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Илья Лагутенко начинает читать лекции
Илья Лагутенко раскроет секреты популярности группы «Мумий Тролль» студентам ДВФУ
Первая долгожданная лекция Ильи Лагутенко для студентов Дальневосточного федерального университета состоится 20 мая. Общение будет виртуальным: сам Илья в этот момент будет находиться в Москве, а его студенты – в ДВФУ. Между Москвой и Владивостоком будет установлен телемост и стороны смогут свободно общаться.
Тема первой лекции: «Рок-группа - творческая единица и часть бизнес-процессов». За полтора академических часа студенты смогут получить ответы на вопросы, которые волнуют аудиторию уже более пятнадцати лет. Что же такое «Мумий Тролль» - творческий союз близких людей или жесткая музыкальная диктатура? Как прожить вместе бок о бок столько времени, не меняя состава? Какие отношения связывают «Мумий Тролль» с продюсерами и звукозаписывающими лейблами? Как Илья Лагутенко относится к музыкальному пиратству и выкладыванию музыки в сеть Интернет? И, наконец, главный вопрос - Как Владивостокская группа покорила мир и почему она не перестает удивлять до сих пор?
- Мы все хотим, чтоб наша жизнь была не сладкой эстрадой и не терпким шансоном, а самым что ни на есть веселым и интересным рок-н-роллом. Сравнения с музыкой не случайны. Популярная музыка стала одной из важных составляющих процессов ХХ века. А чем и как живет настоящая рок-группа? Особенно такая, которая влияет на то, как живут поколения? – отмечает Илья Лагутенко
Напомним, что в начале года Илья Лагутенко и ректор Дальневосточного Федерального Университета Владимир Миклушевский заключили соглашение о сотрудничестве. Одним из пунктов договора было то, что в течение года Илья сможет попробовать себя в новом статусе – преподавателя ДВФУ.
Илья Лагутенко с радостью принял это предложение: «Сотрудничество рок-группы и нового университета похоже на какие-то фантастические проекты. Но для меня это всегда было одной из путеводных звёзд – о чём-нибудь помечтать, а потом подумать, как это воплотить в реальность. Я верю в определённые стечения обстоятельств, которые не всегда могут идти по каким-то установленным параметрам или разнарядкам».
Видеофрагменты лекции можно будет найти на сайте Дальневосточного федерального университета. Там же будет открыт форум, где студенты сами смогут предложить тему следующей лекции и задать интересующие вопросы Илье Лагутенко.
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