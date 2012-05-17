Развитием владивостокского театра оперы и балета займется специальная рабочая группа

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая, ZRPRESS. В администрации Приморского края под председательством губернатора Владимира Миклушевского состоялось совещание, посвященное подготовке концепции развития строящегося во Владивостоке театра оперы и балета. В совещании приняли участие вице-губернаторы Приморского края Ирина Василькова и Владимир Балан, а также художественные руководители крупнейших учреждений культуры.

На совещании обсуждались возможные варианты использования театра после его ввода в эксплуатацию, которая намечена на конец 2012 года. Участники разговора сошлись во мнении, что театр с самого начала должен быть не только сценической площадкой для творческих коллективов Владивостока и других городов России, но и нарабатывать собственный репертуар. При этом, как подчеркнула вице-губернатор Приморского края Ирина Василькова, при использовании театра в качестве прокатной площадки для приглашенных коллективов необходимо требовательно относиться к художественному уровню постановок.

Одной из ключевых тем разговора стало формирование труппы нового театра оперы и балета. Художественный руководитель краевого драматического театра имени М. Горького Ефим Звеняцкий предложил начать формировать труппу на основе лучших театральных и музыкальных коллективов Приморья, параллельно пригласив специалистов для подготовки необходимых театру кадров в приморских училищах и институтах искусств. Кроме того, в ходе совещания был затронут вопрос о подготовке административно-технического персонала для нового театра.

Итогом совещания стало создание рабочей группы под руководством вице-губернатора Приморского края Ирины Васильковой, куда войдут также участвовавшие в совещании деятели культуры.

Владимир Миклушевский дал распоряжение членам рабочей группы в течение месяца подготовить концепцию творческого развития театра. Губернатор высказал пожелание, чтобы при разработке концепции максимально учитывался потенциал учебных заведений Приморья, которые готовят специалистов сферы искусств. Кроме того, Владимир Миклушевский ждет от творческой интеллигенции предложений по кандидатурам трех специалистов, которые будут заниматься главными направлениями развития театра – подготовкой репертуара, решением финансовых вопросов, административно-хозяйственным управлением.

«Нам нужен полноценный театр. Прокатная площадка для приглашенных коллективов – лишь промежуточный этап в его развитии. Владивосток должен ставить перед собой амбициозную задачу - стать культурной столицей всего Дальнего Востока, и у города есть все шансы эту задачу решить», - отметил Владимир Миклушевский, подводя итог совещания.

«Золотой Рог».