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Филиал Эрмитажа во Владивостоке подготовят москвичи

17 Февраля 2015, 14:39 | Владивосток

Стоимость контракта составит 15,6 млн рублей

Зарегистрированное в Москве ООО "АК-Проект" выиграло проведенный тендер на проектирование реконструкции здания бывшего торгового дома "Кунст и Альберс" во Владивостоке для размещения филиала выставочного центра Государственного Эрмитажа, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Цена контракта составила 15,581 млн рублей, разработка проекта должна быть завершена 13 июля.

В конце 2013 года правительству России было поручено рассмотреть возможность создания во Владивостоке филиалов крупнейших музеев страны. Его планируется разместить в здании бывшего торгового дома "Кунст и Альберс" (ул. Светеланская, 38/40), построенном в 1903 году в стиле "романтический модерн". Ожидается, что центр будет открыт во Владивостоке в 2016 году.

Филиалы Государственного Эрмитажа в регионах России станут общенациональными центрами, считает Президент РФ Владимир ПУТИН.

"Вот сейчас мы с Михаилом Борисовичем (гендиректор Эрмитажа ПИОТРОВСКИЙ) говорили о том, чтобы создавать: я назвал это филиальной сетью, но Михаил Борисович предпочитает другую терминологию - "спутники", небольшие отделения Эрмитажа в других городах РФ - в Екатеринбурге, Омске, во Владивостоке. Планы существуют, так или иначе все планы двигаются", - сказал Путин, выступая на приеме, посвященном 250-летию Эрмитажа.

Как уже сообщал "Золотой Рог", власти Приморья рассматривают возможность размещения выставочных центров Третьяковской галереи и Русского музея во Владивостоке в корпусе Дальневосточного федерального университета.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Эрмитаж  Путин 



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