«Гонка под парусом»

Сцена выставки

17-00

Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка» от танцевального центра «ЭТАЖИ»

Площадка перед сценой выставки

 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: vladivostok boat show  катер  владивосток  яхта  выставка 



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