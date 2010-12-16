«Николай Шульжицкий: автомобиль - моя стихия»

Выставка посвящена почетному гражданину города, организатору и создателю музея автомотостарины, который отмечает свой 75-летний юбилей.

Именно Николай Шульжицкий сумел объединить необыкновенных людей - инженеров, музейных работников, предпринимателей, реставраторов, механиков, шоферов, гонщиков - всех, кто смолоду и на всю жизнь «заворожен» магией автомобиля. Тех, кто передает свое увлечение детям, внукам и их друзьям.

Материалы выставки рассказывают о раритетных, зачастую единственных в своем роде отечественных и зарубежных автомобилях и мотоциклах.

Выставка позволяет наглядно представить, как команда Шульжицкого создавала коллекции будущего музея - кропотливо, самоотверженно и бескорыстно. Их талант и «золотые» руки смогли сделать невозможное - возродить из полуразрушенных частей свыше 40 автомобилей и 50 мотоциклов.