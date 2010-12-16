Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Николай Шульжицкий: автомобиль - моя стихия»
Выставка посвящена почетному гражданину города, организатору и создателю музея автомотостарины, который отмечает свой 75-летний юбилей.
Именно Николай Шульжицкий сумел объединить необыкновенных людей - инженеров, музейных работников, предпринимателей, реставраторов, механиков, шоферов, гонщиков - всех, кто смолоду и на всю жизнь «заворожен» магией автомобиля. Тех, кто передает свое увлечение детям, внукам и их друзьям.
Материалы выставки рассказывают о раритетных, зачастую единственных в своем роде отечественных и зарубежных автомобилях и мотоциклах.
Выставка позволяет наглядно представить, как команда Шульжицкого создавала коллекции будущего музея - кропотливо, самоотверженно и бескорыстно. Их талант и «золотые» руки смогли сделать невозможное - возродить из полуразрушенных частей свыше 40 автомобилей и 50 мотоциклов.
Новости тематики
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- Российский Дед Мороз уже приехал во Владивосток
- Андеграунд 80-х приехал во Владивосток в виде выставки
- Закрытие байкерского сезона во Владивостоке пройдет на территории ДВФУ
- Во Владивостоке к Дням Эрмитажа выпустили специальную открытку
- Открылась Владивостокская международная биеннале визуальных искусств
Новости раздела
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
- На финишной прямой подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Татьяна Таран: Я пишу о людях Владивостока
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы