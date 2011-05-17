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Илья Лагутенко начинает читать лекции

17 Мая 2011, 13:00 | Владивосток

Илья Лагутенко раскроет секреты популярности группы «Мумий Тролль» студентам ДВФУ

Первая долгожданная лекция Ильи Лагутенко для студентов Дальневосточного федерального университета состоится 20 мая. Общение будет виртуальным: сам Илья в этот момент будет находиться в Москве, а его студенты – в ДВФУ. Между Москвой и Владивостоком будет установлен телемост и стороны смогут свободно общаться.

Тема первой лекции: «Рок-группа - творческая единица и часть бизнес-процессов». За полтора академических часа студенты смогут получить ответы на вопросы, которые волнуют аудиторию уже более пятнадцати лет. Что же такое «Мумий Тролль» - творческий союз близких людей или жесткая музыкальная диктатура? Как прожить вместе бок о бок столько времени, не меняя состава? Какие отношения связывают «Мумий Тролль» с продюсерами и звукозаписывающими лейблами? Как Илья Лагутенко относится к музыкальному пиратству и выкладыванию музыки в сеть Интернет? И, наконец, главный вопрос - Как Владивостокская группа покорила мир и почему она не перестает удивлять до сих пор?

- Мы все хотим, чтоб наша жизнь была не сладкой эстрадой и не терпким шансоном, а самым что ни на есть веселым и интересным рок-н-роллом. Сравнения с музыкой не случайны. Популярная музыка стала одной из важных составляющих процессов ХХ века. А чем и как живет настоящая рок-группа? Особенно такая, которая влияет на то, как живут поколения? – отмечает Илья Лагутенко

Напомним, что в начале года Илья Лагутенко и ректор Дальневосточного Федерального Университета Владимир Миклушевский заключили соглашение о сотрудничестве. Одним из пунктов договора было то, что в течение года Илья сможет попробовать себя в новом статусе – преподавателя ДВФУ.

Илья Лагутенко с радостью принял это предложение: «Сотрудничество рок-группы и нового университета похоже на какие-то фантастические проекты. Но для меня это всегда было одной из путеводных звёзд – о чём-нибудь помечтать, а потом подумать, как это воплотить в реальность. Я верю в определённые стечения обстоятельств, которые не всегда могут идти по каким-то установленным параметрам или разнарядкам».

Видеофрагменты лекции можно будет найти на сайте Дальневосточного федерального университета. Там же будет открыт форум, где студенты сами смогут предложить тему следующей лекции и задать интересующие вопросы Илье Лагутенко.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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