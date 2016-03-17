Во Владивостоке снимут немецкое кино

Съемки шестого сезона немецкого документального сериала «Тоска по морю» (Verrückt nach Meer) пройдут в Приморском крае в пятницу, 18 марта. Сериал снимается на борту круизного лайнера MS Artania, а также в городах-портах, куда прибывает судно. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Документальный многосерийный фильм будет показан на крупнейшем немецком телеканале ARD. Аудитория пошлого сезона сериала составила 1,5 миллиона человек по всей Европе.

Как сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте информационной политики Приморского края, фильм расскажет о жизни на борту лайнера: о ежедневной работе капитана, его помощников, обычных матросах, персонале отеля, а также о жизни постояльцев плавучей гостиницы класса люкс – о парах в свадебном путешествии, о семьях, спортивных клубах. Съёмочная группа вместе с туристами, путешествующими на лайнере, посетит основные достопримечательности портовых городов.

«В Приморском крае герои документального фильма посетят многие знаковые места Владивостока – железнодорожный вокзал, Центральную площадь, владивостокский Арбат, мемориальную подводную лодку С-56. Путешественники прокатятся на фуникулере, а также примут участие в мастер-классе по лепке пельменей», – рассказали специалисты.

Съемки документального фильма пройдут при поддержке Фильмкомиссии Владивостока. С начала 2016 года это уже третий проект, съемки которого проходят во Владивостоке. В феврале здесь снимались эпизоды фильмов «Тетрадь смерти» режиссера Шунсуки Сато (Япония) и «Джули и тишина», режиссер Дерек Тсанг (Гонконг). На счету Фильмкомиссии Владивостока – более 20 российских и иностранных проектов. 1 апреля в широкий прокат в Китае выходит фильм «Старый телохранитель», съемки которого прошли в Приморье в сентябре 2014 года.

Как подчеркивает вице-губернатор Приморья Сергей Нехаев, подобные проекты привлекают к Приморью внимание жителей всей страны.

«Мы заинтересованы в том, чтобы фильмы, снятые в Приморском крае, выходили в большой прокат. В них мы можем отразить все конкурентные преимущества нашей территории. Для имиджа края это имеет большое значение», – подчеркнул заместитель главы региона.

Кроме того, развитие киноиндустрии в регионе привлекает дополнительные инвестиции и дает рабочие места, образуя местное профессиональное сообщество.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.