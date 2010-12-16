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С 17 декабря в галерее PORTMAY открыт традиционный Рождественский вернисаж «Зимний сад»
Уже в пятый раз в галерее проводится столь представительная экспозиция художников разных поколений, открывающая зрителям широкий спектр современного искусства Приморья. Произведения по своему вкусу найдут и поклонники традиционной реалистической живописи, и любители современного искусства. Говоря иными словами, выставка «Зимний сад» - это рождественское шествие со звездой, где каждый автор несет свой образ мира.
В экспозиции есть работа Александра Арсененко «Хождение со звездой», где он изобразил веселую компанию славельщиков, которые в старинные времена ходили на Святки по дворам со звездой и славили рождение Христа, а в ответ получали угощение. Звезда, как правило, делалась из бумаги, раскрашивалась красками и укреплялась на палке. Славельщиками чаще выступали дети, но случалось и взрослые, и тогда они невольно становились своего рода волхвами, идущими вслед Вифлеемской звезде с доброй вестью о рождении младенца.
Все эти народные обычаи отошли в прошлое, но Вифлеемская звезда в пору святых вечеров неизменно встает в небесах. И библейские волхвы по русским сугробам все так же торят путь к яслям младенца, как это происходит в серебряной графической работе Лидии Козьминой - утонченной по рисунку, изысканной по сюжету и волшебной по настроению.
Экспозицию первого зала составили работы, привезенные художниками с нынешнего пленэра – из таежной глубинки, с побережья и островов, а также из Китая. Среди них мерцающие каждым драгоценным мазком этюды Вениамина Гончаренко; лиричные, полные морского дыхания пейзажи Виктора Убираева.
Подлинно живописной красотой и свежестью чувства сверкают и натюрморты этих мастеров: «Ваза с цветами» Гончаренко и «Сирень» Убираева. Среди работ Геннадия Кунгурова можно встретить не только летние и зимние пейзажи, но и народную «Масленицу». Примечательны холсты Виталия Медведева, чье творчество отличается стремлением сохранить в новые времена школу русского пейзажа.
Cвоеобразным мостиком между первым и вторым залом, где выставлены работы художников, представляющих современные, то есть не реалистические направления в искусстве, можно, пожалуй, считать картину Геннадия Омельченко «Структура № 210» - она сверкает льдистой синевой, словно кристалл зимнего вечернего окна.
Как всегда, из мировой культуры и мифологии, преображенной собственным замыслом, черпают сюжеты своих картин Лидия Козьмина и Лиля Зинатулина. Сказочная зимняя деревня с бабами, идущими по воду, собачками, детьми и даже церковью расположилась на спине огромной рыбы в картине Лидии «Чудо-рыба».
Тема волшебных животных продолжается в работах Юрия Аксенова, в которых, словно предвестники нового года из параллельного мира, появляются коты. Например, в работе «Здравствуй, я пришел», кот - с нестерпимым взглядом зеленых глаз - восседает посреди лунного приморского пейзажа. Кто бы ответил, что же сулят нам эти мистические животные…
Абстрактные произведения второго зала разительно отличаются по стилю, темпераменту, более того, по мировоззрению. Медитативные, музыкальные, с тонкой живописной организацией картины Сергея Дробнохода словно вступают в эстетический диалог с мгновенными, эмоциональными абстракциями Валерия Шапранова и дерзкими, эпатажными графическими объектами Александра Киряхно, в которых к тому же царит стихия эротизма. У абстрактного искусства может быть множество лиц, что и подтверждают работы этих художников.
Более 20 художников участвуют в экспозиции, и в целом выставка создает впечатляющую панораму сегодняшнего искусства Приморья. Каждый из художников пришел к Рождеству со своей звездой, принес на выставку свой собственный свет, который, быть может, поможет и нам, зрителям, на пути в неизвестное пространство нового года.
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