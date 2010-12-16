Выставка Андрея Камалова «Мистификации Ивана Бродина» будет проходить до 30 января 2011 года

До 30 января 2011 года в Приморской государственной картинной галерее проходит персональная выставка известного приморского художника Андрея Камалова «Мистификации Ивана Бродина» в рамках художественного проекта Arslonga, vitabrevis.

Это выставка - третья в проекте создания мемориально-художественного музея мастера. В экспозиции более 70 живописных и графических произведений, выполненных в различных жанрах и техниках. Соавторы А. Камалов и Е. Макеев создали своего героя, наделив его собственной биографией, дали ему не только имя Иван, но и фамилию – Бродин, в которую, как признается Е. Макеев, им «хотелось вместить ни мало ни много всю Россию». Это живопись из эпохи постмодернизма, а точнее сюрреалистическое искусство с элементами открытого натурализма.