Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Круглосуточная выставка живописи открывается во Владивостоке
В холле гостиницы «Экватор» разместилась выставка непрофессиональных художников арт-студии «Мастерская». Посетить ее можно в любое время дня и ночи - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
В гостинице «Экватор» выставлены работы непрофессиональных художников, которые делятся своим видением мира, находятся в поиске собственной манеры живописи, фактуры и цвета. Творчество объединило людей самых разных профессий, живопись для них — это окно в новый, неведомый мир, стремление выйти за рамки повседневности. А проводниками в этот мир стали преподаватели арт–студии «Мастерская» Виктор УБИРАЕВ и Валерий ШАПРАНОВ – члены Союза художников России.
Идейным вдохновителем и организатором выставки выступила директор гостиницы «Экватор» Виктория КОЛИТЕНКО, которая представит на вернисаже и свои работы из серии «Мой Ташкент» – это воспоминания детства, наполненные светом, теплом и ностальгией.
Открытие выставки состоится 17 мая в 16:00 в холле гостиницы «Экватор» на ул. Набережной, 20.
Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
- Во Владивостоке устроили "The Драму"
- Квартирная выставка объединила художников
- Памятник Штирлицу появился во Владивостоке
- Во Владивостоке можно увидеть шедевры из Третьяковки
- Мариам МЕРАБОВА покорила Владивосток джазовыми импровизациями
- Популярным кавээнщикам нашлась работа во Владивостоке
Новости раздела
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела